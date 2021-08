Al şaselea cel mai mare centru de date din Europa va fi construit lângă Craiova. În ce stadiu sunt lucrările VIDEO

Prima fază a proiectului presupune realizarea infrastructurii de utilităţi necesare funcţionării echipamentelor IT, incluzând turnarea fundaţiei, construirea centralei electrice şi a primei unităţi din cele cinci care vor dota centrul de date. Centrul de date va deveni cel mai puternic punct de comunicaţii regional cu legătură prin fibră optică directă cu Frankfurt şi Amsterdam şi conexiune cu 750 de centre de date din lume. Lucrările primului modul sunt estimate să se încheie în decembrie 2021. În această etapă, pe şantier lucrează aproximativ 40 de persoane.

“Suntem încântaţi să anunţăm începerea lucrărilor la acest proiect, prin care vom putea oferi clienţilor şi partenerilor noştri o infrastructură cu o aplicabilitate largă care va putea contribui la accelerarea digitalizării economiei şi creşterea competitivităţii în cercetare, învăţământ şi industrie. Avem alături de noi pe unii dintre cei mai prestigioşi şi experimentaţi ingineri şi furnizori de echipamente din lume, ceea ce ne întăreşte convingerea că investiţia noastră va fi un punct de referinţă în dezvoltarea României. Echipele implicate în proiect provin din România, SUA, Germania, UK, Austria, Cehia şi centrele globale de suport aferente. Suntem abia la început, dar când vor fi încheiate primele faze ale construcţiei, ClusterPower va deveni cel mai mare furnizor de Cloud şi Compute din Europa de Est”, declară Cosmin Georgescu, fondator şi CEO ClusterPower.

Antreprenorul general al lucrărilor de construcţii este compania General Security din Cluj-Napoca, iar antrepriza generală pentru echipamentele IT şi infrastructura de utilităţi este asigurată de firma Bit Invest Târgovişte. Pentru infrastructura de cloud, ClusterPower are semnate acorduri cu companii precum NVidia, HP, NetApp, Cisco Systems, F5, Palo Alto Networks, Exagrid, Schneider, Vertiv, şi York. Echipamentele care vor fi montate în centrala electrică vor fi furnizate de Rolls Royce - MTU, General Electric, Hitachi ABB.

Parcul tehnologic pe care îl construieşte ClusterPower se întinde pe o suprafaţă de 25.000 mp şi va crea un centru de infrastructură de Inteligenţă Artificială one-stop-shop dezvoltat împreună cu liderul mondial Nvidia. Campusul va dispune de o infrastructură de calcul performantă, necesară dezvoltării de soluţii digitale de ultimă generaţie, cu valoare adăugată ridicată. Siguranţa în exploatare va fi realizată pe baza standardelor de securitate Tier III în parteneriat cu Uptime Institute. Eficienţa energetică a centrului de date (PUE) va fi de 1.1, ceea ce va plasa parcul tehnologic în primele locuri din topul global al industriei.









ClusterPower a fost înfiinţată în 2019 de trei antreprenori români: Cosmin Georgescu, Vladimir Ester şi Carmen Ursa Georgescu. Cosmin Georgescu, CEO ClusterPower, este expert în energie şi are o experienţă de 15 ani în management şi 20 de ani experienţă în domeniul infrastructurii energetice şi proiectelor tehnologice complexe. Vladimir Ester, CTO ClusterPower, este expert în infrastructură şi servicii IT şi lucrează de 15 ani în domeniul tehnologic şi în dezvoltarea de proiecte IT de mare anvergură. Carmen Ursa Georgescu, CCO ClusterPower este expert în relaţii internaţionale şi are 12 ani de experienţă în proiecte globale cu prezenţă pe mai multe continente. Cei trei fondatori sunt absolvenţi EMBA Asebuss şi Kenesaw State University şi deţin specializări de prestigiu corespunzătoare expertizei lor.