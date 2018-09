Împrumut BERD pentru modernizarea serviciilor de apă şi apă uzată în 5 judeţe din România

Pentru atingerea acestor obiective, Banca acordă un împrumut de 25 milioane de euro operatorului regional din sectorul apei şi apei uzate din România, S.C. RAJA S.A., care va fi susţinut de fonduri UE.

Acordul de împrumut a fost semnat astăzi, la Bucureşti, de Preşedintele BERD, Suma Chakrabarti, şi Directorul General al RAJA, Felix Stroe.

RAJA este cea mai mare companie de utilităţi publice de apă şi apă uzată din România şi deserveşte peste 3 milioane de persoane din opt judeţe: Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Dâmboviţa, Braşov, Prahova şi Bacău.

Împrumutul va fi folosit pentru a co-finanţa cu fonduri de coeziune UE extinderea şi reabilitarea serviciilor de apă şi apă uzată ale companiei, pentru a va veni în beneficiul a 400.000 de gospodării. Finanţarea va susţine, de asemenea, un program de eficienţă a apei, care are ca scop reducerea pierderilor de apă cu peste 300.000 metri cubi pe an şi eliminarea a 8.400 de tone de CO 2 echivalent până în 2025.

RAJA este primul operator regional de apă din România ce primeşte finanţare în cadrul Facilităţii BERD pentru Infrastructură Durabilă a Apei (SWIFT). Acest fapt are la bază colaborarea pe termen lung a Băncii cu companiile de apă din România, avand ca scop alinierea sectorului la politicile şi practicile UE.

Până în prezent, BERD a finanţat 24 de operatori de apă din România, oferind împrumuturi ce totalizează 330 milioane de euro şi mobilizând peste 2 miliarde de euro din fondurile UE pentru utilităţile de apă şi apă uzată ale ţării.

În România, BERD se numără printre investitorii instituţionali de top. Până în prezent, Banca a investit aproape 8 miliarde de euro în ţară în peste 400 de proiecte. Numai în 2017 a investit 550 milioane de euro în România.

Din această finanţare, peste 500 milioane de euro au fost furnizate sectorului privat, cel mai înalt nivel din ultimii şapte ani.