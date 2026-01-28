search
„Deținem avantajul”. Un echipaj ucrainean a distrus 43 de drone de recunoaștere în 72 de ore pe frontul din Pokrovsk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un singur echipaj ucrainean de apărare aeriană a distrus 43 de drone de recunoaștere rusești în doar trei zile pe frontul de la Pokrovsk, a raportat marți Brigada 25 Aeropurtată Separată, relatează Euromaidan Press.

Dronă Mavic FOTO SHUTTERSTOCK
Dronă Mavic FOTO SHUTTERSTOCK

Atacurile au provocat pagube în valoare de aproape 95.000 de dolari echipamentelor rusești distruse - o estimare conservatoare care nu ia în calcul configurațiile modernizate sau munițiile pe care multe dintre aceste drone le transportă.

Orașul Pokrovsk din regiunea Donețk rămâne unul dintre cele mai active sectoare ale frontului, forțele rusești făcând presiuni pentru a captura acest centru logistic de la mijlocul anului 2024.

La vânătoare de drone Mavic

Echipajul ucrainean de drone, parte a diviziei de rachete de apărare aeriană din cadrul Corpului 7 Asalt Aerian, a folosit sisteme contra-drone pentru a intercepta quadcopterele DJI Mavic - drone comerciale ieftine pe care Rusia le-a desfășurat în masă pentru recunoaștere pe câmpul de luptă, dar și atacuri.

„Unele dintre acele drone Mavic au solicitat adevărate eforturi de a le urmări - dar în această cursă, noi deținem avantajul”, a spus un membru al echipajului cu indicativul de apel „Quest”.

Brigada a atribuit aceste succese capacității tehnologice, coordonării și abilităților operatorilor de drone.

O dronă Mavic neînarmată costă în jur 2.200 de dolari, astfel că se poate spune că cele 43 de drone reprezintă o pierdere financiară modestă pentru Rusia. Însă costul tactic este mult mai mare: fiecare dronă doborâtă înseamnă o misiune de recunoaștere eșuată, un bombardament care nu a mai avut loc sau o lovitură precisă din partea artileriei ratată.

Orbirea Rusiei deasupra Pokrovsk

Forțele ucrainene din sectorul Pokrovsk au acordat prioritate operațiunilor de combatere a dronelor. Pe 14 ianuarie, Comandamentul Militar de Est a raportat distrugerea a 45 de drone rusești și neutralizarea a 39 de echipe de drone într-o singură zi, în timp ce a respins 57 de tentative de asalt.

Pe măsură ce forțele rusești au trecut la tactici de infiltrare cu infanterie în grupuri mici pentru a evita să fie detectate în apropiere de Pokrovsk, ambele părți s-au bazat din ce în ce mai mult pe drone pentru a câștiga un avantaj cât de mic în bătălia continuă pentru oraș.

