6.100 de lei, salariul brut al angajaţilor Kaufland. Ce beneficii primesc

Începând cu luna martie, Kaufland România actualizează pachetul de beneficii pentru angajaţii companiei şi oferă vouchere de vacanţă ce pot fi folosite pentru cumpărarea de servicii turistice în România. Astfel, venitul mediu brut al unui angajat în magazine şi depozite ajunge la 6100 lei pe lună, incluzând sporuri, tichete de masă, vouchere de vacanţă dar şi alte beneficii.

Valoarea totală a voucherelor de vacanţă ce vor fi acordate în acest an este de peste 1,5 milioane de euro. Prin decizia de a le introduce în pachetul de beneficii, Kaufland România îşi propune să sprijine şi redresarea turismului românesc din acest an. Demersurile necesare implementării acestui beneficiu au început încă din luna noiembrie a anului trecut iar soluţia acordării a fost identificată în luna ianuarie a acestui an.

Venitul brut al angajaţilor Kaufland România creşte începând cu luna martie 2021, ca urmare a acordării voucherelor de vacanţă ca beneficiu suplimentar pentru angajaţii cu peste trei ani vechime, precum şi a voucherelor oferite cu diverse ocazii pe parcursul anului.

Compania este printre cei mai mari angajatori privaţi din România, cu o medie de peste 15.000 de angajaţi.

,,Decizia de a acorda vouchere de vacanţă va avea un impact indirect în economie, unde se vor întoarce cei 1.5 milioane euro pe care îi acordăm astfel angajaţilor. Actualizăm an de an pachetul de beneficii, astfel am decis să direcţionăm o parte din buget spre vacanţe în România. Toate sectoarele sunt strâns legate în echilibrul economiei, şi înţelegem că şi noi avem puterea să mişcăm lucrurile, prin deciziile pe care le luăm zi de zi”, declară Marco Hößl, Director General Kaufland România.

Kaufland îşi consolidează poziţia de angajator de top şi obţine pentru al şaselea an consecutiv certificarea de Top Employer în România, iar pentru a treia oară la nivel european, distincţii acordate de Top Employers Institute din Olanda în urma unei analize riguroase a proceselor de resurse umane din interiorul companiei, a facilităţilor acordate şi a posibilităţilor de dezvoltare pe care le au angajaţii de pe toate nivelurile.

Distincţia primită dovedeşte încă o dată că angajaţii sunt o prioritate şi împreună formează o mare familie, în care fiecare membru al echipei este tratat egal, iar oportunităţile de dezvoltare sunt disponibile tuturor.