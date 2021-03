25 - 30 de milioane de angajaţi au scăpat de concedieri, datorită împrumuturilor date statelor de Comisia Europeană

Raportul a constatat că SURE a atenuat cu succes impactul socioeconomic grav al crizei provocate de pandemia de COVID-19, contribuind la asigurarea unei creşteri semnificativ mai reduse a ratei şomajului în statele membre beneficiare în cursul crizei actuale, comparativ cu perioada crizei financiare mondiale, în pofida faptului că statele respective au înregistrat, de această dată, o scădere mai mare a PIB-ului.

Instrumentul SURE este un element esenţial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetăţenilor şi atenuarea consecinţelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de COVID-19. El oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi acordate de UE statelor membre, în condiţii avantajoase, pentru a finanţa programe naţionale de şomaj tehnic şi alte măsuri similare cu scopul de a menţine locurile de muncă şi a sprijini veniturile, în special pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, precum şi unele măsuri legate de sănătate. Comisia a propus, până acum, un sprijin financiar total în valoare de 90,6 miliarde EUR pentru 19 state membre. SURE mai poate pune la dispoziţie o asistenţă financiară suplimentară în valoare de 9 miliarde EUR, iar statele membre pot depune în continuare cereri de sprijin. Comisia este pregătită să evalueze cererile de fonduri suplimentare prezentate de statele membre ca reacţie la recrudescenţa cazurilor de infectare cu COVID-19 şi la noile restricţii.

Principalele constatări

Raportul Comisiei a constatat că, în 2020, instrumentul a sprijinit între 25 şi 30 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul salariaţilor din cele 18 state membre beneficiare.

Raportul estimează, de asemenea, că între 1,5 şi 2,5 milioane de firme afectate de pandemia de COVID-19 au beneficiat de sprijinul SURE, ceea ce le-a permis să îşi păstreze lucrătorii.

Graţie ratingului de credit ridicat al UE, statele membre care au recurs la SURE au realizat economii estimate la 5,8 miliarde EUR din plata dobânzilor, economii pe care nu le-ar fi putut realiza dacă ar fi emis datorie suverană. Plăţile viitoare vor genera probabil economii suplimentare.

Potrivit informaţiilor transmise de beneficiari, sprijinul SURE a jucat un rol important în crearea sistemelor lor de şomaj tehnic şi în ceea ce priveşte creşterea volumului şi a gradului de acoperire ale acestor sisteme.

Raportul de astăzi se referă, de asemenea, la operaţiunile de împrumut şi de creditare pentru finanţarea SURE. Potrivit constatărilor, a existat o cerere foarte mare din partea statelor membre pentru acest instrument, astfel încât pachetul total de 100 de miliarde EUR disponibil prin SURE a fost deja alocat în proporţie de peste 90 %. La fel de mare a fost şi interesul investitorilor pentru obligaţiunile SURE. Până la data-limită a raportului, Comisia a colectat 53,5 miliarde EUR din primele patru runde de emisiuni, care au fost, în medie, suprasubscrise de peste zece ori. Toate fondurile au fost colectate sub formă de obligaţiuni cu impact social, ceea ce le-a dat încredere investitorilor în faptul că banii lor vor fi canalizaţi spre măsuri cu un scop social real, şi anume acela de a sprijini veniturile familiilor în această perioadă de criză. Capacitatea UE de a colecta fonduri pentru SURE a fost sprijinită de o garanţie în valoare de 25 de miliarde EUR din partea tuturor statelor membre, care a reprezentat un semnal puternic al solidarităţii europene.

Declaraţiile membrilor colegiului

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a declarat: „Iniţiativa SURE şi-a dovedit valoarea prin faptul că le-a permis oamenilor să îşi păstreze locurile de muncă şi întreprinderilor să se menţină pe linia de plutire în perioada crizei. Conceput ca una dintre cele trei plase de siguranţă create pentru a remedia consecinţele pe termen scurt ale crizei, SURE a sprijinit cu succes zeci de milioane de oameni şi de firme din întreaga UE, oferindu-le protecţie împotriva riscului de şomaj şi a pierderii mijloacelor de subzistenţă. Pe măsură ce avansăm în direcţia redresării, vom continua cu măsuri de sprijinire a unei redresări generatoare de locuri de muncă şi vom oferi un sprijin activ lucrătorilor şi pieţelor forţei de muncă.”

Johannes Hahn, comisarul pentru buget şi administraţie, a declarat: „Pentru prima dată în istorie, Comisia a emis obligaţiuni cu impact social pe pieţe, pentru a colecta fonduri care să le permită cetăţenilor să îşi păstreze locurile de muncă în perioada crizei. După cum demonstrează raportul privind sprijinul temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE), instrumentul a avut un impact pozitiv concret şi tangibil asupra companiilor şi a angajaţilor acestora.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, a declarat: „Raportul de astăzi confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce priveşte protejarea locurilor de muncă şi a veniturilor împotriva unui şoc care ar fi putut fi mult mai mare în perioada pandemiei. SURE a fost adoptat şi pus în aplicare într-o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce a permis statelor membre să reacţioneze cu promptitudine la criză. Milioane de lucrători, de companii şi de persoane care desfăşoară activităţi independente au beneficiat de acest instrument inovator. Diferitele modele de reducere a timpului de muncă puse în aplicare de statele membre cu sprijinul financiar al SURE au contribuit, de asemenea, la menţinerea în cadrul companiilor a competenţelor care vor fi necesare pentru o redresare puternică.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Programul SURE a jucat un rol crucial în ceea ce priveşte protejarea lucrătorilor şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente împotriva celor mai grave efecte ale şocului economic cauzat de pandemie. Potrivit raportului de astăzi, aproximativ 30 de milioane de persoane şi 2,5 milioane de firme din 18 ţări au beneficiat de acest program european inovator. De asemenea, se estimează că statele membre au economisit 5,8 miliarde EUR datorită faptului că s-au împrumutat de la UE şi nu de pe pieţe. În condiţiile în care aşteptăm cu interes punerea în aplicare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, SURE ne oferă un exemplu încurajator de solidaritate europeană în beneficiul cetăţenilor.”

Context

Comisia a propus Regulamentul SURE la 2 aprilie 2020, în contextul răspunsului iniţial al UE la pandemie. El a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, ceea ce a reprezentat un semnal puternic al solidarităţii europene, iar instrumentul a devenit disponibil la 22 septembrie 2020, după ce toate statele membre au semnat acordurile de garantare. Prima plată a avut loc la cinci săptămâni după ce SURE a devenit disponibil.

Raportul de astăzi este primul raport bianual privind SURE adresat Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic şi Financiar (CEF) şi Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă (EMCO). În temeiul articolului 14 din Regulamentul SURE, Comisia are obligaţia juridică de a publica un astfel de raport în termen de 6 luni de la data la care instrumentul devine disponibil. Rapoartele următoare vor fi publicate o dată la şase luni, pe parcursul întregii perioade de disponibilitate a SURE.

Pe lângă cele 18 state membre analizate în raport, Comisia a propus între timp acordarea de asistenţă financiară unui al 19-lea stat membru, Estonia, în valoare de 230 de milioane EUR. În plus, după data-limită a raportului, Comisia a mobilizat încă 9 miliarde EUR sub formă de obligaţiuni SURE. O imagine de ansamblu a fondurilor colectate în cadrul fiecărei runde de emisiuni şi a statelor membre beneficiare este disponibilă aici.

La 4 martie, Comisia a prezentat o Recomandare referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forţei de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE).Căutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• Aceasta prezintă o abordare strategică în vederea unei tranziţii progresive de la măsurile de urgenţă luate pentru a menţine locurile de muncă în perioada pandemiei, la noile măsuri necesare pentru o redresare generatoare de locuri de muncă. Prin intermediul EASE, Comisia promovează crearea de locuri de muncă şi tranziţiile profesionale, inclusiv către sectorul verde şi cel digital. Cele trei recomandări de politică incluse în acest document au ca obiect stimulentele pentru angajare şi sprijinul antreprenorial, oportunităţile de perfecţionare şi recalificare, precum şi un sprijin mai mare din partea serviciilor de ocupare a forţei de muncă.