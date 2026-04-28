Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

Șocul energetic provocat de războiul din Iran a costat Europa 10 miliarde de euro. Experții în energie spun că banii sunt direcționați greșit

10 miliarde de euro au cheltuit statele UE pentru a proteja consumatorii şi întreprinderile de șocul energetic provocat de războiul din Iran, care a dus la creşterea preţurilor la energie. Specialiștii de la Bruegel susţin însă că majoritatea măsurilor sunt prost direcţionate.

Colaj foto cu un ochi de aragaz aprins, un contor și bancnote euro
Șocul energetic provocat de războiul din Iran a costat Europa 10 miliarde de euro. Foto Shutterstock

Aproape patru cincimi din aceste cheltuieli suplimentare, cum ar fi reducerile generale de impozite, sunt direcţionate greşit, arată un raport publicat de centrul de reflexie Bruegel, citat de Bloomberg. O parte din sprijinul oferit contravine recomandărilor Comisiei Europene, conform cărora măsurile de ajutor ar trebui să fie temporare, direcţionate şi să nu stimuleze cererea. Raportul mai arată că Spania este responsabilă pentru aproape jumătate din cheltuielile totale, Germania fiind al doilea cel mai mare cheltuitor.

Şocul energetic provocat de războiul din Iran înrăutăţeşte perspectivele economice ale UE, iar presiunea asupra bugetelor statelor membre ar urma să crească şi mai mult dacă conflictul continuă. Acest lucru afectează atât creşterea economică, cât şi inflaţia în Germania, cea mai mare economie a Europei, în timp ce premierul italian Giorgia Meloni a avertizat săptămâna trecută că nu toate ţările UE au marja de manevră fiscală necesară pentru a amortiza lovitura dată de preţurile mai mari.

Conflictul din Orientul Mijlociu vine într-un moment în care blocul comunitar se confruntă încă cu consecinţele invaziei ruseşti din Ucraina, din 2022, care a dus la o creştere record a preţurilor la gaze. În timpul acelei crize energetice, guvernele UE au alocat peste 500 de miliarde de euro pentru a veni în sprijinul consumatorilor.

Vestea proastă este că guvernele UE par să nu fi învăţat prea multe din criza energetică din 2022. Împotriva tuturor recomandărilor instituţiilor europene şi internaţionale, acestea prioritizează măsurile rapide şi neţintite. Acest lucru este inegal din punct de vedere social şi riscă să alimenteze şi mai mult problema prin stimularea cererii în perioadele de penurie", a declarat Simone Tagliapietra, analist la Bruegel.

Săptămâna trecută, liderii UE au cerut noi măsuri care să ajute la atenuarea impactului provocat de creşterea preţurilor la energie, considerând drept insuficient un plan propus de Executivul comunitar, care presupune o mai bună coordonare, măsuri privind combustibilul pentru avioane şi reduceri de taxe la energie.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a cerut mai mulţi bani pentru electrificarea economiei, reguli fiscale mai flexibile şi o taxă pe profiturile excepţionale realizate de companiile energetice. Guvernul de la Madrid a ţintit reducerea TVA la combustibil, electricitate şi gaze, precum şi acordarea de ajutoare directe pentru sectoarele agricol, transport şi industrial.

Anterior, Comisia Europeană a calculat că, de la începutul războiului din Iran, UE a plătit peste 20 de miliarde de euro în plus pentru combustibilii fosili pe care îi utilizează. 

Europa se pregătește pentru „luni foarte dificile, sau posibil chiar ani”

Amintim că săptămâna trecută, comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat că Europa se pregătește pentru „luni foarte dificile, sau posibil chiar ani” de prețuri ridicate la energie, în condițiile în care războiul din Iran costă continentul 500 de milioane de euro pe zi.

Pierderea a 20% din exporturile globale de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz a provocat deja o volatilitate puternică a prețurilor, iar Comisia Europeană a anunțat crearea unui „observator al carburanților” pentru a preveni acapararea combustibilului de aviație de către unele state membre, pe fondul temerilor tot mai mari de penurie chiar înaintea sezonului turistic, scrie Euronews.

Cel mai important oficial european în domeniul energiei a avertizat miercuri că grava criză energetică declanșată de atacul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului va duce probabil la creșterea prețurilor timp de luni, dacă nu chiar ani de zile.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a subliniat că impactul va fi de lungă durată, nu o creștere scurtă sau minoră a costurilor.

Acesta a precizat că războiul costă Europa 500 de milioane de euro (aproximativ 600 de milioane de dolari) pe zi și a avertizat că urmează „luni foarte dificile, sau posibil chiar ani.”

Pierderea bruscă a 20% din exporturile globale de petrol și gaze naturale prin Strâmtoarea Hormuz a declanșat o volatilitate puternică a prețurilor, chiar și în cazul în care statele UE reușesc să-și asigure aprovizionarea cu energie.

Declarațiile lui Jørgensen au venit la o zi după ce miniștrii europeni ai transporturilor au prezentat planuri pentru asigurarea aprovizionării cu combustibil de aviație din Statele Unite, pe fondul posibilelor penurii pe continent, chiar dacă liderii UE susțin că securitatea aprovizionării este în prezent asigurată, iar eventualele penurii ar putea fi resimțite diferit de la un stat membru la altul.

Agenția Internațională a Energiei a avertizat recent că Europa se confruntă cu un deficit de combustibil de aviație, o afirmație susținută de mai multe companii aeriene europene, care au spus că aceasta ar putea duce la anulări de zboruri.

