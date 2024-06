Sistemul de Garanție - Returnare: până când pot fi comercializate ambalaje fără sigla SGR

Termenul-limită pentru vânzarea produselor ambalate în sticle sau alte ambalajele vizate de SGR, dar care nu au marcajul SGR, a fost prelungit cu şase luni, potrivit unei decizii a Guvernului.

HG nr. 1074/2021 a stabilit că este interzisă introducerea pe piaţa din România a produselor ambalate în ambalajele vizate de SGR, dacă acestea nu sunt inscripţionate cu marcajul prevăzut de lege, cu excepţia produselor care se află în stocul producătorilor, distribuitorilor sau comercianţilor la data de 30 noiembrie 2023.

Iniţial, s-a prevăzut că aceste stocuri pot fi introduse pe piaţă, respectiv comercializate, cel târziu până pe 30 iunie 2024, dată după care introducerea acestora pe piaţa naţională, respectiv comercializarea lor este interzisă.

„Având în vedere multiplele solicitări de anulare/modificare a dispozițiilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 (…) venite din partea operatorilor economici, se impune introducerea unui termen rezonabil de introducere pe piată și comercializare a produselor în ambalaje fără marcaj SGR, adaptat la realitățile economice și la dinamica relațiilor de afaceri din societate.

Luând în considerare complexitatea sistemului și dificultățile operatorilor economici de a se adapta la realitățile economice și dinamica relațiilor de afaceri din societate, semnalate MMAP, a devenit mai mult decât necesar modificarea termenului impus prin Hotărârea Guvernului nr. 1075/2023, pentru a nu pericilita nu doar unele întreprinderi, ci pentru a nu duce la destabiliza economiei naţionale întregi”, transmitea Ministerul Mediului în nota de fundamentare ce însoțea inițiativa de prelungire a termenului-limită de punere pe piață a produselor care nu au marcajul SGR până la final de an.

Guvernul a dat vineri undă verde prelungirii, astfel că sticlele reciclabile şi celelalte ambalaje fără marcaj mai pot fi vândute până la 31 decembrie 2024, conform HG nr. 580/2024, care modifică HG nr. 1074/2021.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunța săptămâna trecută că peste jumătate de miliard de PET-uri, doze sau sticle au fost recuperate până în prezent folosind Sistemul Garanţie-Returnare (SGR).

"Luna aceasta am inaugurat cel de-al patrulea centru RetuRo în Otopeni, lângă Bucureşti. El se alătură celorlalte trei deschise la Cluj, la Timiş şi la Braşov. Urmează să deschidem în curând şi primul centru din Moldova, va fi chiar la Bacău. Astfel de centre de colectare şi de sortare înseamnă investiţii foarte mari şi sute de locuri de muncă. (...) În luna decembrie am avut 30.000 de PET-uri, sticle sau doze de aluminiu colectate, în luna ianuarie 2 milioane şi, în timp ce unii se îngrijorează de viabilitatea Sistemului Garanţie-Returnare, pot să spun că până astăzi am recuperat mai bine de jumătate de miliard de PET-uri, de doze sau de sticle folosind Sistemul Garanţie-Returnare. Luna aceasta estimăm să depăşim pragul de 200 de milioane, ceea ce confirmă faptul că SGR se află pe traiectoria pe care ne-am propus-o, că ne atingem ţintele şi indicatorii - şi cred că se vede deja şi cu ochiul liber: sunt din ce în ce mai puţine PET-uri aruncate pe marginea drumului, în albiile râurilor, în natură, în păduri sau în alte locuri", a menţionat Mircea Fechet.

O altă modificare adusă prin hotărârea adoptată la 31 mai vizează obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR impuse producătorilor. Concret, Guvernul a decis că în procentele de returnare pentru 2024 - 2026 nu se includ ambalajele SGR care sunt vândute în afara țării. Potrivit HG nr. 1074/2021, procentele sunt: 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024; 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025 și 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.