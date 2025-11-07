Sezonul reducerilor Garmin Romania – discounturi de până la 2.080 de lei

Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin. Prețurile speciale continuă până la finalul lunii decembrie, în campania Reduceri de Sărbători, cu noi discounturi pentru ceasuri, dar și gadget-uri pentru ciclism, navigație, pescuit, scufundări, hiking, golf și produse pentru copii.

Promoții Black Friday: 7 - 16 noiembrie 2025

Promoțiile Black Friday iau startul pe 7 noiembrie, după ora 10:00, în campanie fiind incluse cele mai dorite produse Garmin. De o reducere extraordinară de 970 de lei vor beneficia modelele fēnix E, fēnix 7 Pro și fēnix 7X Pro. Prețuri speciale vor avea și alte produse cheie precum epix Pro Gen 2, Forerunner 965, Instinct E și vívoactive 5.

Lista completă a produselor incluse în campania de Promoții Black Friday va putea fi regăsită pe site, începând cu 7 noiembrie. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro/, în limita stocurilor disponibile.

Reduceri de Sărbători: 14 noiembrie – 27 decembrie 2025

Campania continuă cu Reduceri de Sărbători, o perioadă extinsă de discount-uri, ce va include peste 150 de produse, din toate gamele. Reducerile se vor aplica pentru dispozitive selecționate din selecția de smartwatch-uri, dar și pentru gadget-uri utile amatorilor de alergare, ciclism, condus, navigație, scufundări, pescuit sau golf.

Printre produsele vedetă ale acestei perioade de reduceri, se numără:

· gama fenix 8, ceasuri robuste cu GPS pentru activităţi multisport, cu funcţii complexe și statistici complete despre activitatea fizică și starea de sănătate. Ceasurile includ și funcțiile Music, respectiv Garmin Pay, ce permit mai multă libertate de utilizare în timpul activităților sportive.

· produse din gama Forerunner, precum Forerunner 265 sau 55, create pentru alergătorii pasionați sau profesioniști. Acestea au statistici complexe care susțin antrenamentele, precum pulsul măsurat la încheietură, dinamica alergării, VO2 Max, sugestii pentru exerciții zilnice sau durata de timp necesară recuperării.

· Gamele Lily, Venu sau Vivomove, produse de lifestyle cu nenumărate funcții pentru sport și wellness. Acestea pot deveni cadouri inspirate pentru cei care își doresc un stil de viață sănătos și echilibrat.

· vívofit® jr. în numeroase variante, un tracker de fitness dedicat copiilor, care le oferă motivația de a se mișca în fiecare zi, printr-o experienţă interactivă în care fiecare pas deblochează diverse aventuri educative în aplicaţie.

· Gamele Instinct și Approach, dedicate celor care duc sportul la nivelul următor, au de asemenea prețuri speciale până la finalul lunii decembrie.

· Produsele pentru cicliști întregesc lista, cu gamele Varia și Edge. De la radare retrovizoare la ciclocomputere, acestea vor completa cu succes kit-ul oricărui ciclist profesionist sau amator.

· Pasionații de condus se vor bucura de reducerile pentru gamele Garmin Drive sau Garmin Dashcam.

Lista completă a produselor cu reduceri de sărbători va putea fi regăsită pe site, începând cu 14 noiembrie 2025, după ora 10:00. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro, în limita stocurilor disponibile.

Garmin Romania oferă o experiență completă, cu ajutorul echipei de specialiști care oferă informații complete și actualizate despre produse și comenzi, precum și suport pentru achiziția de noi dispozitive, reparații, manuale sau software. Centrul de asistență (service și suport) este disponibil pentru toți clienții din România, în limba română.

Serviciul este disponibil 24/7 pe https://support.garmin.com/ro-RO/ și de luni până vineri, telefonic, la 0800360038 (apel gratuit).

Garmin a revoluționat viața plină de aventură, adrenalină și curaj a atleților și pasionaților de sport din întreaga lume. Dedicată produselor ce sporesc performanța, dar și siguranța, echipa Garmin oferă tuturor șansa de a se depăși pe sine, în orice moment.

Garmin Ltd. este incorporată în Elveția, cu filiale în USA, Taiwan și Marea Britanie. Garmin și fēnix sunt mărci înregistrate, iar Garmin Pay, PacePro și Connect IQ sunt mărci ale Garmin Ltd.