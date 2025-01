România, ca un bolnav ținut pe aparate. Economiștii spun că am luat-o pe urmele Greciei: „La dobânzile plătite suntem deja în Junk”

România se apropie cu pași repezi de insolvență și riscă chiar falimentul, avertizează mai mulți economiști importanți. Profesorul universitar Cristian Păun și fostul bancher Radu Georgescu susțin că suntem în pragul colapsului, aproape de situația în care se afla Grecia în urmă cu un deceniu.

Profesorul universitar Cristian Păun trage un semnal de alarmă și explică, într-o postare pe Facebook, în ce situație gravă se află România.

„S&P a confirmat perspectiva de scădere a rating-ului României de la BBB- la BB sau chiar B, apropiindu-ne vertiginos de ultima treaptă înainte de "Junk". Perspectiva negativă confirmă poza momentului, una deloc favorabilă nouă. Următoarea evaluare este în aprilie. România accelerează și turează toate motoarele spre "izolaționism" și "suveranism". Izgonirea străinilor de pe meleagurile astea se întâmplă de ani buni și se desăvârșește zilele astea, sub ochii noștri. Românului de rând, învelit în steag tricolor și prins în hore unioniste, nici că-i pasă. Crede că nu este afectat deloc. Este preocupat să își iubească țara. Cum să nu fie afectat?”, se întreabă expertul.

Ce ne poate aștepta

Pe măsură ce România se apropie de dezastru, cetățenii vor avea tot mai mari probleme, iar nivelul de trai va continua să scadă. Profesorul Cristian Păun explică etapele care urmează și cu ce probleme financiare se va confrunta populația.

„Înrăutățirea rating-ului și apropierea noastră și mai mult de țările "bananiere" înseamnă, pentru omul de rând, suveranist și iubitor de glie, următoarele: Dobândă mai mare, acces la capital mai dificil, afaceri locale cu capital autohton mai puțin competitive, care nu se mai deschid sau nu se mai dezvoltă. Unele chiar se închid. Oportunități de angajare mai puține, salarii care nu mai cresc în ritmul dorit. Presiune inflaționistă suplimentară, afaceri românești cu capital străin care nu mai vin, afaceri românești cu capital străin care nu mai dezvoltă mare lucru o perioadă sau chiar pleacă”, susține el.

Și asta nu este tot. Țara se apropie cu pași repezi de dezastru, e avertismentul său. Așa se face că vom vedea „români mai mulți pribegiți din țara lor, îndatorare mai mare pentru deficite care rămân excesive, cheltuieli bugetare cu dobânzi mari din bani de școli și de spitale.

"Din aceste motive, diferențele economice dintre țările "bananiere" (suveraniste, naționaliste, conduse de tirani iubitori de popor și glie) sunt mai mult decât evidente, "economiile" lor disfuncționale fiind cufundate în beznă și la ani lumină de lumea civilizată și dezvoltată”, consideră profesorul Păun.

„Ar fi de râs, dacă nu de plâns”

Cunoscutul profesor nu-i iartă pe poiliticienii care au dus țara până aproape de insolvență.

„Ar fi de râs, dacă nu de plâns, imaginea cu politicienii de la noi cum ne povestesc ei cum o să ajungem curând în clubul OCDE (majoritatea au clasa de risc A), noi fiind cel mai probabil și foarte curând, nefrecventabili. Adică... "junk". Notă: Acest material reprezintă opinii personale, nu reprezintă punctul de vedere al Academiei de Studii Economice din București și nu implică sub nicio formă universitatea din care fac parte”, încheie el.

Și cunoscutul analist economic Radu Georgescu a vorbit despre încă o contraperformanță a României, care ne aduce mai aproape de buza prăpastiei. Tot într-o postare pe Facebook, el avertizează că țara a ajuns într-o situație delicată din cauza politicilor economice eronate.

„Agenția S&P a schimbat și ea perspectiva ratingului pentru România. Suntem la un pas de Junk. Junk în termeni financiari înseamnă insolvență. În bancă este o expresie”, spune Georgescu.

Cum ne-am umflat cu pompa în timp ce ne îndreptam spre dezastru

Pentru a fi mai explicit, el a recurs la exemple din viața de zi cu zi.

„Dacă vrei să te căsătorești cu un tip, trebuie să te uiți la dobânda pe care o plătește la credite. Dacă plătește o dobânda mică înseamnă că este OK din punct de vedere financiar. Dacă nu poate să ia un credit sau plătește dobânzi mari la credite, înseamnă că nu este OK din punct de vedere financiar. Același lucru este valabil și pentru țări. România plătește la credite o dobândă de 8% an. Germania plătește o dobândă de 2,5%, Croația 3%, Bulgaria 4%”, mai spune el.

Radu Georgescu amintește și de știrile din abundență din ultima vreme care lăudau nivelul de trai al românilor, desi lucrurile stau cu totul altfel.

„Acum 2 luni am ieșit dintr-o emisiune TV în care se vorbeau aberații economice. Subiectul emisiunii m-ar fi făcut să râd dacă nu ar fi fost de plâns. Subiectul era că nivelul de trai al românilor este peste cel al grecilor. S-a prezentat informația că PIB / locuitor din România este mai mare decât PIB / locuitor din Grecia. Probabil domnii de la emisiune nu știau că Grecia plătește o dobânda de 3% pe an. De asemenea s-a spus că bucureștenii o duc mai bine decât cei din Viena. Deoarece PIB / locuitor din București este mai mare decât PIB / locuitor din Viena. Din păcate, acei tipi nu știau cum se calculează PIB-ul pe un oraș. Le-am explicat că 90% din companiile cu prezența națională au sediul în București. Cu alte cuvinte dacă faci cumpărături la magazinul din Suceava, cumpărăturile tale se adaugă la PIB-ul din București, nu la Suceava. Probabil nu știau nici faptul că Austria plătește o dobânda de 2,5%”, adaugă el.

Ce ne-a salvat până acum de „Junk”

Atunci, Radu Georgescu a ales să iasă din emisiune și explică și de ce. „Am ieșit din emisiune deoarece sunt economist și nu pot să vorbesc aberații economice. Am și o datorie morală pentru părinții mei care m-au ținut 4 ani în facultate la ASE. Aș vrea să le demonstrez că nu am trecut prin ASE că rața prin apă. Ce spune S&P în raport: România a făcut împrumuturi foarte mari care nu mai pot fi susținute. Banii din aceste împrumuturi nici măcar nu au rămas în România deoarece am cumpărat bunuri din import. Cu alte cuvinte împrumuturile României au susținut dezvoltarea economică a altor țări. Noi am rămas cu împrumuturile și trebuie să plătim dobânzi la acestea. Super strategie economică”, a mai scris el.

Radu Georgescu a explicat și de ce România nu a fost încă pusă oficial în categoria Junk. Șansa noastră ține doar de faptul că agențiile de rating nu au vrut să facă probleme Băncii Centrale Europene.

„Din punct de vedere al dobânzilor plătite, România este deja în Junk. Nu suntem puși oficial în Junk deoarece ar crește și dobânzile cu care se împrumută Banca Centrală Europeană. Metaforic vorbind am fost ca un tip care a mâncat și băut câțiva ani pe datorie. Acest tip își făcea selfie-uri din restaurant și spunea ce viață grozavă are. Spunea chiar că o duce mai bine decât cei din Viena. Acest film a mers până într-o zi. Când cei de la restaurant i-au zis că trebuie să plătească tot ce a mâncat și băut. Iar tipul greieraș a început să spună: „Cri-cri-cri, toamnă gri, Nu credeam c-o să mai vii”. Problema greierașului este că furnica (Germania) nu vrea să mai dea bani greierasului. Fondurile PNRR sunt blocate din anul 2023. Iar pe fonduri europene (din perioada 2021-2027) furnica ne-a dat doar 5% din grăunțe (bani). Cri-cri-cri”, a încheiat Georgescu.