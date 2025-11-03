search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Previziuni sumbre: insolvențele globale vor urca și în 2026. Cum afectează România

0
0
Publicat:

Cel mai recent raport privind insolvențele companiilor analizează impactul recentelor tarife vamale impuse de SUA și al schimbărilor comerciale globale asupra insolvențelor companiilor, prezentând, în același timp, și previziuni actualizate până în 2027.

Sertar plin de dosare de insolvență și lichidare
Numărul insolvențelor va continua să crească la nivel global și în 2026. Foto arhivă

Potrivit raportului, insolvențele globale ale întreprinderilor vor încheia anul 2025 la un nivel ridicat (+6%), urmând să atingă un vârf în 2026, marcând a cincea creștere anuală consecutivă (+5%). Pentru 2027, analiștii Allianz Trade estimează o revenire moderată de -1%.

În România, insolvențele scad per total, dar rămân imprevizibile de la o lună la alta

Conform analiștilor, în România, evoluția numărului de insolvențe rămâne volatilă pe parcursul anului. După un ritm mai lent în primele luni ale anului, urmate de o puternică revenire în lunile de vară, se observă o scădere abruptă în luna septembrie. Cu toate acestea, per total, „stocul” insolvențelor la nouă luni echivalează cu o scădere de aproximativ 8% față de perioada similară a anului precedent.

Evoluția este considerată anacronică dacă este corelată cu evoluția întârzierilor la plată din sistemul economiei reale, numărul și valoarea acestora crescând semnificativ în ultimii doi ani. Inițial, insolvențele nu urmează neapărat ritmul blocajelor din economie, intensificându-se fie spre finalul anului, fie spre sfârșitul unui ciclu de stagnare sau de scădere economică, după epuizarea altor măsuri de remediere a situației financiare.

De asemenea, îmbunătățirea (sau încetinirea) încasărilor din proiectele care depind de beneficiari ai Statului poate influența semnificativ decizia unei companii de a apela la procesul de insolvență. În acest sens, menținerea construcțiilor pe locul al doilea (20% din total) în topul sectoarelor aflate în insolvență nu este surprinzătoare, acest sector fiind principalul afectat de blocajele menționate.

Sectorul transporturilor și al spațiilor logistice – aflat pe locul al treilea în total (+11,5%), după comerț și construcții – se distinge ca fiind singurul sector dintre cele de top care înregistrează o creștere a numărului de insolvențe. Presiunea ridicată asupra marjelor de profit, în condițiile unor volume în scădere (cu excepția, poate, a segmentului aerian) și a posibilităților reduse de finanțare pe o piață foarte fragmentată, a determinat această evoluție deloc favorabilă. Estimîm o revenire moderată în ultimul trimestru al anului, în condițiile unei lichidități aflate sub presiune în sectoarele menționate, principalii factori de urmărit fiind menținerea volumelor vândute și a marjelor, precum și ritmul încasărilor.”, adaugă Mihai Chipirliu CFA – Risk Director, Allianz Trade

Estimări pentru 2026

Această perspectivă determină Allianz Trade să își mențină prognoza globală privind creșterea insolvențelor în rândul companiilor pentru anul 2025, estimată la +6%. Aceasta succede unei majorări de +10% în 2024, ceea ce indică faptul că nivelul global al insolvențelor va atinge cel mai ridicat prag din 2019 și se va situa cu aproximativ +19% peste media înregistrată în perioada pre-pandemică. Datele de la începutul anului până în prezent arată deja creșteri semnificative în toate regiunile, în special în Asia (+39%) și Europa de Vest, cu creșteri notabile în Italia (+35%) și Elveția (+26%).

Deocamdată, efectele războiului comercial au fost mai blânde, dar pe măsură ce strategiile de atenuare își pierd din eficacitate și efectele secundare încep să se facă simțite, acestea ar putea pune la încercare în curând reziliența companiilor americane și străine. Riscurile efectelor domino sunt, de asemenea, în creștere, înregistrându-se zilnic mai mult de un caz de insolvență la nivel global. Având în vedere riscurile crescute de neplată, ne așteptăm acum ca insolvențele globale ale companiilor să crească în 2026. Aceasta va fi a cincea creștere consecutivă, numărul insolvențelor situându-se peste media din perioada pre-pandemică. Cu toate acestea, până în 2027, trei sferturi dintre țări ar trebui să înregistreze o scădere a numărului de insolvențe, deși redresarea va fi graduală, majoritatea economiilor importante înregistrând în continuare niveluri istorice ale insolvențelor. De fapt, este de așteptat ca acestea să scadă cu -1% în 2027”, explică Aylin Somersan Coqui, CEO al Allianz Trade.

Europa Centrală și de Est prezintă evoluții contrastante în materie de insolvențe

În CEE, indicele regional indică o moderare treptată a creșterilor până în 2026, de la +12% în 2024 și +7% în 2025 la +5% în 2026, urmată de o inversare a trendului în 2027 (-2%). Această dinamică are loc într-un context în care creșterea economică a regiunii este de așteptat să se consolideze gradual, însă cu un spațiu limitat pentru relaxare monetară semnificativă.

Citește și: Val de insolvențe la orizont. Topul domeniilor de activitate cele mai afectate

Totuși, această imagine agregată maschează diferențe majore între țări. O serie de economii din regiune înregistrează tendințe descendente sau stabile ale insolvențelor, menținând niveluri reduse comparativ cu perioada pre-pandemie și pre-conflict din Ucraina.

Analiștii se așteaptă ca Bulgaria să înregistreze o scădere de -5% în 2025 și -11% în 2026, în timp ce pentru România estimează o scădere de -1% în 2025 și o stabilizare la 0% în 2026. Pentru Lituania se preconizează o scădere -1% și 0%, iar pentru Letonia de -2% și -10%. Ungaria se îndepărtează treptat de vârful istoric atins în 2023, cu scăderi anticipate de -9% în 2025 și -22% în 2026. Această evoluție evidențiază reziliența crescută a unor piețe din Europa Centrală și de Est, care reușesc să gestioneze mai eficient presiunile economice comparativ cu alte regiuni.

Europa de Vest se confruntă cu al patrulea an consecutiv de creșteri

Specialiștii estimează că anul 2025 se încheie cu o nouă creștere a insolvențelor la nivel regional, majoritatea țărilor din Europa de Vest înregistrând, în continuare, creșteri în special în Italia (+35%), Elveția (+26%) și Germania (+11%). Regatul Unit și Spania se stabilizează, în timp ce Suedia, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia și Danemarca (pentru al doilea an consecutiv) înregistrează o scădere a numărului de cazuri.

În ansamblu, dinamica va pierde din avânt în majoritatea țărilor, indicele regional înregistrând o încetinire de la +11% în 2024, +16% în 2023 și +24% în 2022. Pentru 2026, Allianz Trade previzionează o scădere generalizată, dar moderată, a insolvențelor în țările din Europa de Vest (-2%, -1% pentru zona euro), cu excepția Germaniei, Italiei și Spaniei. Cu toate acestea, este de așteptat ca această scădere să se accelereze în 2027 (-5%, -3% pentru zona euro).

În prima jumătate a anului 2025, efectul de protecție generat de tarifele comerciale, coroborat cu un grad redus de transfer al costurilor a determinat o scădere a insolvențelor în SUA cu 4 puncte procentuale, în timp ce dinamica solidă a cererii interne a absorbit majoritatea impactului negativ. Cu toate acestea, economiile puternic dependente de exporturi sunt expuse unui risc crescut de insolvență. În cel mai pesimist scenariu, Canada ar putea înregistra până la 1.900 de companii în insolvență, Franța aproximativ 6.000, Spania până la 2.900, iar Țările de Jos aproximativ 700. În schimb, impactul asupra Germaniei, Regatului Unit, Italiei și Belgiei este estimat a fi marginal, datorită diversificării piețelor de export, a unei baze interne robuste sau unor poziții financiare mai solide”, explică Maxime Lemerle, Lead Analyst Insolvency Research, Allianz Trade.

Tarifele comerciale: impact întârziat, risc persistent

Conform analizei, noile tarife impuse de SUA – ce vor ajunge la o rată efectivă de 14% până la finalul anului – au avut până acum un impact limitat asupra companiilor americane, datorită ajustărilor de preț ale exportatorilor și redirecționării fluxurilor comerciale prin țări precum India și Vietnam. Cu toate acestea, dacă ritmul comerțului global încetinește, economiile puternic dependente de exporturi vor resimți presiuni majore.

Citește și: Semnale negative în economie au apărut încă de anul trecut. Explicațiile experților

Boomul tehnologic și al inteligenței artificiale pot aduce și mai multe insolvențele

În ultimii ani, ritmul de înființare a companiilor s-a intensificat semnificativ, în special în Europa, unde numărul de noi înregistrări a fost cu 9% mai ridicat în perioada 2021–2024 comparativ cu 2016–2019, precum și în Statele Unite, unde solicitările de înregistrare au crescut cu 36%. Această expansiune accelerată a mediului antreprenorial generează presiuni suplimentare asupra pieței și amplifică riscul de insolvență prin multiple canale, inclusiv intensificarea concurenței, modele de business insuficient consolidate și vulnerabilitatea companiilor nou-înființate la șocuri economice.

După perioada post-pandemie, anumite economii au înregistrat o accelerare abruptă a înființării de noi companii, determinată de digitalizarea rapidă și expansiunea economiei de tip gig. Această dinamică amplifică riscurile de insolvență în țări precum Italia, Franța și Portugalia, iar într-o măsură mai redusă în Belgia. În plus, Allianz Trade estimează că o eventuală corecție a boomului generat de inteligența artificială – comparabilă cu bula dotcom – ar putea duce la o creștere semnificativă a numărului de insolvențe, cu aproximativ 4.500 de companii suplimentare în Statele Unite, 4.000 în Germania, 1.000 în Franța și 1.100 în Regatul Unit”, punctează Ano Kuhanathan, Head of Corporate Research, Allianz Trade.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
fanatik.ro
image
Cine decide cu adevărat în Rusia: mitul puterii absolute a lui Putin nu este tocmai exact
libertatea.ro
image
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
observatornews.ro
image
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Taxa pe care o plăteşti dacă succesiunea nu se face în termen de doi ani. Cheltuielile moştenitorilor
playtech.ro
image
Lamine Yamal, surprins în compania unui celebru model chiar înainte de despărțirea de Nicki Nicole! Nu e prima oară când sunt văzuți împreună
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Prețuri noi pentru clienții Hidroelectrica. Oferta companiei pentru luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
click.ro
image
Mineralul care te scapă instant de durerea de cap. Se introduce ușor în dietă și menține chiar și sănătatea creierului
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Coloniști macedoneni în Cadrilater, lângă Bazargic, actualul oraș Dobrici din Bulgaria (© iMAGO Romaniae)
Istoria mai puțin cunoscută a coloniștilor în Cadrilater
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?