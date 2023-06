Popescu: Orice proiect suplimentar de transport de gaze în Europa de Sud-Est și Balcani este binevenit

Orice proiect suplimentar de transport de gaze în Europa de Sud-Est și Balcani este binevenit, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu la forumul Baku Energy Week.

Baku Energy Week este unul dintre cele mai mari evenimente din domeniul energiei, cu tradiție, la care particip cu interes în fiecare an.

„Astăzi (joi, 1 iunie - n. red.), la forum, am făcut un schimb foarte important de idei la panelul cu tema ”New energy order in the transition period” cu Parviz Shahbazov - ministrul Energiei din Azerbaijan, Baroneasa Nicholson of Winterbourne - Trimisul comercial al prim- ministrului britanic pentru Azerbaidjan, Cristina Lobillo Borrero, director al Energy Policy–Directorate−General for Energy, Comisia Europeană, Jozef Sikela, ministrul Industriilor și Comerțului din Cehia, Lin Shanqing Vice−Administrator al Administrației Naționale pentru Energie, China, Musadik Malik, ministrul de stat petnru petrol, Pakistan, Péter Sztáray, secretar de stat pentru Securitate Energetică, Ungaria, Constantin Borosan, secretar de stat la ministerul Energiei, Republica Moldova, Guy Lentz, secretar general la International Energy Charter și de Gordon Birrell, vicepreședinte executiv la BP”, a informat ministrul pe pagina sa de Facebook.

„Va fi un an greu”

Cu această ocazie, precizează Virgil Popescu, „am transmis că ar fi o greșeală să credem că vom avea parte de un an ușor. Ci din contră. Este nevoie să intensificăm cooperarea pentru a duce mai departe obiectivul de a diversifica sursele și rutele de aprovizionare cu gaze naturale, precum și cu energie curată”.

Prin urmare, orice propunere pentru un proiect suplimentar de transport de gaze în Europa de Sud-Est și Balcani este binevenită, având în vedere că disponibilitatea gazelor va continua să fie o provocare în viitorul apropiat. Pentru că România va continua să susțină Republica Moldova cu aprovizionare cu energie. De aceea diversificăm sursele de producție, iar în România energia nucleară este o componentă importată a viitorului mix energetic. Cu energia obținută la Unitățile 3 și 4, dar și de la reactoarele modulare mici vom putea apoviziona și pe viitor Republica Moldova.

Cooperarea și investițiilor sunt acțiuni cheie pentru a obține independența și securitatea energetică.