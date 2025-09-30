Cum să nu fii păcălit pe piața criptomonedelor. Specialist: „Evitați luarea deciziilor pe baza zvonurilor”

Când piața atinge maxime istorice, tentația de a intra „acum sau niciodată” poate costa scump. Experții avertizează că între hype, scheme piramidale și atacuri cibernetice, singura protecție reală rămâne educația și verificarea fiecărui pas.

„În piața crypto este esențial ca fiecare utilizator să abordeze investițiile cu prudență și discernământ. Recomand cu tărie să evitați luarea deciziilor pe baza zvonurilor sau a promisiunilor de câștiguri rapide și garantate, experiența ne arată că, dacă o oportunitate pare prea frumoasă ca să fie adevărată, cel mai probabil chiar așa este și scopul principal este să ne păcălească”, explică pentru Adevărul, Ilie Pușcaș, Country Manager Binance.

În egală măsură, adaugă el, este vital să verificăm legitimitatea platformelor și a proiectelor cu care interacționăm, pentru a ne proteja atât resursele financiare, cât și încrederea.

„Nu trebuie neglijat nici aspectul securității digitale: utilizarea unor parole puternice, activarea autentificării în doi pași și confidențialitatea absolută a cheilor private reprezintă elemente fundamentale pentru siguranța portofelului dumneavoastră crypto. Succesul real în crypto nu se bazează pe noroc sau pe promisiuni înșelătoare, ci pe educație continuă, scepticism constructiv și responsabilitate în luarea deciziilor”, mărturisește acesta.

Riscurile de a intra pe piață la maxime istorice

Reprezentanții Binance atrag atenția că momentul în care investitorii aleg să intre în piață poate face diferența între câștig și pierdere. La maxime istorice, evaluările activelor tind să fie mai mari decât valoarea lor fundamentală, iar riscul unei corecții crește exponențial. Piața devine mai vulnerabilă, iar scăderile vin rapid, „ca o coborâre cu liftul”, după cum sintetizează experții, în timp ce urcările sunt lente și graduale.

O altă problemă ține de marja redusă de siguranță. Mai precis, intrarea la prețuri ridicate lasă foarte puțin spațiu de manevră: dacă piața scade, pierderile sunt mult mai mari. Volatilitatea ridicată accentuează acest fenomen, fiecare știre sau decizie macroeconomică putând provoca fluctuații bruște.

Factorii psihologici cântăresc greu: frica de a rata oportunitatea (FOMO) împinge investitorii să intre fără o analiză atentă. În plus, schimbările de politică monetară sau de reglementare pot avea efecte disproporționate la vârf de piață. De aceea, diversificarea portofoliului rămâne o strategie vitală pentru reducerea riscurilor.

Cum te protejezi de atacuri și escrocherii

În ultimele luni, atacurile asupra exchange-urilor și proiectelor blockchain s-au înmulțit, transmit specialiștii. De la vulnerabilitățile unor monede, precum Monero, la atacurile grupurilor organizate de hackeri precum Lazarus Group, piața a devenit un teren fertil pentru fraude.

Aceștia recomandă să folosim doar platforme cunoscute, reglementate în UE sau România și să evităm platformele obscure, mai ales pe cele care promit bonusuri sau câștiguri garantate. „Măsurile de securitate digitală trebuie tratate cu maximă seriozitate: autentificarea în doi pași, utilizarea portofelelor hardware precum Ledger sau Trezor și evitarea oricărei interacțiuni cu linkuri suspecte sunt esențiale”, explică ei.

Educația și vigilența sunt cheia. Schemele de tip phishing, promisiunile de profituri rapide sau ofertele nesolicitate primite pe rețele sociale reprezintă semnale clare de avertisment. În plus, reglementările europene MiCA vor schimba în 2025 modul în care funcționează exchange-urile și monedele axate pe confidențialitate.

Volatilitatea și economiile oamenilor obișnuiți

Criptomonedele nu influențează doar strategiile investitorilor mari, ci și deciziile de zi cu zi ale oamenilor obișnuiți. Pentru unii, volatilitatea ridicată este un semn de risc care îi ține departe. Pentru alții, potențialul de câștig rapid reprezintă o atracție irezistibilă.

Aceleași mișcări bruște alimentează ciclurile de frică și lăcomie: unii cumpără la maxime, împinși de entuziasm, și vând în panică la minime. Experții Binance recomandă diversificarea, investițiile pe termen lung și alocarea unor sume fixe lunare, ceea ce poate reduce stresul și riscul de decizii pripite. „Faptul că nu te uiți la cotațiile activelor cripto zi de zi ar putea fi un lucru bun pentru liniștea interioară”.

Ce înseamnă „altseason”

Termenul desemnează perioada în care altcoin-urile performează mai bine decât Bitcoin. De obicei apare spre finalul unui ciclu de creștere și se caracterizează prin urcări spectaculoase ale unor monede alternative.

În prezent, trăim o formă diferită de altseason. ETH, BNB și XRP s-au consolidat ca „blue-chip-uri” ale pieței, cu utilitate reală și adopție instituțională, spre deosebire de altsezoanele anterioare dominate de speculații. ETH alimentează Web3, BNB susține unul dintre cele mai active blockchain-uri, iar XRP a devenit soluție pentru plăți transfrontaliere.

ETH versus BTC: strategii pentru investitorii mici

Dacă ETH crește mai rapid decât BTC, investitorii pot lua în calcul o expunere mai mare pe ETH. În același timp, echilibrul între cele două rămâne recomandat: BTC este perceput ca activ de stocare a valorii, ETH ca activ cu potențial de creștere.

O regulă simplă: ponderea investiției în portofoliu ar trebui să reflecte dominanța fiecărei monede în piață. Dacă BTC deține 59% din piață, investitorul prudent va menține un procent similar în portofoliu. Istoria arată însă că, după raliuri BTC, urmează creșteri mai accelerate pe ETH și apoi pe alte altcoin-uri.

Ce spune Reddit despre crypto

Dincolo de analizele tehnice și recomandările oficiale, vocea utilizatorilor de pe Reddit rămâne una sceptică.

Un programator sintetizează diferența dintre bani și crypto: „Ajungem la criptomonede… Un dolar e util pentru că pot cumpăra lucruri reale cu el. Are valoare și e relativ stabil… O pâine costă 5 dolari azi, a costat ieri, luna trecută, anul trecut și va costa 5 dolari și peste un an. Cam așa, dar e MAI ALES stabil… Criptomonedele nu sunt stabile. Și ăsta e punctul, pentru că NU sunt bani, e o schemă piramidală. Singura modalitate de a „câștiga” la criptomonede e să iei banii altcuiva. Asta e. Și asta e de căcat. Singura modalitate de a câștiga e să faci pe altcineva sărac. Capitalismul la el acasă… Îi recompensează pe cei care au intrat devreme, luând banii de la cei care intră târziu. Dacă oamenii încetează să mai intre, totul se va prăbuși. Criptomonedele sunt o schemă piramidală în toată regula. Pentru ca criptomonedele să fie utile ca bani, ar trebui să NU fluctueze atât de mult în valoare. Și atunci ar fi inutile ca „investiție”.”

Altcineva povestește cum: „Câteva prietene au niște investiții în criptomonede, dar sună cam dubios. Meme coins, rug pulls, tot felul de înșelătorii… e plin de probleme. Când îmi transform munca în bani, am nevoie de mai multă stabilitate decât poate oferi criptomonedele în momentul de față.”

Un alt utilizator face trimitere la documentarul Line Goes Up al lui Dan Olsen și la The Future is a Dead Mall: „Îmi place foarte mult videoclipul/documentarul lui Dan Olsen, Line Goes Up; are 2:18:00 și e destul de complet despre ce e crypto, cum funcționează și de ce e o mizerie. Când îl pui împreună cu The Future is a Dead Mall, care e despre «Metavers», adesea legat de crypto/Web3, pictează o imagine destul de sumbră a lumii dominate de crypto și cum se acumulează bogăția în vârf, într-un joc evident trucat, menit să transforme fiecare aspect al vieții noastre într-un activ financiar pe care se poate paria.

Așa cum stă treaba acum, crypto e fie a) un vehicul pentru pariuri, jucându-se ca un activ financiar, fie b) o înșelătorie curată, și practic nu e nicio diferență între cele două, în afară de intenția creatorului. Crypto se preface că e un activ financiar de băieți mari, dar în realitate e o investiție la fel de sigură ca un aparat de păcănele cu tematică NYSE. Viitorul banilor? Absolut nu, și chiar și evangheliștii crypto se bâlbâie dacă ar trebui să-l folosești efectiv pentru a cumpăra lucruri”.

În opinia sa, timpii de tranzacție sunt la fel de eficienți ca trimiterea unei chitanțe prin poștă la bancă, iar taxele de tranzacție fluctuante și valoarea de bază fac din cheltuirea lui o idee proastă. „În plus, e conceput să fie deflaționist, ceea ce descurajează cheltuielile și recompensează acumularea; există un motiv pentru care Rezerva Federală are instrucțiuni să vizeze o inflație anuală de 2%. Ai putea la fel de bine încerca să cumperi un sandviș cu acțiuni la o companie. Singura lui utilizare ca monedă e în scenarii în care e super important să fii anonim și ascuns de bănci/guverne”

Acesta mai spune că „crypto nu generează sau reprezintă nicio valoare, se cumpără/vinde pe baza nimicului, doar a consensului de hype și găsește lichiditate prin oamenii care cumpără. Dacă vrei să schimbi 100 de dolari în Bitcoin pentru USD, nu e ca o monedă cu un curs de schimb, ci un produs/acțiune cu un preț de cumpărare. Portofelele investitorilor de la început sunt practic inutile, pentru că nimeni nu vrea să cumpere miliarde de dolari în Bitcoin, așa că valoarea e pur teoretică și probabil s-ar prăbuși dacă ar încerca să o vândă (ceea ce, desigur, e modul în care funcționează toate monedele solide; dacă Amazon schimbă un miliard de USD pentru euro, USD-ul se prăbușește și provoacă o depresie pentru că toată lumea își pierde încrederea în dolar... corect?).

În aceeași notă, altcineva intervine: „Cred că blockchain-ul e o tehnologie interesantă, care ar putea avea aplicații reale. Dar nu cred că una dintre ele e ca mijloc de stocare a valorii. De când a fost acaparat de ăștia, de fraierii din tehnologie, cărora nu le pasă de tehnologie și vor doar să facă bani rapid, a devenit practic o piață speculativă ciudată. (…) Aș paria că e o schemă de tip pump and dump, fie folosind bani publici, fie folosind hype-ul, spunând lumii că o să folosească bani publici, chiar dacă nu ajunge niciodată atât de departe, ca să-și umfle averea personală înainte de a vinde.”

Alt user adaugă: „Nu e nimic tehnologic nou la blockchain-uri. Arborii Merkle există de mult. Singurul lucru pe care l-a adăugat Bitcoin e o apărare insuficientă împotriva atacurilor Sybil într-un sistem fără permisiuni, și se termină cu faptul că sistemele fără permisiuni sunt pur și simplu o idee tâmpită.”

„Cred că criptomonedele sunt o mare înșelătorie. Prăbușirile constante, înșelătoriile evidente și criptomonedele-meme fac să pară că aproape toți sunt escroci. Inventatorii Bitcoinului probabil se gândesc serios că e o monedă, dar a devenit pur și simplu o investiție nereglementată și frauduloasă”, compltează cineva.

Iar un alt comentator susține că: „Criptomoneda nu e monedă. E un activ cu o valoare destul de volatilă. Unele criptomonede cresc în valoare, altele nu. E ca o piesă de colecție. Utilitatea ei reală nu e ca monedă. (…) Monedele trebuie fie să-și mențină valoarea, fie, ideal, să-și piardă cam 2% din valoare anual pentru a încuraja investițiile, creșterea, cheltuielile și circulația. Dacă dolarul tău ar urma să fie mai valoros mâine, l-ai păstra și nu l-ai cheltui”.

Acesta mai opinează și că utilitatea criptomonedelor e „să ai un activ liber, nelegat de reglementări/dobânzi la credite/emitere dintr-o singură sursă/supraveghere, și care poate fi transferat între părți într-un mod greu de supravegheat. Așa că e adesea folosit pentru plăți ilegale. (…) Cred că tehnologia blockchain va fi o bază pentru moneda viitorului, dar n-are nicio șansă ca sistem ne-susținut de guvern, iar cu reglementări slabe a devenit un rai pentru escroci. Viitorul e incert, vedem cum se apropie sfârșitul relaxării cantitative în stadiul târziu al capitalismului, în locuri ca Japonia.”