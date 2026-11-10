 Petrolul scade sub 91 de dolari după oferta Iranului privind Strâmtoarea Ormuz. De ce nu se ieftinesc automat benzina și motorina în România | adevarul.ro
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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, la Interviurile Adevărul

Petrolul scade sub 91 de dolari după oferta Iranului privind Strâmtoarea Ormuz. De ce nu se ieftinesc automat benzina și motorina în România

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Propunerea Teheranului de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în 48 de ore, dacă Washingtonul îi acceptă condițiile, menține piețele petroliere în alertă. După o scădere puternică a cotațiilor, petrolul Brent a coborât marți sub 91 de dolari pe baril, însă evoluția nu se traduce automat în ieftiniri la benzinăriile din România.

Strâmtoarea Ormuz
Iranul cere un acord în 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz Foto: arhivă

Iranul a readus în centrul negocierilor cu Statele Unite un plan prin care Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă traficului comercial în două zile. Oferta a fost reiterată luni, 9 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei. Teheranul susține că poate restabili securitatea navigației dacă Washingtonul acceptă condițiile sale, care includ ridicarea blocadei navale americane, încetarea războiului și deblocarea activelor iraniene din străinătate.

Planul nu reprezintă însă un ultimatum cu un termen-limită care să declanșeze automat o nouă escaladare militară. Intervalul de 48 de ore este perioada în care Iranul spune că ar putea pune în aplicare redeschiderea strâmtorii, după acceptarea cerințelor sale. Statele Unite au respins deja unele dintre condiții, iar secretarul de stat Marco Rubio le-a calificat drept inacceptabile.

În paralel, președintele Donald Trump a anunțat că, în urma apelurilor venite din partea unor state din regiune, nu intenționează deocamdată să lanseze noi atacuri militare de amploare asupra Iranului. Blocada navală americană asupra porturilor iraniene rămâne însă în vigoare, iar tensiunile din Golf nu au dispărut.

Petrolul a scăzut după semnalele de detensionare

Piețele internaționale au început să includă în prețuri perspectiva unei eventuale detensionări a conflictului. Marți, 10 noiembrie, cotația petrolului Brent a coborât cu 1,7%, până la aproximativ 90,99 dolari pe baril. Petrolul american WTI a scăzut cu 1,8%, la 85,20 dolari pe baril.

Scăderea vine după o altă ședință negativă, în care ambele repere petroliere pierduseră aproximativ 2%. Brent se află acum cu circa 22% sub maximul atins pe 30 octombrie, de aproximativ 118 dolari pe baril. Investitorii au reacționat la perspectiva reducerii riscurilor de întrerupere a livrărilor din Orientul Mijlociu și la semnalele că Washingtonul ar putea evita, cel puțin temporar, o nouă escaladare.

Totuși, cotațiile rămân sensibile la orice informație privind negocierile și securitatea transporturilor maritime. Analiștii consideră că petrolul Brent ar putea întâmpina dificultăți în a coborî sub pragul de 90 de dolari fără o detensionare mai clară și un acord între SUA și Iran.

De ce contează atât de mult Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu energie. Înainte de conflict, prin acest culoar trecea aproximativ o cincime din oferta globală de petrol. Restricționarea traficului și riscurile pentru navele comerciale au redus fluxurile de transport și au alimentat temerile privind o criză de aprovizionare.

Dacă negocierile duc la reluarea transporturilor, riscul de deficit de ofertă se reduce, iar presiunea asupra cotațiilor poate scădea. Dacă discuțiile eșuează și apar noi atacuri asupra infrastructurii energetice sau a navelor, piețele pot reveni rapid la creșteri.

Chiar și o redeschidere anunțată politic nu ar însemna revenirea imediată la normal. Armatorii, asigurătorii și operatorii comerciali trebuie să aibă încredere că navigația este sigură, iar transporturile să poată fi reluate efectiv. Investitorii urmăresc, așadar, nu doar declarațiile oficiale, ci și numărul de nave care traversează strâmtoarea și continuitatea livrărilor.

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Petrolul s-a ieftinit cu aproape 17% într-o săptămână, dar carburanții au scăzut mult mai puțin

Evoluția din ultimele zile arată diferența dintre piața petrolului și cea a carburanților. Între 30 octombrie și 6 noiembrie, cotația Brent a coborât de la aproximativ 117,64 dolari la 98,32 dolari pe baril, o scădere de circa 16,4%.

La pompă, reducerea a fost mult mai mică. În intervalul de șapte zile până la 8 noiembrie, benzina standard s-a ieftinit cu aproximativ 18 bani pe litru, în timp ce motorina a pierdut doar 3 bani.

Explicația ține de faptul că prețul carburantului finit depinde nu doar de țiței, ci și de cotațiile internaționale ale benzinei și motorinei, costurile de rafinare, transport, stocuri și contractele de aprovizionare. Carburanții vânduți în prezent pot proveni din stocuri cumpărate la prețuri mai ridicate.

Un alt factor este cursul leu-dolar. Petrolul este tranzacționat în dolari, astfel că o apreciere a monedei americane în raport cu leul poate diminua efectul ieftinirii barilului asupra costurilor exprimate în moneda locală.

Cât costă benzina și motorina în România pe 10 noiembrie

Datele de monitorizare a prețurilor din stațiile de distribuție indicau marți, 10 noiembrie, o medie națională de aproximativ 9,81 lei pe litru pentru benzina standard și 10,85 lei pe litru pentru motorină.

Prețurile diferă în funcție de rețea și de stație. În eșantionul monitorizat, benzina se găsea la valori cuprinse între aproximativ 9,76 și 9,93 lei pe litru, iar motorina între 10,75 și 10,92 lei pe litru.

Măsurile Guvernului limitează prețul motorinei

În România, evoluția prețului motorinei este influențată și de intervențiile fiscale adoptate de Guvern. Executivul a prelungit până la 1 februarie 2027 măsurile de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

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Acestea includ reducerea etapizată a accizei la motorina standard și limitarea adaosului comercial. Potrivit estimărilor Guvernului, fără prelungirea măsurilor, motorina ar fi putut ajunge la aproximativ 11,75 lei pe litru, față de circa 10,90 lei la 12 octombrie. Diferența de aproximativ 85 de bani pe litru este o estimare a scenariului fără intervenție, nu o reducere măsurată direct la pompă.

Două scenarii pentru prețurile carburanților

În cazul unui acord între Washington și Teheran, urmat de reluarea efectivă și sigură a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, presiunea asupra cotațiilor petrolului ar putea continua să scadă. În România, eventualele ieftiniri ar apărea treptat, în funcție de evoluția cotațiilor produselor rafinate, a cursului valutar și a costurilor de aprovizionare.

În scenariul opus, în care negocierile eșuează, blocada continuă, iar confruntările militare se intensifică, riscul unei noi creșteri a petrolului rămâne ridicat. O întrerupere prelungită a transporturilor prin Ormuz ar putea readuce în piață prima de risc geopolitic și ar putea împinge din nou cotațiile în sus.

Pentru șoferii din România, scăderea petrolului din ultimele zile oferă un motiv de optimism, dar nu garantează carburanți mai ieftini în perioada imediat următoare. Evoluția negocierilor dintre SUA și Iran și reluarea efectivă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz vor conta decisiv.

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