Nazare: România ar putea intra în recesiune în viitorul apropiat

România ar putea intra în recesiune economică în viitorul apropiat, acest lucru putând fi evitat dacă va fi stimulată economia, a declarat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Trebuie să vedem cum evoluează economia în toamnă. Economia României trebuie stimulată. Noi nu am făcut rezerve, noi am cheltuit și mai mult. Astăzi vorbim de stagnare, dar nu este încă excluse o contracție (n. red. - economică), încă vorbim despre stagnare, nu de recesiune, dar trebuie să fim pegătiți și pentru recesiune”, a declarat ministrul Nazare la Digi24.

„Creșterea datoriei publice este enormă, 56,6% în aprilie. Ne apropiem de 60% până la finalul anului. E greu când ai și deficit și datorie crescută”.

Nazare a declarat despre majorarea TVA că, „atunci când ajungem pe o cumpănă, nu mai e vorba de o politică economică, e vorba de stabilitatea financiară a României”, el precizând că a fost o ancoră pentru ţară, cu nişte costuri.

El a menţionat că riscul era să intrăm în incapacitate, să nu ne mai putem finanţa, să rămânem 3-4 ani de zile în acest proces şi măsurile pe care ar fi fost obligaţi să le ia erau mult mai violente, afectau mult mai mult, nu doar antreprenorii, ci populaţia în general.

„Eu sunt liberal. Toată viaţa mea politică, atunci când am vorbit despre taxe, n-am vorbit despre creşterea lor, am vorbit despre scăderea lor şi despre cât de importantă e scăderea lor pentru economie. Şi aceasta e formaţia mea. Am apărat cota unică, o apăr în continuare, am vorbit de scăderea taxelor.

Dar când ajungem pe o cumpănă de genul în care suntem, nu mai e vorba de o politică economică, nu mai e vorba de stânga de dreapta, e vorba de stabilitatea financiară a României.

Şi, atunci, obiectivul cel mai important este să vorbim de stabilitate, de această ancoră pentru ţară. Aceasta a fost o ancoră pentru ţară, bineînţeles, cu nişte costuri. Evident că sunt şi nişte costuri”, a spus ministrul.

Ce ar fi însemnat să intrăm în incapacitate, să nu ne mai putem finanţa, să rămânem 3-4 ani de zile în acest proces? Revenea troica, care a fost în 2008-2009, şi noi nu mai aveam libertatea să ne finanţăm de pe pieţe, nu mai aveam libertatea integrală de decizie asupra economiei.

Marja de manevră era extraordinar de restrânsă şi măsurile pe care am fi fost obligaţi să le luăm erau mult mai violente, afectau mult mai mult, nu doar antreprenorii, populaţia în general”, a mai spus el.