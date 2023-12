Ministerul Muncii explică modul simplu în care românii își pot calcula punctele de pensie obținute lunar

Ministerul Muncii a explicat cetățenilor, în cadrul unei postări, care este cel mai simplu mod în care se poate calcula câte puncte de pensie obțin în fiecare lună de muncă. Calculul publicat va fi în vigoare până în luna septembrie a anului viitor, când va intra în vigoare Legea nr. 260/2023.

„Poți să-ți calculezi singur câte puncte de pensie obții după fiecare lună de muncă. Este destul de simplu! În noua lege a pensiilor (Legea nr. 360/2023, art. 85, alin. (7)) „Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv. Câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.789 de lei”, a explicat Ministerul Muncii pe Facebook.

Ministerul Muncii a mai oferit și un exemplu de calcul: „Ai un câștig brut de 6.991 de lei (aproximativ 4.000 lei net)? Îl împarți la câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale (6.991 de lei împărțit la 6.789 de lei), rezultă 1,02978 puncte pe luna respectivă. Se utilizează cinci zecimale”, a mai precizat ministerul.

În plus, punctele lunare trebuie să se adune, și apoi acestea „se împart la 12 luni și rezultă punctajul anual. Punctajele anuale acumulate se adună, iar suma se înmulțește cu Valoarea Punctului de Referință (VPR) care e de 81 de lei din 2024. Exemplu: Ai muncit 35 de ani și ai avut venituri contributive exact cât este câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat? Înseamnă că ai acumulat 35 de puncte (35 puncte X 81 de lei). Rezultă o pensie brută de 2.835 de lei. La numărul total de puncte se mai adaugă și punctele de #stabilitate pentru că sunt peste 25 de ani de muncă: 0,5 puncte pe an între 26 și 30 de ani și 0,75 puncte pe an între 31 și 35 de ani. În exemplul nostru rezultă 6,25 puncte de stabilitate. Adică încă 506,25 lei la pensie. În total, o pensie de 3.342 lei. După impozitare, pensia cuvenită rezultată este de 3.208 lei”, se mai arată în postare.