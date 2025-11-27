Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere în programul Start-Up Nation

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului prelungeşte termenul de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediţia 2024.

”Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului anunţă prelungirea termenului de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediţia 2024. Modificarea a fost aprobată prin Ordinul ministrului nr. 2338 din 21 noiembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 1091/26.11.2025”, transmite ministerul.

Cursurile de formare antreprenorială, finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021–2027, sunt încă în desfăşurare. Din acest motiv, termenul iniţial – maximum 45 de zile pentru depunerea cererilor de finanţare – era insuficient pentru asigurarea de şanse egale tuturor absolvenţilor de cursuri antreprenoriale, precum şi pentru oferirea unei perioade de timp în care aceştia să-şi deschidă noi întreprinderi cu care să participe la finanţare.

În urma modificării, pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale în cadrul Modulului 1 şi Modulului 3, platforma de înscriere va rămâne deschisă timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere şi până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la terminarea ultimului curs de formare.