Cum poți dezvolta o idee de afaceri cu 50.000 euro, bani europeni nerambursabili. „Bătălia va fi de fiecare dată pe puntaj”

Un program lansat la mijlocul lunii aprilie, finanțat cu aproximativ 450 milioane euro, oferă oportunitatea celor care au un plan de afaceri, dar nu au fondurile necesare, să acceseze 50.000 euro. Cursul de antreprenoriat este obligatoriu.

Programul Start Up Nation, a patra ediție, are în acest an un buget de aproximativ 450 milioane euro, care pot fi accesați prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Din acești bani se finanțează cursuri de antreprenoriat pentru peste 37.000 persoane, iar din total doar 7.500 de cursanți dintre cei care se înscriu pentru finanțarea ideii lor de afaceri vor primi câte 50.000 euro.

Programul s-a lansat la mijlocul lunii aprilie 2025, iar pentru una dintre componentele acestuia locurile la curs au fost deja ocupate.

Start Up Nation 2025 se derulează pe două categorii de vârstă: persoane cu vârsta până în 30 ani și persoane cu vârsta mai mare de 30 ani. Pentru a ajunge la finanțarea de 50.000 euro/afacere este necesară în primul rând înscrierea, parcurgerea și absolvirea unui curs de antreprenoriat. Cele mai puține locuri la curs au fost disponibile pentru persoanele de peste 30 ani, 5.750 locuri disponibile inițial, care s-au ocupat în primele ore de la lansare.

Pentru tineri în schimb, care au avut la rândul lor la dispoziție peste 31.500 locuri, încă mai erau disponibile, vineri, 25 aprilie, aproximativ 19.000 locuri.

Înscrierea în program se realizează prin platforma electronică dedicată - https://minimis.imm.gov.ro/. Aici viitorii antreprenori își pot selecta furnizorul de formare profesională, dintr-o listă care cuprinde 177 de furnizori (validați de minister într-o etapă anterioară), și pot de asemenea să aleagă modalitatea în care vor să participe la cursul de antreprenoriat: online sau în format fizic.

Lista completă a furnizorilor contractați de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), alături de detalii despre locațiile și modalitățile de desfășurare a cursurilor, este disponibilă în aplicația informatică.

Platforma electronică va rămâne activă până la ocuparea integrală a locurilor disponibile pentru cursuri, fiind prevăzută și o listă de rezervă.

4 luni destinate desfășurării cursurilor

Persoanele care își doresc să dezvolte o afacere cu bani obținuți prin Start Up Nation sunt obligate să parcurgă cursul de antreprenoriat care se finalizează cu un examen. În program sunt prevăzute patru luni pentru desfășurarea cursurilor (cursul are o durată de 40 ore), după absolvirea acestora (care se poate face mai devreme de patru luni) cursanții putând să înceapă la Registrul Comerțului procedura de înființare a unei societăți comerciale (cea prin intermediul căreia se va dezvolta afacerea).

În afara condiției de vârstă există și alte aspecte pe care cei care se gândesc la această oportunitate de a accesa o finanțare nerambursabilă trebuie să le ia în calcul. Dacă ai mai absolvit un curs de antreprenoriat finanțat din fonduri europene nu mai ai posibilitatea să te înscrii în programul Start Up Nation, precizează consultantul Ion Păunel. Ce de asemenea trebuie știut este că pentru a te înscrie în program ai nevoie de semnătură electronică sau de a împuternici pe cineva cu semnătură electronică să facă înregistrarea pentru tine.

De menționat că fiecărui furnizor de formare profesională i-a fost atribuit un număr de locuri disponibile pentru care se pot înscrie cursanții pentru cursul de antreprenoriat, astfel că dacă aveți în vedere o firmă anume și aceasta nu mai are locuri disponibile puteți să luați în calcul un alt furnizor de formare.

Înscrierea la curs nu echivalează însă cu finanțarea afacerii, pentru că la final va fi vorba efectiv de un concurs de proiecte. De asemenea, nu toți cei care parcurg aceste cursuri sunt obligați să intre în competiția pentru finanțarea unui plan de afaceri.

„Sfatul meu pentru tineri este să încerce să se înscrie la asemenea tip de cursuri, mai ales că au și posibilitatea să facă aceste cursuri online. În viață, orice calificare prinde bine”, este de părere consultantul.

Din rândul cursanților care au împlinit 30 de ani (pentru această categorie locurile la curs, după cum menționam, s-au ocupat încă din ziua lansării aplicației, iar dacă mai apar locuri se va întâmpla ca urmare a invalidării anumitor candidați înscriși) vor fi finanțate, explică Ion Păunel, 2.550 de firme. În cazul tinerilor concurența va fi și mai mare, pentru că vor fi finanțate doar 5.250 afaceri (raportat la cei peste 30.000 cursanți).

Dacă ai bani pentru co-finanțare vei avea un punctaj superior

Dacă ai parcurs cu bine cursul de antreprenoriat și ți-ai înființat firma poți să treci la următorul pas, planul de afaceri pentru care soliciți finanțarea. La întocmirea acestui plan de afaceri te poate ajuta un consultant, deși după parcurgerea cursului cel mai probabil îți va fi relativ ușor să depășești și acest pas. Ideea de afaceri și modul cum te gândești să o pui în practică va face însă diferența.

Pentru a avea un proiect eligibil acesta trebuie să adune cel puțin 50 de puncte (din maximum de 100). Dacă nu ai niciun ban cu care să intri în afacere nu vei primi punctaj suplimentar, în schimb dacă participi la rândul tău cu o co-finanțare de cel puțin 11% din valoarea eligibilă a proiectului vei fi punctat suplimentar (poți obține, în funcție de suma proprie pusă în joc, de la 10 până la 20 puncte – punctajul maxim se acordă pentru o co-finanțare care să depășească 20%).

Dacă îți propui ca din cheltuielile totale eligibile cele aferente achiziției de echipamente tehnologice (și cheltuieli asimilate echipamentelor tehnologice) să depășească 40% mai obții 20 de puncte (cu cât scade ponderea acestui tip de cheltuială, cu atât va scădea și punctajul).

Dacă tu și asociații din firmă (dacă este cazul) sunteți debutanți în afaceri mai primiți 10 puncte.

Pentru a primi finanțarea, una dintre condiții este înființarea a minimum două locuri de muncă, iar acestea trebuie menținute cel puțin 24 luni. Dacă menții locurile de muncă nou-create prin program pe o perioadă de 30 de luni de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (deci te angajezi la o perioadă suplimentară de 6 luni) ai un plus de 10 puncte.

Domeniul de activitate al firmei îți aduce între 10 și 20 puncte, fabricarea și prelucrarea anumitor produse fiind punctată mai bine decât alte domenii de activitate. Toate aceste detalii se regăsesc în Anexa 3 a formularului de înscriere la finanțare.

„În funcție și de celelalte criterii ale programului, cei care nu merg pe activitățile care primesc punctaje suplimentare se pot duce undeva la maxim 80 de puncte. Din analizele noastre, și la 70 de puncte se poate obține finanțarea”, a precizat consultantul.

Important pentru a intra în competiția privind finanțarea afacerii, subliniază Păunel, este ca doritorii să aibă cu adevărat un plan de afaceri, iar domeniul în care doresc să activeze să le fie familiar. S-a dovedit, de-a lungul timpului, că cei care vin la astfel de cursuri cu speranța că vor identifica pe parcurs o idee care se poate transforma într-o afacere nu au avut mare succes în timp, chiar dacă, poate, au trecut de etapa obținerii finanțării. Mai trebuie știut că, în principiu, o listă întreagă de cheltuieli nu se pot suporta din banii care se primesc drept finanțare nerambursabilă. Se finanțează dotarea cu echipamente, în schimb nu se finanțează construcția de imobile, de exemplu, însă toate acestea sunt informații care se vor afla și la cursul de antreprenoriat.

„Un alt element de noutate: după ce se depune proiectul și este eligibil și finanțabil, ei pot solicita - este pentru prima dată când se întâmplă asta – un avans de 50% din finanțare. Dacă nu au partea de co-finanțare, pot cere un credit-punte de la băncile partenere cu ministerul, șapte la număr. Pot obține un credit cu dobândă subvenționată, perioadă de grație de la 1 la 2ani, în funcție de bancă, și perioadă de rambursare mai lungă, între 5 și 10 ani”, a mai precizat consultantul.

Punctele forte ale acestei ediții de Start Up Nation, crede consultantul, sunt aceste cursuri de antreprenoriat, care deși au doar 40 de ore îi pot pregăti pe viitorii antreprenori cel puțin pentru debutul în afaceri, la care se adaugă faptul că afacerile nu mai pot fi vândute (accesarea fondurilor și vânzarea ulterior a afacerii devenise în sine o afacere). De asemenea, faptul că se impune crearea a minimum două locuri de muncă dar nu se punctează suplimentar numărul de locuri de muncă peste cele două obligatorii, ci faptul că te angajezi să păstrezi acele locuri de muncă peste perioada de 24 luni obligatorie, este considerat și acesta un plus. În edițiile trecute, spune consultantul, s-a observat că erau planuri de afaceri în care se prezentau zeci de locuri de muncă, care aduceau punctaj suplimentar, însă acestea nu se reușea să fie susținute pe termen lung. Avantajul de 50% din finanțare poate de asemenea să constituie un start bun, crede Ion Păunel, iar creditarea prin intermediul băncilor partenere se va face mai ușor, ceea ce reprezintă un alt plus.

Tot în această ediție se regăsesc și se punctează superior și anumite coduri CAEN din domenii adiacente agriculturii, ceea ce s-ar putea traduce în mai multe mici afaceri de tip fabricare și procesare care să fie deschise în mediul rural.