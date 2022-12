Mariam bint Mohammed Almheiri, Ministrul Mediului EAU: „Emiratele sunt angajate în impulsionarea cooperarii economice cu România“

Excelența Sa Mariam bint Mohammed Almheiri, Ministrul Schimbărilor Climatice și al Mediului UAE, a acordat un interviu ziarului Adevărul în care a vorbit despre obiectivele strategice de interes economic pentru Emiratele Arabe Unite în relațiile cu România.

Adevărul: Care sunt obiectivele strategice de interes economic pentru Emiratele Arabe Unite în relațiile cu România?

Excelența Sa Mariam bint Mohammed Almheiri: Ţările noastre se bucură de relații economice puternice și productive. Emiratele depun eforturi pentru a stimula cooperarea economică cu România prin diverse platforme, cum ar fi investițiile străine directe și comerțul. Volumul schimburilor comerciale non-petroliere dintre EAU și România s-a ridicat la aproape 800 de milioane AED în trimestrul 1 al anului 2022, reflectând o creștere de 41% față de aceeași perioadă a anului trecut. În 2021, acesta a depășit 2 miliarde AED, cu o creștere de 27 la sută față de 2020.

Printre principalii investitori din EAU în România se numără Emirates International Investment, Al Dahra, DP World și Julphar. Printre sectoarele cheie se numără logistica, agricultura, alimentația, construcțiile și componentele electronice.

În iunie 2022, am găzduit la Abu Dhabi cea de-a doua reuniune a Comitetului mixt EAU-România, co-prezidată de Excelența Sa Ahmed Al Sayegh, ministrul de stat al EAU, și Excelența Sa Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe al României. Participanții au discutat despre cooperarea în domeniile IMM-urilor, antreprenoriatului, energiei, tehnologiei, științei, educației, securității cibernetice, inteligenței artificiale, agriculturii, transportului și logisticii, aviației și spațiului.

În timpul vizitei mele în România la începutul acestui an, am explorat noi oportunități de cooperare în domeniile agriculturii, securității alimentare, transporturilor și energiei, cu accent pe sursele regenerabile.

Am semnat, de asemenea, un memorandum cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a iniția o cooperare în diverse domenii de acțiune climatică și de protecție a mediului. Printre acestea se numără combaterea defrişăriii, abordarea poluării aerului, gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice, conservarea biodiversității și protecția mediului marin, gestionarea zonelor protejate, evaluarea mediului, decontaminarea siturilor contaminate, sensibilizarea și educația în domeniul mediului, producția și consumul durabil și gestionarea apei. Acordul se bazează pe angajamentul nostru comun de a realiza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Emiratele Arabe Unite oferă o multitudine de oportunități pentru investițiile străine directe și nu impun nicio limită în ceea ce privește repatrierea capitalului. Piețele noastre sunt mereu în căutare de noi servicii, produse și idei. Mediul nostru investițional este - și va rămâne - favorabil datorită programului nostru de stimulare a investițiilor

Punctele forte ale Emiratelor Arabe Unite ca destinație de investiții includ stabilitatea politică și economică, accesul la resurse la prețuri accesibile, costurile reduse ale energiei, o puternică campanie de diversificare economică în curs de desfășurare, o putere de cumpărare ridicată, un sector bancar robust și profitabil, un bazin mare de resurse umane și lipsa impozitării directe a societăților până la 1 iunie 2023. Legislația noastră permite întreprinderilor și investitorilor străini să dețină 100 % în toate formele juridice de societăți din toate sectoarele economice, cu excepția unor activități cu impact strategic, ceea ce înseamnă că societățile străine care își desfășoară activitatea în țară nu au nevoie de un agent local.

Invităm investitorii și antreprenorii români să beneficieze de mediul de afaceri ideal din Emiratele Arabe Unite, care oferă flexibilitatea de a face afaceri oriunde în țară, inclusiv zone libere și infrastructură de ultimă generație. Cea mai recentă evoluție în acest spațiu este lansarea platformei de comerț electronic cu ridicata a DP World, care facilitează accesul pe piețele africane.

Puteți să ne vorbiți despre COP27 și apoi despre COP28, pe care Emiratele Arabe Unite o vor organiza în 2023?

În acest an, am mers la COP27 cu cea mai mare delegație de până acum, cu scopul de a demonstra rolul de lider global al Emiratelor în domeniul climei. Cel mai important moment al nostru a fost lansarea parcursului național Net Zero până în 2050, care va conduce la punerea în aplicare a inițiativei strategice a EAU, pe care am introdus-o anul trecut, fiind prima țară din regiunea MENA care a lansat o inițiativă de acest tip.

Calea se bazează pe patru principii - respectarea Acordului de la Paris și a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) 13: Acțiunea climatică, consolidarea beneficiilor de mediu și socio-economice, viziunea EAU privind leadershipul climatic în ceea ce privește atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și soluții implementabile, din lumea reală.

În cadrul abordării noastre integrate, acordăm prioritate celor șase măsuri de atenuare a schimbărilor climatice. Printre acestea se numără accelerarea unei tranziții echitabile către resurse de energie curată, utilizarea înlocuitorilor de materii prime ecologice în sectoarele greu de eliminat, reducerea generării de deșeuri și extinderea tratării deșeurilor, concentrarea pe dezvoltarea ecologică orientată spre mobilitate, creșterea eficienței energetice în toate sectoarele și încurajarea cercetării și dezvoltării în domeniul captării directe a aerului (DAC), al captării, utilizării și stocării carbonului (CCUS) și al industriei reactoarelor nucleare de dimensiuni mici și medii.

Calea națională "Net Zero până în 2050" va aduce beneficii semnificative. Se preconizează o creștere anuală cumulată a PIB-ului de trei procente. Va crea 200 000 de locuri de muncă în întreaga economie și ne așteptăm ca locurile de muncă existente să fie pregătite pentru viitor prin ecologizarea industriilor noastre. Reducerea și captarea emisiilor vor îmbunătăți în mod semnificativ calitatea aerului în orașele noastre, îmbunătățind astfel sănătatea publică și calitatea vieții. În cele din urmă, ne va oferi posibilitatea de a stimula competitivitatea viitoarelor noastre exporturi cu emisii reduse de carbon, cu accent pe metale și minerale ecologice, precum și pe hidrogenul curat.

În plus, am colaborat cu Indonezia pentru a lansa Alianța Mangrove pentru climă (MAC) în cadrul COP27. MAC reunește guverne, organizații, întreprinderi, mediul academic și societatea civilă din întreaga lume care recunosc importanța mangrovelor ca soluție bazată pe natură, eficientă în faţa schimbărilor climatice pentru a consolida conservarea și restaurarea ecosistemelor din întreaga lume.

Indonezia a fost o alegere naturală pentru noi ca partener fondator, deoarece colaborăm deja în domeniul conservării și dezvoltării mangrovei. La COP27, am primit alte cinci țări în alianța noastră - Australia, India, Japonia, Spania și Sri Lanka - precum și câteva noi organizații partenere.

În Emiratele Arabe Unite, intenționăm să plantăm trei milioane de mangrove în următoarele două luni pentru a sprijini MAC și pentru a contribui la atingerea obiectivului nostru național de a planta 100 de milioane de mangrove în întreaga țară până în 2030.

În calitate de gazdă a COP28 de anul viitor, am fost, de asemenea, dornici să obținem informații și să înțelegem prioritățile tuturor țărilor și părților interesate. Vom valorifica aceste cunoștințe pentru a pregăti un program relevant pentru COP28, care să se bazeze pe munca excelentă depusă la COP27, să abordeze cele mai presante preocupări și să evidențieze cele mai promițătoare oportunități. În plus, am explorat noi perspective de parteneriate în perioada premergătoare COP28.

COP28 are o importanță deosebită, deoarece va oferi o platformă pentru prezentarea rezultatelor primului bilanț global, o etapă importantă în cadrul Acordului de la Paris. Acesta va fi tabloul de bord care va verifica cât de departe a ajuns comunitatea mondială în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Va fi o revelație și trebuie să realizăm acest lucru pentru a impulsiona eforturile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, care vor avea un impact de propagare în prevenirea pierderilor și a pagubelor.

Prin găzduirea acestui eveniment, încercăm să construim un argument economic în favoarea acțiunilor climatice și să impulsionăm eforturile unificate în domeniul climei prin intermediul unor inițiative globale menite să transforme criza climatică într-o oportunitate de a promova dezvoltarea durabilă. Intenționăm să ne concentrăm pe îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice, pe creșterea ambiției noastre colective în materie de climă și pe intensificarea angajamentelor financiare globale în domeniu.

Intenționăm să realizăm o COP productivă, accesibilă și consultativă, cu un grad ridicat de implicare a tinerilor, care să mobilizeze țările pentru a spori amploarea și ritmul eforturilor lor de abordare a schimbărilor climatice.

Considerăm că rolul nostru este acela de a crea un consens care să promoveze o tranziție echitabilă și favorabilă incluziunii către un mod de viață durabil care să nu lase pe nimeni în urmă. Ne-am angajat să impulsionăm diplomația multilaterală care vizează conservarea planetei noastre pentru generațiile următoare.

Cum poate contribui România la agenda de securitate alimentară a Emiratelor Arabe Unite?

EAU urmează o politică de investiții agricole în România. Al Dahra, una dintre cele mai mari companii din Emirate a cumpărat compania agricolă românească Agricost și Insula Mare a Brăilei, cea mai mare fermă consolidată din Europa, care se întinde pe 56.000 de hectare și produce furaje și cereale. De asemenea, compania va deschide noi fabrici de procesare a hranei pentru animale. Investiția se aliniază cu eforturile continue ale EAU de a-și diversifica sursele de producție și aprovizionare cu alimente, reducând în același timp riscurile logistice și abordând provocările generate de schimbările climatice.

În plus, EAU este un importator important de produse agricole din România.

Care sunt cele mai avansate proiecte în domeniul energiei regenerabile din EAU?

Emiratele Arabe Unite găzduiesc trei dintre cele mai mari centrale solare din lume, cu cea mai mare capacitate și cel mai mic cost. Printre acestea se numără Noor Abu Dhabi, de 1 GW, cea mai mare centrală solară autonomă operațională din lume, o centrală solară de 2 GW aflată în curs de dezvoltare și parcul solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, de 5 GW, cel mai mare parc solar cu un singur amplasament din lume, bazat pe modelul de producător independent de energie (IPP), care urmează să fie finalizat în 2030.

Emiratele Arabe Unite sunt, de asemenea, prima țară din lumea arabă care utilizează energia nucleară în scopuri pașnice. Dezvoltăm centrala nucleară Barakah de energie nucleară cu patru reactoare și 5 600 MW, primul reactor lansat în 2020, iar al doilea și al treilea în 2022. Odată ce va fi pe deplin operațională, centrala va furniza până la 25 % din necesarul de energie electrică al țării dintr-o sursă fără emisii de carbon, economisind până la 21 de milioane de tone de emisii de CO2 în fiecare an - echivalentul eliminării a 3,2 milioane de mașini de pe șosele.

În plus, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a construit prima instalație CCUS (captare, stocare şi utilizare a carbonului) la scară comercială din regiunea MENA. Al Reyadah colectează 800.000 de tone de CO2 pe an de la o uzină Emirates Steel pentru a fi procesate, transportate și injectate în câmpurile petroliere ale ADNOC în vederea recuperării îmbunătățite a petrolului (EOR). ADNOC intenționează să își extindă capacitatea CCUS la cinci milioane de tone până în 2030.

Creștem investițiile în surse de energie inovatoare, cum ar fi hidrogenul curat. În mai 2021, am lansat primul proiect industrial de hidrogen ecologic alimentat cu energie solară la scară industrială din regiune, în Parcul Solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

De asemenea, explorăm soluții de transformare a deșeurilor în energie. Uzina noastră Emirates RDF, prima instalație de acest tip din țară, tratează deșeurile solide municipale și le transformă în combustibil derivat din deșeuri. Am semnat deja acorduri cu cinci fabrici de ciment importante pentru a-și alimenta parțial operațiunile cu combustibil alternativ generat de Emirates RDF în locul cărbunelui. Astfel, peste 800 de tone de deșeuri pe zi vor fi sustrase de la depozitul de deșeuri.

În plus, am deschis recent instalația Lootah Biofuels, specializată în producerea de biodiesel de calitate, combustibil din ulei de gătit uzat.

Până în prezent, am investit peste 40 de miliarde de dolari în proiecte de energie curată în ultimii 15 ani, iar capacitatea noastră de energie curată este pe cale să ajungă la 14 GW până în 2030.

În agricultură, mai există și alte proiecte importante?

În 2018 am deschis prima fermă urbană comercială verticală indoor din regiune. În 2020, aceasta a fost urmată de o fermă verticală de înaltă tehnologie la scară largă, cu o capacitate de producție de 3.500 de kilograme de fructe și legume pe an.

La începutul acestui an, am inaugurat Bustanica, cea mai mare fermă verticală din lume, cu un cost de 40 de milioane de dolari. Instalația se întinde pe o suprafață de peste 30.000 de metri pătrați și are o producție echivalentă cu 1.000 de acri de teren agricol la o capacitate de 3.000 de kilograme pe zi, folosind cu 95% mai puțină apă decât câmpurile în aer liber datorită unui sistem de irigare circular.

Cel mai recent proiect al nostru în acest domeniu este Food Tech Valley, un oraș AgTech, primul de acest fel, care urmărește să servească drept banc de testare pentru inovații de pionierat care să conducă tranziția către sisteme alimentare durabile. Întreprinderea aspiră să poziționeze EAU ca principal exportator global de soluții agricole inteligente din punct de vedere climatic.

Odată finalizat, proiectul va crea un ecosistem de colaborare dinamic pentru companii de toate dimensiunile din întreaga lume. Aș dori să încurajez oamenii de știință români, inginerii, producătorii, investitorii și alte părți interesate relevante din întregul lanț valoric alimentar să exploreze potențialul imens pe care îl oferă Food Tech Valley-ul nostru și să se stabilească în EAU.

În ce alte domenii sunt interesate companiile din Emirate să investească în România? Există proiecte în domeniul mediului și al schimbărilor climatice?

Principalele domenii de interes includ tehnologiile de reducere a emisiilor pentru sectoare cheie, inclusiv pentru industriile grele, cum ar fi aluminiul și cimentul, precum și pentru consumul de energie și agricultură.

În plus, ne concentrăm asupra soluțiilor legate de ecologizarea economiei, inclusiv captarea directă a aerului (DAC), soluții pentru schimbările climatice bazate pe natură, utilizarea carbonului în agricultură și producția de alimente și combustibilul durabil pentru sectorul aviației.

La ce vă gândiți pentru anul viitor?

Cooperarea noastră cu România pentru anul viitor se va concentra pe consolidarea relației bilaterale. Ne propunem să explorăm domeniile prioritare de colaborare, să identificăm principalele părți interesate, să organizăm o sesiune de angajare B2B și să facem schimb de vizite oficiale.

English version

Her Excellency Mariam bint Mohammed Almheiri, Minister of Climate Change and Environment: „The UAE is working to boost economic cooperation with Romania“

Adevărul: What are the strategic objectives of economic interest for the UAE in its relations with Romania?

Her Excellency Mariam bint Mohammed Almheiri: Our two countries enjoy strong and productive economic relations. The UAE is working to boost economic cooperation with Romania through various platforms, such as foreign direct investment (FDI) and trade. The volume of non-oil trade between the UAE and Romania amounted to nearly AED800 million in Q1 2022, reflecting 41-percent growth compared to the same period last year. In 2021, this exceeded AED2 billion with a growth of 27 percent over 2020.

Among the main UAE investors in Romania are Emirates International Investment, Al Dahra, DP World, and Julphar. Key sectors include logistics, agriculture, food, construction, and electronic components.

In June 2022, we hosted the second UAE-Romania Joint Committee meeting in Abu Dhabi, co-chaired by His Excellency Ahmed Al Sayegh, UAE Minister of State, and His Excellency Bogdan Aurescu, Minister of Foreign Affairs of Romania. Participants discussed cooperation in the areas of SMEs, entrepreneurship, energy, technology, science, education, cyber security, artificial intelligence, agriculture, transportation and logistics, aviation, and space.

During my visit to Romania earlier this year, we explored new opportunities for cooperation in the fields of agriculture, food security, transport, and energy with a focus on renewables.

We also signed a memorandum of understanding (MoU) with the Ministry of Environment, Waters and Forests to initiate cooperation in various areas of climate action and environmental protection. These include combating desertification, addressing air pollution, waste and chemical management, biodiversity conservation, and marine environment protection, management of protected areas, environmental assessment, decontamination of contaminated sites, environmental awareness and education, sustainable production and consumption, and water management. The agreement builds on our shared commitment to achieving the SDGs.

The UAE offers a wealth of opportunities for foreign direct investment and places no limits on repatriation of capital. Our markets are always on the lookout for new services, products, and ideas. Our investment environment is – and will remain – nurturing because of our investment incentive program.

The strengths of the UAE as an investment destination include political and economic stability, access to affordable resources, low energy costs, a strong ongoing economic diversification drive, high purchasing power, a robust and profitable banking sector, a large pool of human resources, and no direct corporate taxation until June 1, 2023. Our legislation allows foreign businesses and investors to fully own 100 percent in all legal forms of companies across all economic sectors, except for some strategic impact activities, which means that foreign companies operating in the country do not require a local agent.

We invite Romanian investors and entrepreneurs to benefit from the UAE’s ideal business environment that offers flexibility to do business anywhere in the country, including free zones and state-of-the-art infrastructure. The latest development in this space is the launch of DP World’s wholesale e-commerce platform that facilitates access to African markets.

Can you tell us about COP27 and then COP28, which the UAE will be holding?

This year, we went to COP27 with the largest-ever delegation with the aim of demonstrating the UAE’s global climate leadership. Our proudest moment was the launch of the National Net Zero by 2050 Pathway that will drive the implementation of the UAE Net Zero by 2050 Strategic Initiative, which we introduced last year as the first country in the MENA region to launch an initiative of its kind.

The Pathway is based on four principles – compliance with the Paris Agreement and Sustainable Development Goal (SDG) 13: Climate Action, strengthening environmental and socio-economic benefits, the UAE’s vision for climate leadership in mitigation and adaptation, and implementable, real-world solutions.

In our integrated approach, we are prioritizing six climate change mitigation measures. These include accelerating a just transition to clean energy sources, utilizing climate-friendly raw material substitutes in hard-to-abate sectors, reducing waste generation and expanding waste treatment, focusing on green mobility-oriented development, increasing energy efficiency across all sectors, and fostering R&D in direct air capture (DAC), carbon capture, utilization, and storage (CCUS), and small-to-medium nuclear reactor industry.

The National Net Zero by 2050 Pathway will deliver significant benefits. It is projected to result in annual cumulative GDP growth of three percent. It will create 200,000 jobs across the economy, and we expect to future-proof existing jobs by greening our industries. The reduction and capture of emissions will notably improve air quality in our cities, thereby enhancing public health and quality of life. Finally, it will give us the opportunity to boost the competitiveness of our future low-carbon exports with a focus on green metals and minerals, as well as clean hydrogen.

In addition, we teamed up with Indonesia to launch the Mangrove Alliance for Climate (MAC) at COP27. MAC brings together governments, organizations, businesses, academia, and civil society from around the world that recognize the importance of mangroves as an effective nature-based climate change solution to strengthen the conservation and restoration of mangrove ecosystems worldwide.

Indonesia was a natural choice of a founding partner for us, as we are already collaborating in mangrove conservation and development. At COP27, we welcomed five other countries to our alliance – Australia, India, Japan, Spain, and Sri Lanka – as well as several new partner organizations.

In the UAE, we intend to plant three million mangroves over the next two months to support MAC and contribute to achieving our national target of planting 100 million mangroves across the country by 2030.

As the host of next year’s COP28, we were also eager to gain insights and understand the priorities of all countries and stakeholders. We will leverage this knowledge to prepare a relevant program for COP28 that builds on the great work done at COP27, addresses the most pressing concerns, and highlights the most promising opportunities. In addition, we explored new prospects for partnerships in the run-up to COP28.

COP28 holds special importance because it will provide a platform to present the results of the first global stock take, a major milestone in the Paris Agreement. This will be the scorecard that will verify how far the global community has come in reducing greenhouse gas (GHG) emissions. It will be an eye opener, and we need to realize this to boost climate change mitigation and adaptation efforts that will have a spillover impact in preventing loss and damage.

By hosting the event, we seek to build an economic case for climate action and drive unified climate efforts through global initiatives aimed at turning the climate crisis into an opportunity to advance sustainable development. We plan to focus on enhancing climate change adaptation, raising our collective climate ambition, and stepping up global climate finance commitments.

We intend to deliver a productive, accessible, and consultative COP with high youth engagement that mobilizes countries to increase the scale and pace of their efforts to address climate change.

We see our role as a consensus builder promoting a just and inclusive transition to a sustainable way of life that truly leaves no one behind. We are committed to driving multilateral diplomacy aimed at preserving our planet for the next generations.

How can Romania contribute to the UAE food security agenda?

The UAE follows a policy of responsible foreign agricultural investment in Romania. Al Dahra, the UAE’s agricultural powerhouse, purchased Romanian agricultural company Agricost and Brăila Island, Europe’s largest consolidated farm that spans 56,000 hectares and produces animal feed and grains. The company will also open new animal feed processing plants. The investment aligns with the UAE’s continued efforts to diversify its sources of food production and supply while reducing logistical risks and address challenges posed by climate change.

In addition, the UAE is an important importer of agricultural products from Romania.

What are the most advanced green energy projects Emirates are developing ?

The UAE is home to three of the largest-in-capacity and lowest-in-cost solar plants in the world. These include the 1 GW Noor Abu Dhabi, the world’s largest operational stand-alone solar plant, a 2 GW solar plant that is under development, and the 5 GW Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park, the largest single-site solar park in the world based on the Independent Power Producer (IPP) model, set for completion in 2030.

The UAE is also the first country in the Arab world to use nuclear energy for peaceful purposes. We are developing the four-reactor, 5,600 MW Barakah Nuclear Energy Plant, with the first reactor launched in 2020 and the second and third in 2022. Once fully operational, the plant will supply up to 25 percent of the country’s electricity needs from a carbon-free source, saving up to 21 million tons of CO 2 emissions every year – equivalent to removing 3.2 million cars from the roads.

In addition, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) has built the first commercial-scale CCUS facility in the MENA region. Al Reyadah collects 800,000 tons of CO 2 per year from an Emirates Steel plant for processing, transportation, and injection into ADNOC oil fields for enhanced oil recovery (EOR). ADNOC is planning to expand its CCUS capacity to five million tons by 2030.

And we are increasing investment in innovative energy sources, such as clean hydrogen. In May 2021, we launched the first industrial-scale solar-powered green hydrogen project in the region at the Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park.

We are also exploring waste-to-energy solutions. Our Emirates RDF plant, the first facility of its kind in the country, treats municipal solid waste and turns it into refuse-derived fuel. We have already signed agreements with five leading cement factories to partially power their operations with alternative fuel generated by Emirates RDF instead of coal. This will divert more than 800 tons of waste per day from the landfill.

In addition, we recently opened the Lootah Biofuels facility that specializes in producing fuel-grade biodiesel from used cooking oil.

To date, we have invested over US$40 billion in clean energy projects over the last 15 years, and our clean energy capacity is on track to reach 14 GW by 2030.

In agriculture, are there any other important projects?

We opened the region’s first urban commercial vertical indoor farm in 2018. In 2020, this was followed by a large-scale high-tech vertical farm with a capacity to produce 3,500 kilograms of fruits and vegetables per year.

Earlier this year, we inaugurated Bustanica, the largest vertical farm in the world, at the cost of USD 40 million. The facility spans more than 30,000 sq m and has a production output equivalent to 1,000 acres of farmland at 3,000 kg per day, using 95 percent less water than outdoor fields due to a circular irrigation system.

Our latest project in this space is the Food Tech Valley, a first-of-its kind AgTech city that seeks to serve as a testbed for pioneering innovations that drive the transition to sustainable food systems. The venture aspires to position the UAE as a leading global exporter of climate-smart agricultural solutions.

Once completed, the project will create a dynamic collaborative ecosystem for companies of all sizes from around the world. I would like to encourage Romanian scientists, engineers, producers, investors, and other relevant stakeholders from across the food value chain to explore the immense potential our Food Tech Valley offers and set up base in the UAE.

In what other areas are Emirati companies interested in investing in Romania? Are there projects in the field of the environment and climate change?

Main areas of interest include emission reduction technologies for key sectors, including heavy industries, such as aluminum and cement, as well as energy consumption and agriculture.

In addition, we are focusing on solutions related to greening the economy, including direct air capture (DAC), nature-based climate change solutions, carbon utilization in agriculture and food production, and sustainable fuel for the aviation sector.

And we are increasing investment in innovative energy sources, such as clean hydrogen. In May 2021, we launched the first industrial-scale solar-powered green hydrogen project in the region at the Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park.

We are also exploring waste-to-energy solutions. Our Emirates RDF plant, the first facility of its kind in the country, treats municipal solid waste and turns it into refuse-derived fuel. We have already signed agreements with five leading cement factories to partially power their operations with alternative fuel generated by Emirates RDF instead of coal. This will divert more than 800 tons of waste per day from the landfill.

In addition, we recently opened the Lootah Biofuels facility that specializes in producing fuel-grade biodiesel from used cooking oil.

To date, we have invested over US$40 billion in clean energy projects over the last 15 years, and our clean energy capacity is on track to reach 14 GW by 2030.

What do you have in mind for next year?

The focus of our cooperation with Romania for the next year will be on strengthening the bilateral relationship. We aim to explore priority areas for collaboration, identify key stakeholders, organize a B2B engagement session, and exchange official visits.