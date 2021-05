Transelectrica: Modernizarea staţiei de la Domneşti este aproape de final, după o investiţie de 25 milioane de euro

Conform unui comunicat al Transelectrica, investiţia implică retehnologizarea staţiei la toate nivelele de tensiune, în vederea aducerii acesteia la un grad de siguranţă şi fiabilitate corespunzător importanţei zonei deservite.

"Lucrările de retehnologizare a Staţiei Domneşti au avut de un grad ridicat de complexitate, în special pentru că în acelaşi timp a fost necesară asigurarea continuităţii în alimentare a consumatorilor şi a siguranţei în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional. Este foarte important de menţionat că nivelul tehnologic la care este adusă staţia este unul avansat, fiind implementată tehnologia GIS (Gas-Insulated Switchgear), atât pentru staţia de 400 kV, cât şi pentru staţia de 110 kV.

Staţia Domneşti va fi una dintre cele mai moderne staţii din reţeaua electrică de transport din România. În ultimul an, deşi a fost o perioadă dificilă în contextul pandemiei, am reuşit să aducem la stadiul final această investiţie extrem de importantă pentru Sistemul Electroenergetic Naţional. Bucureştiul are nevoie de siguranţă în alimentarea cu energie electrică şi numai investiţiile consistente în infrastructura energetică de transport pot garanta realizarea acestui lucru.

Managementul Companiei îşi menţine angajamentul pentru investiţii, pentru a garanta efectuarea unui serviciu public la standarde ridicate de performanţă", a declarat Cătălin Niţu, preşedintele Directoratului Transelectrica, în urma unei vizite la şantierul staţiei a membrilor Directoratului Companiei şi ai Consiliului de Supraveghere.

Obiectivul de investiţii face parte din amplul proces derulat de Companie pentru consolidarea infrastructurii de transport al energiei electrice din zona Bucureştiului, în contextul în care judeţul Ilfov, împreună cu municipiul Bucureşti, reprezintă cea mai concentrată zonă de consum de energie electrică din ţară, respectiv circa 15% din totalul consumului la nivel naţional, se menţionează în comunicat.

Staţia Electrică de Transformare 400/110/20kV Domneşti este unul dintre nodurile importante ale Sistemului Energetic Naţional (SEN) în ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică a Capitalei, alături de Staţia Electrică 400/220/110/10 kV Bucureşti Sud şi de Staţia Electrică 220/110/10 kV Fundeni. Staţia reprezintă atât unul dintre punctele de injecţie în reţeaua de distribuţie a Capitalei, cât şi un nod de tranzit al puterii între zonele Oltenia, Muntenia şi Transilvania Sud.

Staţia de 110 kV Domneşti a fost pusă în funcţiune în anul 1980, iar Staţia de 400 kV a fost pusă în funcţiune în 1982. Dintre cele trei staţii din zona Capitalei, Staţia Electrică 400/110/20kV Domneşti este ultima care trece prin procesul de modernizare, fiind precedată de retehnologizarea Staţiei Electrice 400/220/110/10 kV Bucureşti Sud (2006-2009; 2014-2015) şi de modernizarea Staţiei Electrice 220/110/10 kV Fundeni (2006-2007).