România vrea să testeze trenurile cu hidrogen

El a folosit şi o expresie plastică pentru a descrie neîncrederea într-un proiect care ar putea fi viabil: „când vede olteanul girafa”. Ţările care stau cel mai bine la trenuri pe bază de hidrogen sunt Olanda, Germania, Austria şi Italia. Toate testele din Europa au fost făcute cu trenuri Alstom.

”Aş vrea să dezvoltăm un proiect de trenuri pe hidrogen şi am avut discuţii cu industria, dar m-aş bucura să fim , ca să folosesc un termen din domeniul start-up-urilor de IT, adică să luăm o tehnologie în fază incipientă. Asta ne-ar permite să folosim bani europeni şi să atingem obiectivele globale europene în ceea ce priveşte emisiile de carbon”, a spus Drulă la conferinţa Zilele Feroviare, citat de Hotnews