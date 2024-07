Impozitul progresiv ar putea fi introdus în planul fiscal bugetar viitor. Explicații oficiale

Se discută despre impozitul progresiv, ca măsură fiscală pentru planul fiscal bugetar viitor şi susţinerea cotei unice, a declarat miercuri Nicolae Ciucă, președintele PNL, explicații suplimentare fiind oferite și de ministrul Marcel Boloș.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri, că se discută despre impozitul progresiv, ca măsură fiscală pentru planul fiscal bugetar viitor şi susţinerea cotei unice, pe care PNL o consideră o linie roşie. El a precizat că măsurile care pot fi luate în acest moment vizează cheltuielile bugetare, care pot să asigure o reducere a cheltuielilor de până la 5 miliarde.

Întrebat dacă PSD a ridicat în coaliţie discuţia privind introducerea impozitului progresiv, Nicolae Ciucă a spus că în acest moment sunt două abordări.

„Se discută despre impozitul progresiv, ca măsură fiscală pentru planul fiscal bugetar viitor şi susţinerea cotei unice, pe care PNL o consideră o linie roşie, pentru că s-a demonstrat foarte clar în evoluţia economică a ţării că această cotă unică a fost cea care ne-a permis să atragem investitori, ne-a permis să consolidăm capitalul companiilor româneşti”, a spus Nicolae Ciucă la Parlament.

„Nu putem să discutăm despre majorarea cotei unice”, a mai spus Ciucă. „Din discuţiile avute cu ministrul Finanţelor, măsurile care pot fi luate în acest moment sunt cele care vizează cheltuielile bugetare şi pot să asigure o reducere a cheltuielilor de până la 5 miliarde”, a completat el.

Boloș: Impozitarea progresivă nu este o propunere a Ministerului de Finanțe

„Impozitarea progresivă nu s-a pus în discuție. În presă există o inflație de idei, la politică și la politica fiscală există întotdeauna oameni care își dau cu părerea fără să înțeleagă contextul larg al unor măsuri de politică fiscală. Acestea nu sunt măsuri izolate, ele trebuie privite în contextul larg al nevoilor de finanțare. Statul are nevoi de finanțare cu serviciile publice, educația, sănătatea, autostrăzile, infrastructura de transport.

Impozitarea progresivă nu este în propunerea Ministerului de Finanțe și nu s-a pus problema impozitării progresive”, a afirmat ministrul.

Creșterea cotei unice ar împovăra și mai mult populație

„Am explicat și mai înainte – orice adiționăm la o sarcină fiscală a impozitării muncii de 45% înseamnă că am dat un picior la șansa de a menține impozitarea muncii constantă și a nu duce spre extrem, spre o impozitare a muncii care să crească de la 45% și la 51%.

Nu știu ce ar însemna pentru România, dar cu siguranță am fi unicat în Europa, pentru că avem o sarcină fiscală pentru populație extrem de ridicată și de aceea Ministerul de Finanțe s- a luptat și am îndurat suficiente lucruri rele care s-au spus la adresa noastră pentru măsurile de digitalizare care au fost privite într- un mod foarte obtuz, dar ele toate au dus și au avut în vedere un obiectiv comun – acela de a reduce GAP-ul de TVA, de a reduce GAP-ul la celelalte impozite și taxe și a operaționaliza modulele antifraudă care sunt vitale, pentru că, fără ele, România se va lupta ca Don Quijote cu morile de vânt ca să reducă GAP-ul de TVA, dar nu are cum.

Dacă nu introduceam modulul E -Factura , astăzi nu aveam informațiile necesare pentru ca să punem pe masă măsurile acestea de progres. Dacă nu aveam modulul de E -Transport, ar fi fost haos în transportul de bunuri”.