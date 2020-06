Palatul Ştirbey va fi restaurat cu 20 de milioane de euro. Ce va găzdui

Hagag Development Europe a anunţat luni că a primit certificatul de urbanism în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii privind restaurarea, consolidarea şi refuncţionalizarea clădirii monument istoric Palatul Ştirbey. Reprezentanţii companiei au solicitat, în completare, un aviz adiţional pentru reconstruirea corpului anexă ce adăpostea fosta remiză de trăsuri. Bugetul alocat pentru lucrările de recondiţionare a Palatului şi reedificarea corpului anexă este de 20 de milioane de euro.

Lucrările de restaurare ale Palatului Ştirbey vor urma linia proiectelor H Victoriei 109 şi H Victoriei 139, dezvoltatorul având deja expertiză în restaurarea unor clădiri emblematice pentru Calea Victoriei.

Prin urmare, imaginea exterioară a clădirii va fi complet restaurată, faţadele edificiului urmând a fi readuse la aspectul şi strălucirea iniţială, iar imaginea interioară va fi reconstituită conform planurilor istorice, cu respectarea, în limita posibilităţilor tehnologice, a tehnicilor şi materialelor tradiţionale.

Palatul Ştirbey se întinde pe o suprafaţă construită la sol de 776 de metri pătraţi şi o suprafaţă construită desfăşurată de 2.933 de metri pătraţi, având un regim de înălţime de S+P+E+M. Întreaga clădire va fi restaurată şi reconsolidată, inclusiv elementele decorative exterioare.

Ce va găzdui

După reintroducerea în circuitul public, interiorul clădirii va găzdui o galerie high-end pentru mărci premium cu renume internaţional, dar şi un spaţiu modern destinat unor evenimente culturale si expunerii lucrărilor de artă semnate de artişti contemporani, români şi internaţionali, pe care dezvoltatorul o va pune, cu titlu pro-bono, la dispoziţia acestora din urmă.

„Palatul Ştirbey este o proprietate cu o valoare arhitecturală inestimabilă. Încă din faza de prospectare a pieţei am fost fascinaţi de stilul neoclasic ascuns în spatele elementelor stilistice exterioare şi interioare ale clădirii - astăzi în paragină – şi care, fără cuvinte, ne spun poveşti despre istorie, serate elegante şi evoluţia unei naţiuni. Planurile proiectului au drept epicentru prezervarea farmecul istoric al acestei clădiri emblematice. În acest sens, adiţional restaurării clădirii palatului, avem în plan şi reedificarea de la zero a corpului circular ce, în trecut, era destinat remizei de trăsuri. Avem convingerea că revitalizarea Palatului şi reintroducerea sa în circuitul cormercial va aduce un capital important de imagine Bucureştiului, nu doar la nivel comunitar, ci şi la nivel internaţional. Bineînţeles, o construcţie atât de importantă precum Palatul Ştirbey nu putea fi reintrodusă în circuit fără a avea în vedere susţinerea culturii şi respectiv a talentelor locale, motiv pentru am decis să dedicăm artei una dintre anexele clădirii”, a declarat Yitzhak Hagag, Chairman and Board Controller Hagag Group.

Istoricul proprietăţii datează din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, iar între 1849-1856 palatul devine reşedinţă domnească. Cele mai ample modificări se aduc proprietăţii în perioada 1881-1891 când arhitectul Frederich Hartmann semnează proiectul de transformare a faţadelor palatului, aşa cum sunt ele păstrate astăzi. Hartmann este responsabil, de asemenea, şi de proiectul de construcţie al corpului semicircular destinat remizei de trăsuri, demolat ulterior.

„Proiectul reflectă intenţia proprietarului de a restaura Palatul Ştirbey, în integralitatea sa. Vorbim atât despre imaginea exterioară, refacerea interioarelor elegante, reedificarea corpului anexă adiacent – fosta remiză de trăsuri, valorificarea spaţiilor de pe toate nivelele corpului existent, precum şi despre redarea acestuia circuitului public. Este un demers care va transforma Palatul Ştirbey, din nou, într-un punct de interes în viaţa Bucureştiului şi va conduce, implicit, la o revitalizare a zonei Calea Victoriei în imediată proximitate a clădirii”, au punctat arh. Cătălina Dana Preda şi arh. Mihai Buturcatu, coordonatorii echipei de proiectare pentru restaurarea Palatului Ştirbey.