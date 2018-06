Ameninţările din piaţa imobiliară: e momentul cumpărării unei case?

Deşi piaţa imobiliară autohtonă a început anul cu un avânt, atât din perspectiva proiectelor care se dezvoltă, cât şi a apetitului de achiziţie a românilor, există provocări care se profilează la orizont şi de care viitorii cumpărători trebuie să ţină cont.

Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari din România – URBANIS (ADIRU) a lansat săptămâna trecută o serie de semnale de alarmă în ceea ce priveşte situaţia actuală. Aceasta le-a recomandat dezvoltatorilor să analizeze posibilitatea efectuării de reduceri de preţuri, mai ales în perioada următoare de vară, iar consumatorilor să ia în considerare contextul actual, dar şi să aibă în vedere că există un risc de diminuare a posibilităţii de achiziţie a unei locuinţe.

Prima Casă, în vizorul FMI

Un motiv de îngrijorare al Asociaţiei este faptul că programul „Prima Casă” a intrat în vizorul Fondului Monetar Internaţional (FMI), care a avertizat recent că programul reprezintă un risc la adresa stabilităţii sistemului bancar. FMI a recomandat încetinirea programului, precum şi impunerea unei noi limitări a gradului de îndatorare.

ADIRU recomandă autorităţilor să fie analizaţi toţi factorii pozitivi, în ceea ce priveşte Prima Casă, şi nu doar pe cei negativi sau financiari. „În categoria factorilor pozitivi se încadrează şi cei economici, sociali şi demografici şi anume: maturizarea şi dezvoltarea pieţei imobiliare şi a pieţei construcţiilor, stoparea migraţiei tinerilor în afara ţării şi readucerea românilor din diaspora în condiţiile unui deficit de forţă de muncă. În ciuda oricăror părerii adverse, acest produs de creditare are cea mai mică rată de default din istoria produselor de creditare din România”, spun reprezentanţii Asociaţiei.

Scumpiri peste scumpiri

Creşterea puternică a indicelui ROBOR la 3 luni este un alt motiv de îngrijorare, care s-a triplat în 2018 faţă de 2017. Astfel, creditele sunt mai scumpe doar ţinând cont de creşterea ratei dată de majorarea ROBOR.

Totodată, rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a urcat în luna mai 2018 la 5,41%, cel mai înalt nivel din februarie 2013.

Drept urmare, şi preţurile materialelor de construcţie s-au majorat: cu peste 30%, arată Asociaţia. „În ultimele câteva luni am văzut o creştere dramatică a preţurilor pentru materialele de construcţie de bază precum cimentul, fierul beton sau chiar tabla. Majorări similare se anunţă de-a lungul tuturor tipurilor de materiale, de la finisaje, la instalaţii. Finisajele se vor scumpi cu aproximativ 20% iar instalaţiile şi celelalte tipuri de materiale cu 15-20%”, avertizează Ivan Bogdan Cosmin, secretar general al ADIRU.

Şi creşterea salariului minim a dus la o creştere de 25-30% a costului forţei de muncă, iar mâna de lucru calificată a devenit o raritate, mai atrage atenţia Asociaţia.

Un alt aspect de luat în calcul este creşterea euro. Dacă majoritatea creditelor pentru achiziţia de locuinţe se dau în lei, cele nou-construite au preţurile în euro, astfel încât cumpărătorii trebuie să scoată mai mult din buzunar pentru a suporta diferenţa de curs valutar.

Limitarea gradului de îndatorare

În centrul motivelor de îngrijorare semnalate de reprezentanţii Asociaţiei se află intenţia Băncii Naţionale a României (BNR) de a limita gradul de îndatorare a populaţiei, atât pentru creditele de consum, cât şi pentru cele ipotecare. „Asta ar însemna, practic, ca gradul maxim de îndatorare pentru cele din urmă să scadă de la un maximum de 65%, la cât ajunge în prezent, la 40-45%”, a explicat, pentru Imobiliare.ro, Cătălin Grigore, reprezentant al Asociaţiei. Potrivit lui, o asemenea măsură ar avea un puternic impact asupra puterii de cumpărare a românilor, în condiţiile în care aceasta este deja lovită şi de alte probleme.

În replică, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a declarat pentru economica.net că „nu este încă nici o decizie luată în privinţa regulamentului privind limitarea gradelor de îndatorare a populaţiei”. „Intenţia băncii centrale este să reorienteze creditarea, nu să o limiteze şi de aceea caută cele mai bune soluţii”, a spus el.

BNR şi-a învăţat lecţia din 2008

Economiştii sunt de părere că BNR şi-a învăţat lecţia după criză: dacă măsurile din 2008 au fost luate după ce criza izbucnise deja, cele actuale sunt menite tocmai să prevină o asemenea eventualitate. Astfel, în momentul de faţă, banca centrală vrea să se asigure că creşterea inflaţiei şi a ROBOR-ului nu va lovi puternic economia pe termen scurt, a declarat Daniel Boca, reprezentantul companiei de brokeraj de credite The Money Advisor, pentru Imobiliare.ro. „Limitarea gradului de îndatorare arată că BNR-ul şi-a învăţat lecţia din 2008. Această propunere face parte din măsurile macroprudenţiale ale băncii centrale şi contracarează oarecum creşterile salariale succesive acordate de Guvern către bugetari. Putem spune, deci, că situaţia se va afla oarecum ca înaintea majorărilor salariale, cu menţiunea că cei care lucrează în mediul privat vor avea de suferit”, spune el.

„Vine criza. Partea de rezidenţiale va fi prima victimă”

O nouă criză economică vine, dar noi nu o vedem, iar sectorul rezidenţial va fi primul afectat, este de părere Ion Sturza, preşedintele Fribourg Capital, unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri de pe plan local.

„Vine criza. Este deja. Noi nu o vedem. Cu câteva săptămâni în urmă am fost invitat şi am nimerit absolut accidental la o întâlnire a celor care dezvoltă imobiliare rezidenţial şi am avut impresia că am nimerit la o şedinţă a alcoolicilor anonimi care se convingeau unul pe altul cât de fantastică este piaţa din imobiliare, cum va creşte şi că avem necesitate şi că salariile cresc, veniturile cresc şi aşa mai departe. Mi-am dat seama că trebuie urgent închisă tema imobiliară. Partea de rezidenţiale, din analiza mea, dă semnale de oboseală şi va fi prima victimă. Nu va fi ca în 2008 sau 2010, va fi mai degrabă un soft landing. Lucrurile se vor întâmpla până la sfârşitul anului acesta. Al doilea sector care este pasibil de aterizare soft este partea de office şi lucrurile se vor întâmpla într-o perspectivă de un an sau un an şi jumătate şi după aceea merge industria şi aşa mai departe', a spus Ion Sturza, potrivit Agerpres.