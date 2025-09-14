Ikea, acuzată că ar folosi lemn din pădurile seculare ale României: Respectăm legislația și standardele FSC

Compania Ikea a răspuns, la solicitarea „Adevărul”, acuzațiilor care i-au fost aduse de un ONG de mediu că ar folosi lemn din pădurile seculare ale României, dând asigurări că respectă legislația autohtonă și standardele FSC.

Greenpeace a publicat marți dimineață rezultatele unei investigații potrivit cărora Ikea ar amenința cele mai prețioase păduri din Europa, situate în Munții Carpați din România.

„Deși am avertizat IKEA încă de anul trecut cu privire la aceste distrugeri grave, compania continuă în mod deliberat să ignore problemele cu lanțul său de aprovizionare. Sunt în joc cele mai bogate habitate naturale din Europa, inclusiv ultimele păduri seculare din Carpați”, a declarat Mihnea Matache, Purtător de Cuvânt, Greenpeace România. „Este o problemă de moralitate, nu de legalitate.”

Greenpeace CEE a utilizat imagini satelitare și a efectuat investigații pe teren pentru a documenta o pierdere uluitoare de aproape 59 de kilometri pătrați de păduri cu valoare ridicată a biodiversității sau potențial (High Biodiversity Value Forests) numai în 2024 - o suprafață mai mare decât 8.200 de terenuri de fotbal. Ancheta dezvăluie noi dovezi ale legăturilor dintre furnizorii IKEA și distrugerea acestor zone amenințate.

Când Greenpeace CEE a dezvăluit anul trecut că producătorii IKEA se aprovizionează din păduri prețioase și a împărtășit companiei o hartă a zonelor în care exploatarea forestieră ar trebui oprită. IKEA a apărat unele practici, susținând că perturbările umane din trecut au făcut ca aceste zone să nu mai fie eligibile pentru protecție. Acest argument contrazice consensul științific la nivel european: chiar și pădurile afectate anterior pot susține o biodiversitate extraordinară dacă continuitatea lor ecologică rămâne intactă.

Potrivit Greenpeace, compania operează, de asemenea, în baza unei certificări Forest Stewardship Council (FSC) depășite, care nu respectă obiectivele UE în materie de biodiversitate, permițând IKEA să se ascundă în spatele unei etichete care nu mai garantează un management sustenabil al pădurilor.

Conform anchetei Greenpeace CEE, rata pierderii pădurilor prețioase în România este de 2,5 ori mai mare decât în țările vecine, precum Polonia și Ucraina.

Greenpeace cere Ikea să suspende aprovizionarea

Potrivit Greenpeace, deși exploatarea forestieră poate fi legală în conformitate cu legislația românească, ea este departe de a fi sustenabilă. Știința și politica europeană în materie de conservare indică în mod clar necesitatea unei protecții stricte a acestor păduri în conformitate cu Strategia UE privind biodiversitatea. Aprovizionarea cu lemn din aceste zone de neînlocuit – chiar și atunci când este permisă legal – provoacă daune ireversibile naturii și biodiversității.

„Organizația de mediu cere ca IKEA suspende aprovizionarea din toate zonele identificate de Greenpeace și oamenii de știință până acum drept Zone Interzise Exploatării, ca măsură preventivă, cel puțin până la finalizarea procesului oficial de desemnare a 10% din teritoriul României pentru protecție strictă. De asemenea, cere companiei revizuiască politica de aprovizionare pentru a o alinia cu obiectivele U.E. privind biodiversitatea, care prevăd protecția strictă a cel puțin 10% din suprafața terestră și marină până în 2030.

În lipsa unui moratoriu oficial, sistarea exploatărilor în aceste suprafețe de pădure valoroase rămâne la nivel de obligație morală a companiei. De doi ani, Ministerul Mediului derulează un proces de identificare a zonelor ce urmează să fie puse sub strictă protecție pentru a atinge ținta de 10%. Soarta a sute de mii de hectare de păduri cu valoare mare de conservare depinde de finalizarea cât mai rapidă a acestui proces și de desemnarea oficială de către minister”, a informat ONG-ul.

Ce spune Ikea

La solicitarea „Adevărul” privind acuzele aduse de Greenpeace, Ikea a răspuns:

„Întotdeauna analizăm cu atenție preocupările exprimate de Greenpeace. Suntem de acord cu importanța protecției stricte a pădurilor, însă nu împărtășim abordarea și acuzațiile formulate. Considerăm că responsabilitatea de a stabili cum trebuie gestionate și protejate pădurile revine autorităților din România, reprezentanților industriei, comunităților locale și mediului științific, nu unei singure companii - precum compania noastră - sau unei singure organizații - precum Greenpeace. Implicarea actorilor relevanți asigură acorduri pe termen lung care echilibrează considerentele de mediu, economice și sociale.

După analizarea raportului, putem confirma că lemnul folosit în produsele IKEA provenit din aceste păduri respectă pe deplin legislația aplicabilă și standardele FSC. Lemnul provenit din păduri seculare protejate este strict interzis în lanțul nostru de aprovizionare. Cu toate acestea, în urma evaluării noastre, am solicitat FSC România să analizeze necesitatea unei protecții suplimentare.”