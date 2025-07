Guvernul propune prelungirea înghețării pensiilor și salariilor în sectorul public. Tanczos Barna: „Momentan aceasta este situaţia”

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că Guvernul are în vedere prelungirea cu un an a măsurii de înghețare a salariilor și pensiilor din sistemul public. Propunerea a fost formulată în această săptămână în cadrul Executivului, în contextul măsurilor fiscale stricte impuse pentru a redresa bugetul de stat și a recâștiga încrederea partenerilor internaționali.

„Conform propunerii de săptămâna aceasta, da, se mai prelungeşte cu un an de zile îngheţarea salariilor şi pensiilor. Nu vreau să creez speranţe deşarte spunând că o să vedem în 2026 cum o să fie şi o să majorăm sau nu o să majorăm. Momentan aceasta este situaţia”, a declarat vicepremierul în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, acolo unde a precizat că măsura este una dureroasă, dar necesară.

Întrebat despre nemulțumirile sindicale și amenințările cu proteste în masă, Tanczos Barna a exclus posibilitatea unui blocaj național, declarând că Guvernul va asigura în continuare plata pensiilor și a salariilor.

Vicepremierul a amintit și de experiența sa din 2005, când a negociat cu sindicatele CFR în timpul unei greve de amploare.

„Exclus! Eu am participat la foarte multe discuţii, am făcut botezul, să zic aşa, undeva prin 2005 cu CFR-iştii care au oprit trenurile. Am fost desemnat în calitate de secretar de stat să duc negocierile cu CFR-uri, cu sindicatele din CFR, care erau cele mai puternice sindicate din ţară. Era o organizaţie semi-militarizată şi înainte de 1989. După două zile au repornit trenurile, au venit la muncă, am găsit compromisuri. Cu siguranţă nu se va bloca nici ţara. Vom avea şi bani de pensii şi de salarii şi vom găsi calea de compromis şi cu sindicate”, a spus Barna.

Barna: „N. Dan a cerut insistent să nu majorăm TVA, însă coaliția nu a acceptat alternativele”

În cadrul aceluiași interviu, Barna a afirmat că președintele Nicușor Dan a insistat ca TVA să nu fie majorată, însă soluțiile alternative discutate în coaliție nu au fost acceptate.

Potrivit acestuia, președintele Nicușor Dan a cerut în mod repetat ca taxa pe valoarea adăugată (TVA) să nu fie majorată, pentru a-şi respecta promisiunile făcute în campania electorală, însă coaliția de guvernare nu a acceptat soluțiile alternative care ar fi putut compensa lipsa creșterii TVA-ului.