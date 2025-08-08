search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Guvernul a aprobat noi reguli privind evaluarea și plata despăgubirilor pentru clădirile, apartamentele și terenurile confiscate în perioada comunistă

Un proiect de ordonanță de urgență care stabilește noi măsuri și introduce o procedură revizuită de evaluare și plată a despăgubirilor pentru locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România a fost aprobat de Executiv vineri, 8 august.

Clădirile revendicate ajung, de multe ori, ruine până la limpezirea statutului juridic FOTO Adevărul

A fost aprobată modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, potrivit Agerpres.

Măsurile instituite prin această ordonanță vizează: continuarea procesului de restituire într-un mod echitabil, clarificarea și uniformizarea metodologiei de evaluare și transpunerea în legislația națională a considerentelor deciziei Curții Constituționale nr. 43/2025 și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cauza „Văleanu și alții împotriva României”.

„Prin aceste modificări, se urmărește instituirea unor norme care să asigure un just echilibru între interesele legitime ale beneficiarilor legilor reparatorii, pe de o parte, și, pe de altă parte, interesul general al societății și capacitatea financiară a statului de a suporta despăgubirile, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă”, se arată într-un comunicat  al Guvernului.

Actul normativ vizează introducerea/modificarea unor reglementări din legislația existentă.

Mecanismul de restituire în natură a imobilelor ce fac obiectul legilor cu caracter reparator este, astfel, modificat.

„Trebuie avute în vedere în cadrul oricărei proceduri de evaluare, restituire sau acordare de despăgubiri”

Modificarea urmărește, în principal: recunoașterea dreptului ca statul să își recupereze contravaloarea investițiilor; asigurarea echilibrului între dreptul de proprietate al persoanelor îndreptățite și interesul public legat de gestionarea responsabilă a resurselor financiare ale statului; respectarea principiului proporționalității, consacrat și în jurisprudența CEDO.

„În contextul dezvoltărilor urbanistice promovate și realizate de către stat au fost efectuate lucrări de îmbunătățire cu caracter permanent, de natură să sporească valoarea și utilitatea tuturor categoriilor de imobile, inclusiv a celor care fac obiectul unor reglementări cu caracter reparatoriu. Aceste îmbunătățiri, intrând în structura economică a imobilelor, trebuie avute în vedere în cadrul oricărei proceduri de evaluare, restituire sau acordare de despăgubiri”, se arată în comunicat.

Punere în acord cu Decizia CCR

De asemenea, se are în vedere modificarea mecanismului de evaluare a imobilelor pentru care ANRP acordă despăgubiri.

„Această modificare urmărește punerea în acord a textului de lege care stabilește modalitatea de evaluare a imobilelor pentru care se acordă despăgubiri (Grilele notariale) cu Decizia CCR prin care o sintagmă a fost declarată neconstituțională (raportarea la caracteristicile imobilelor de la momentul preluării). Utilizarea, în continuare, ca instrument de evaluare, a grilelor notariale și, totodată, introducerea de criterii clare și unitare de evaluare, aplicabile la nivel național, vor contribui la sustenabilitatea întregului mecanism de despăgubire”, se explică în comunicat.

Proiectul prevede și modificarea mecanismului de plată efectivă a despăgubirilor și plafonarea câștigurilor realizate din tranzacționarea de drepturi.

Modificare urmărește extinderea perioadei de eșalonare a plății despăgubirilor, de la 5 la 7 ani, inclusiv pentru dosarele aflate în plată, cu actualizarea sumei cuvenite în ultimul an, prin aplicarea indicelui de creștere a prețurilor de consum; limitarea profitului realizat de persoane fizice/juridice ca urmarea a tranzacționării drepturilor stabilite de ANRP; posibilitatea ca beneficiarii să fie despăgubiți, la solicitarea acestora, într-o singură transă, pentru doar 40% din drepturi.

