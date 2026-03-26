EVERGENT Investments anunță un rezultat net record de 378 milioane lei și convoacă Adunările generale ordinară și extraordinară

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții ale cărei acțiuni sunt listate sub simbolul EVER, convoacă Adunările generale ale acționarilor pentru data de 29/30 aprilie 2026.

Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi supuse votului acționarilor pentru aprobare sunt:  

  • Situațiile financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de opinia auditorului, și Rapoartele anuale ale Consiliului de administrație; 
  • Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026; 
  • Modificarea prețului maxim de răscumpărare de la 3 lei/acțiune la 4 lei/acțiune pentru un număr maxim de 43.300.000 acțiuni proprii, reprezentând 4,86% din capitalul social, pentru continuarea operațiunii aprobată în AGEA din data 29 octombrie 2025.  

Acționarii sunt invitați să aprobe rezultatele financiare aferente anului 2025, care au atins un nivel record pentru EVERGENT Investments. Valoarea totală a activelor administrate la ﬁnalul anului a fost de 4,17 miliarde de lei, în creștere cu 23,3% față de 31 decembrie 2024, iar valoarea unitară a activului net a fost de 4,23 lei, în creștere cu 24,7% față de ﬁnalul anului precedent. 

În contextul actual al pieței, caracterizat de volatilitate ridicată și evoluția puternic ascendentă a prețului acțiunilor EVER, Consiliul de administratie propune majorarea prețului maxim de răscumpărare de la 3 lei/acțiune la 4 lei/acțiune pentru a permite îndeplinirea Hotărârii AGEA din 29 octombrie 2025. În intervalul scurs de la aprobarea operațiunii de răscumpărare în cadrul AGEA din 29 octombrie 2025, prețul acțiunii a înregistrat o apreciere de 31,14%, de la 2,28 lei/acțiune la 2,99 lei/acțiune la închiderea ședinței din 23 martie 2026. 

”În 2025, compania a atins un nou record de 4,17 miliarde lei a activelor administrate, în timp ce rezultatul net a fost de 378 milioane lei, în creștere cu 43,5% față de anul precedent. Rezultatele financiare arată soliditatea strategiei noastre de investiții. În același timp, dublarea prețului acțiunii EVER în ultimul an arată încrederea pieței în potențialul companiei. Privind în viitor, oportunitatea pe care o vedem este una care inspiră la acțiune: pregătirea și remodelarea portofoliului pentru creștere durabilă și parteneriate cât mai solide. În acest context, rămânem concentrați pe decizii disciplinate, execuție riguroasă și livrarea consecventă de valoare pentru acționarii noștri.” a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație  EVERGENT Investments. 

”Evoluția remarcabilă a acțiunii EVER în ultimul an reflectă încrederea pe care investitorii o acordă companiei noastre. Propunerea de majorare a prețului maxim de răscumpărare de la 3 lei/actiune la 4 lei/acțiune este o măsură necesară, care ne va permite să continuăm operațiunea de răscumpărare în condițiile actuale de piață. În același timp, rezultatele record din 2025 ne oferă o bază solidă pentru a accelera implementarea programelor investiționale cu scopul de a crea valoare pentru acționari.” a declarat Cătălin Iancu, Director general al EVERGENT Investments

EVERGENT Investments aplică politica predictibilă de dividend a ultimilor 17 ani 

În data de 17 iunie 2026 compania va începe plata dividendelor către toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 3 iunie 2026 conform Hotărârii acționarilor din 18 decembrie 2025, în acord cu politica predictibilă de dividend a ultimilor 17 ani.  

Prin mixul optim între politica predictibilă de dividend și operatiunile de răscumpărare, compania returnează valoare acționarilor. Ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani demonstrează atât predictibilitatea acordării de dividende acționarilor pe o bază consistentă, cât și soliditatea fluxurilor de numerar ale companiei, ambele reliefând o poziție financiară puternică în industrie. 

Despre EVERGENT Investments 

EVERGENT Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in real estate, agribusiness si tehnologie.  

Articol sustinut de EVERGENT Investment

