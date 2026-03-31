Drumul Expres Craiova - Pitești, în reparații la doar 8 luni de la inaugurare. Cât vor dura lucrările

Șoseaua de mare viteză Craiova-Pitești a început să se degradeze foarte repede, la doar 8 luni de la inaugurare, apărând fisuri și denivelări serioase care necesită reparații urgente.

Potrivit Euronews România, lucrările de reparare au început marți, 31 martie, în zona Slatina și ar trebui să fie gata sâmbătă, 4 aprilie.

Reprezentanții DRDP Craiova spun că prima etapă a lucrărilor vizează montarea semnalizării temporare și pregătirea zonei pentru intervențiile propriu-zise.

„Am emis împreună cu poliția rutieră avizul de impunere a restricțiilor. Ca de obicei, în prima zi se montează semnalizarea rutieră temporară. Se va circula puțin îngreunat. Avem sprijinul poliției rutiere, care are echipaje pregătite în cazul în care vor apărea ambuteiaje să intervină imediat”, a declarat Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova

Ultimul tronson al Drumului Expres DEx12 Craiova–Pitești a fost deschis la finalul lunii iulie 2025. DEx12 are o lungime totală de 121,1 kilometri şi a presuspus construirea a 107 structuri, incluzând poduri și pasaje, şi 10 noduri rutiere integrate

Investiția totală, de aproximativ 3,1 miliarde lei (fără TVA), a fost asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin POIM și Programul Transport 2021-2027, iar drumul Expres Expres DEx12 Craiova-Pitești are impact direct asupra mobilității în România, reducând semnificativ timpul de călătorie și crescând siguranța în trafic.

Totodată, facilitează transportul de mărfuri și pasageri între zona industrială a Craiovei și Portul Constanța, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii.