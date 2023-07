Deficit uriaș de lucrători în industria cipurilor din SUA. Ce estimează analiștii

Industria semiconductorilor din SUA ar putea ajunge la un deficit de aproximativ 67.000 de lucrători până în 2030, potrivit unui studiu al Asociației Industriei Semiconductorilor publicat marți, relatează Reuters.

Specialiștii estimează că forța de muncă din industria cipurilor va crește la 460.000 până la sfârșitul deceniului, de la aproximativ 345.000 în acest an. Dar, în ritmul actual în care oamenii absolvă școlile, SUA nu vor produce suficienți muncitori calificați pentru a acoperi cererea, arată studiul pregătit de Asociația Industriei Semiconductorilor (SIA) și Oxford Economics.

Analiza vine într-un moment în care SUA lucrează pentru a-și consolida sectorul autohton de cipuri. Legea CHIPS, care alocă bani pentru noi capacități de producție, cercetare și dezvoltare, a fost adoptată în august.

Departamentul de Comerț supraveghează subvențiile pentru producție de 39 de miliarde de dolari prevăzute în lege, iar companii precum Intel Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) și Samsung Electronics Co Ltd au declarat că vor aplica pentru ele.

Legea a creat, de asemenea, un credit fiscal de investiții pentru construirea de noi fabrici de cipuri, care valorează 24 de miliarde de dolari.

„Acele fabrici vor crea noi locuri de muncă”, a spus SIA.

Potrivit raportului, deficitul de lucrători calificați în domeniul cipurilor face parte dintr-un deficit mai mare de absolvenți de știință, tehnologie, inginerie și matematică în SUA. Până la sfârșitul anului 2023, 1,4 milioane de posturi ar putea rămâne neocupate.

„Aceasta a fost o problemă cu care ne confruntăm de mult timp”, a spus președintele SIA, John Neuffer.

Consiliul Uniunii Europene a aprobat marți regulamentul care va consolida ecosistemul european al semiconductorilor, denumit „Actul privind cipurile” și prin care UE își propune să genereze investiții 43 de miliarde de euro pentru a-și dubla ponderea în producția globală de semiconductori până în 2030 și a prinde din urmă Statele Unite și China.

Actul privind cipurile urmărește să creeze condițiile pentru dezvoltarea unei baze industriale europene în domeniul semiconductorilor, să atragă investiții, să promoveze cercetarea și inovarea și să pregătească Europa pentru eventuale crize viitoare în aprovizionarea cu cipuri.