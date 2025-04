Cum a crescut aparatul bugetar în 2025, deși ar fi trebuit să scadă. Sistemul public are peste 1,3 milioane de angajați

Noile date publicate pentru luna februarie arată o creștere a aparatului de stat cu peste 4.500 de posturi în doar două luni. Astfel este continuată creșterea cifrelor de anul trecut care au ajuns la 1.311.451 posturi.

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în februarie 2025, 1.311.451, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF). Numărul posturilor a crescut de la finalul anului trecut cu 4.558, în decembrie fiind 1.306.893. Doar în administrația publică centrală numărul a crescut cu 2.936 de posturi.

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în februarie 2025, 470.192 de persoane (plus 1.622 comparativ cu ultima lună din 2024). Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra însă la Ministerul Educației, respectiv 308.442, unde cifrele au crescut cu 898 comparativ cu decembrie 2024, apoi la Ministerul Afacerilor Interne, fiind vorba de 125.001, cu 484 în plus, Ministerul Apărării Naționale avea 80.746, având un număr de 1.902 posturi în plus. Clasamentul este urmat de Ministerul Finanțelor, unde erau 24.558, având în plus 16 posturi și Ministerul Sănătății, unde erau 18.386, adică cu 66 de posturi în plus.

Creșterile din 2024

Anul trecut cabinetul Ciolacu a crescut aparatul bugetar cu 15.000 de angajați, aproape jumătate venind doar în ultimele două luni ale anului. Astfel, cheltuielile salariale au ajuns în 2024 la 165 miliarde de lei, iar numărul de posturi ocupate a ajuns la aproape 1,307 milioane.

La finalul anului 2024 cele mai multe angajări au fost făcute în administraţia publică locală, fiind vorba de un număr de 1.700 de posturi. Alte peste aproximativ 1700 de poturi au fost ocupate la Ministerul Educaţiei şi 1.500 în Ministerul Afacerilor Interne.

Planul Executivului privind conducerea ministerelor

Pe ordinea de zi a ședinței de joi, 3 aprilie, sunt 10 proiecte de hotărâre pentru reducerea numărului de secretari și subsecretari de stat.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat încă din luna ianuarie reorganizarea, fiind așteptate noi organigrame din partea miniștrilor.

Pe 20 martie, Executivul a adoptat o Ordonanță de Urgență care prevede că în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare trebuie adoptate hotărârile de reorganizare pentru fiecare minister.

Fiecare minister va avea câte un secretar general, ajutat de unul sau doi secretari generali adjuncţi, în funcţie de necesităţile şi evaluările instituţiilor.