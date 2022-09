Ciucă: Am depășit 80% la depozitarea de gaze naturale

Procentul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele naţionale a depăşit 80%, iar România a atins astfel ţinta stabilită de Comisia Europeană pentru 1 noiembrie, potrivit prim-ministrului Nicolae Ciucă.

„Procentul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele naţionale a depășit 80%. România a atins astfel ținta stabilită de Comisia Europeană pentru 1 noiembrie. Continuăm proiectele deja începute pentru asigurarea independenței energetice a României, precum extracția de gaze naturale din Marea Neagră, care acoperă aproximativ 10% din necesarul de consum al țării”, a precizat Nicolae Ciucă, într-un mesaj publicat pagina sa de Facebook.

Premierul a dat asigurări că România nu va avea probleme cu gazul în următoarea iarnă. „Așa cum am promis, vom avea suficiente cantităţi de gaz pentru iarna 2022–2023, astfel încât să protejăm consumatorii casnici, IMM-urile, serviciile sociale și industria critică”, a mai afirmat liderul de la Palatul Victoria.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri, că la nivelul Uniunii Europene stocurile comune de gaze au ajuns la 84%. „Prietenii noştri din ţările baltice au depus eforturi uriaşe pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia. Au investit în energia din surse regenerabile, în terminale GNL şi în conducte de interconectare. Toate acestea au fost înfăptuite cu costuri ridicate, însă dependenţa de combustibilii fosili din Rusia are un preţ mult mai mare. Trebuie să ne debarasăm de această dependenţă în întreaga Europă. Am convenit aşadar să constituim stocuri comune. Am ajuns deja la 84%: mai mult decât obiectivul pe care ni l-am fixat”, a spus von der Leyen.

Nouă întâlnire a miniștrilor Energiei din UE

Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană se vor reuni pe 30 septembrie pentru a discuta măsurile de urgenţă propuse de Comisie în vederea stopării creşterii preţurilor gazelor şi energiei electrice cauzate de războiul din Ucraina, a anunţat marţi ministrul ceh al Industriei şi Comerţului, Jozef Sikela, a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE, relatează AFP.

„Pe 30 septembrie vom termina ceea ce am început (...): Tocmai am convocat o altă şedinţă extraordinară a Consiliului Miniştrilor Energiei pentru a discuta propunerile Comisiei”, a postat pe Twitter ministrul.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, în urmă cu două săptămâni, că Moscova va opri complet livrările către Europa, dacă s-ar aplica un plafon de preţ pentru gazele ruseşti.

România pregătește noi schimbări legislative

Șeful PSD, Marcel Ciolacu a anunţat că va propune modificarea OUG pe energie, pentru că omite plafonarea și compensarea prețului pentru serviciile publice și întreprinderile mari. O discuție în acest sens este purtată luni între liderii Coaliției, pentru a ajunge la un numitor comun cine poate fi ajutat și cine nu. „Dacă sunt însă lucruri care în urma dezbaterilor publice, în urma intervenţiilor venite din piaţă, şi constatăm că ne-au scăpat lucruri şi că trebuie făcute amendamente, cu mare plăcere. La noi termenul de raport, dacă nu mă înşel, pe această ordonanţă este după jumătatea lunii septembrie. Dar nu vom susţine amendamente care nu sunt agreate în coaliţie”, a precizat, la rândul ei, șefa interimară a Senatului, Alina Gorghiu,