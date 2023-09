Ce salarii au profesorii din învățământul privat față de cel de stat

Sistemul privat de învățământ este o alternativă către care se îndreaptă un număr tot mai mare de candidați care au experiență sau care vor să lucreze în sectorul de educație.

Numărul mare de grădinițe, școli private, instituții de tip before & after school care s-au deschis în ultimii ani a creat și o plajă semnificativă de oportunități în carieră pentru aceștia, cu atât mai mult cu cât salariile de bază din privat sunt puțin mai mari decât cele de la stat, însă acestea din urmă sunt suplimentate cu o serie de prime și sporuri care în privat nu există.

Cert este că, în învățământul privat, un educator din București câștigă între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, în timp ce un asistent educator are un salariu cuprins între 3.000 și 4.000 de lei. Plafoanele salariale variază în funcție de experiența pe care o au candidații și de certificările profesionale obținute.

În cazul școlilor private, pragurile salariale diferă în funcție de ciclul de învățământ. Astfel, potrivit Salario, comparatorul salarial marca eJobs, dacă salariul unui învățător debutant este de aproximativ 3.000 de lei pe lună, pentru cei care au cel puțin 5 ani de experiență depășește 4.500 de lei. Un profesor din ciclul gimnazial câștigă între 5.000 și 8.000 de lei, în funcție de vechime, dar și de specializarea pe care o are.

Începând cu luna iulie a acestui an, și personalul din sistemul de stat au primit salarii majorate, în urma grevei care a avut loc la finalul lunii mai și începutul lunii iunie. Creșterile au pornit de la 760 de lei net și au ajuns până la 1.420 de lei net, adică o majorare de 25% la toate categoriile.

Cum au crescut salariile profesorilor de la stat, în urma grevei de 3 săptămâni

După trei săptămâni de grevă și două mari marșuri de protest în Capitală, profesorii au obținut salarii mai mari de la 1 iunie 2023, cu aproximativ 25% pentru toate categoriile de angajați din educație.

La toate salariile brute se adaugă 10% spor de solicitare neuropsihică și sporurile pentru diverite activități precum dirigenția.

Astfel, de la 1 iunie, un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată, cu până într-un an experiență, primește un salariu net de 3.157 lei (salariul brut fiind de 5.398 de lei), o creștere de 31,7% față de ce are în prezent. Un profesor cu studii superioare de lungă durată, gradul didactic I și peste 25 de ani experiență, primește un salariu net de 4.968 lei (salariul brut fiind de 8.492 lei). Un profesor cu studii superioare, gradul didactic II și 15-20 de ani experiență are un salariu net de 4.063 lei (salariul brut fiind de 6.947 de lei). Un profesor cu studii superioare, definitivat și 10-15 ani experiență are un salariu net de 3.838 lei (salariul brut fiind de 6. 562 lei). La aceste salarii de bază se adaugă, calculat la salariul brut, și sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10% şi, după caz, creşteri salariale pentru dirigenţie, inclusiv pentru educatori şi profesori, pentru învăţământ primar - 10%, învăţământ special - 15%, învăţământ simultan - între 7 şi 20%, predare în zonă izolată - între 3 şi 20% şi predare în penitenciar - 15%.

Menționăm că în mediul privat nu se acordă aceste sporuri.

Urmează noi majorări salariale de la 1 ianuarie

Salariile de la stat vor mai crește și de la 1 ianuarie: Conform Ordonanței de urgență nr 57/2023, Guvernul trebuie să crească salariile de bază din Învățământ cu 1.300 de lei brut din luna iunie pentru cadrele didactice și didactice auxiliare și cu 400 de lei brut pentru personalul nedidactic.

De asemenea, ordonanța prevede că, de la 1 ianuarie, salariul debutantului va fi cât cel mediu pe economie, precum și creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă.

Un sondaj privind percepțiile profesorilor în noul an școlar, realizat de World Vision România arată însă că unul din doi profesori nu crede că autoritățile vor acorda creșterile salariale promise.