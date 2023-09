Cât câștigă un medic în funcție de competențe și ce bani în plus iau medicii de familie

Legea este foarte clară în privința salarizării medicilor, inclusiv a celor de familie sau a specialiștilor, precum și a personalului medical, precum asistentele sau infirmierelor.

O Ordonanță de urgență aprobată deja de Guvern introduce noi măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public.

Astfel, începând cu data de 1 august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar, care efectuează gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă, și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar, care asigură asistența medicală, beneficiază și de o indemnizație lunară brută, după cum urmează:

500 lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar o gardă în afara normei legale de bază;

1.000 lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi în afara normei legale de bază,

500 lei pentru biologii, chimiștii și biochimiștii care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi;

500 lei pentru asistenții medicali, tehnicieni de radiologie şi imagistică licenţiati, asistenți medicali de laborator clinic licenţiați, licenţiați în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, asistenți medicali dentari licenţiati, asistenți medicali de profilaxie dentară licenţiați, asistenți medicali licenţiați în nutriţie şi dietetică, moaşe, asistenți medicali, surori medicale, indiferent de nivelul studiilor;

între 100 lei și 300 lei lunar pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit legii nu se lucrează, pentru toate categoriile de personal, cu excepția medicilor specialiști și primari și a biologilor, chimiștilor și biochimiștilor care efectuează lunar una sau două gărzi în afara normei legale de bază.

Măsura se aplică până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, iar banii necesari acestor majorări pentru personalul din unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Ce salarii au cadrele din unitățile clinice

Medic primar – 12.500 (lei)

primar – 12.500 (lei) Medic primar dentist – 12.500.

primar dentist – 12.500. Medic specialist – 9900.

specialist – 9900. Medic specialist dentist – 9900.

specialist dentist – 9900. Medic rezident anul VI – VII – 7900.

rezident anul VI – VII – 7900. Medic rezident anul IV – V – 7300.

rezident anul IV – V – 7300. Medic dentist rezident anul IV – V – 7300.

dentist rezident anul IV – V – 7300. Medic rezident anul III – 6700.

Ce salariu are un medic rezident în România

Salariile medicilor din unitățile clinice variază în funcție de orașul și unitatea medicală în care activează, dar și de specializarea aleasă.

Conform legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile brute de bază ale medicilor rezidenți în România, în 2022, sunt următoarele:

· Medic rezident anul VI-VII: 7.900 de lei

· Medic rezident anul IV-V: 7.300 de lei

· Medic rezident anul III: 6.700 de lei

· Medic rezident anul II: 6.100 de lei

· Medic rezident anul I: 5.700 de lei

Anatomie patologică și medicină legală:

· Medic rezident anul III: 6.700 de lei

· Medic rezident anul II: 6.100 de lei

· Medic rezident anul I: 5.700 de lei

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală:

· Medic rezident anul IV – V – 7.300 de lei

· Medic rezident anul III – 6.700 de lei

· Medic rezident anul II – 6.100 de lei

· Medic rezident anul I – 5.700 de lei

Medicină dentară:

· Medic dentist rezident anul IV-V: 7.300 de lei

· Medic dentist rezident anul III: 6.700 de lei

· Medic dentist rezident anul II: 6.100 de lei

· Medic dentist rezident anul I: 5.700 de lei

Cât câștigă un medic de familie

Veniturile medicilor de familie în România pot varia considerabil în funcție de mai mulți factori, precum experiența, locația în care activează, (rural vs. urban), numărul de pacienți înregistrati în cabinet, implicarea în activități suplimentare, gradul de încadrare profesională, reglementările guvernamentale și multe altele.

Astfel, salariul lunar al unui medic de familie începător variază între 2.227 lei și 6.236 lei. După cinci ani de experiență în activitatea respectivă, venitul crește între 2.461 lei și 7.107 lei pe lună.

În 2023, majoritatea medicilor de familie din România câștigă un salariu lunar situat între 2.227 lei și 7.673 lei.

Salariul unui medic de familie în România se compune din încasările de la CAS per capita (PC) și venitul per serviciu (PS). Astfel, jumătate din veniturile unui medic de familie vin din încasările per capita, iar circa jumătate din venituri sunt obținute din încasările per serviciu.

Potrivit legii, orice medic de familie trebuie să aibă în evidență un număr minim de pacienți, 800 în mediul urban și 450 în mediul rural, însă nu există un maximum de pacienți.

Jumătate din veniturile unui medic de familie vin din încasările per capita, adică pentru fiecare pacient. În acest fel, cu cât un medic de familie are mai mulți pacienți, cu atât are un venit mai mare.

La o listă de 1.300 de asiguraţi, venitul PC este de circa 1.000 de puncte x 10 lei/punct = 10.000 de lei (am socotit doar 1.000 de puncte pentru că în lista de pacienți pot fi și persoane neasigurate). Punctele PC depind de vârsta asiguratului, iar cel mai bine „plătiţi” sunt copiii mici și vârstnicii, conform viata-medicala.ro.

Plata per serviciu este limitată de numărul maxim de consultații. Zilnic se pot deconta 24 de consultații, asta reprezentând 6 ore de cabinet x 4 consultații pe oră.

Fiecare consultație valorează 5,5 puncte, iar un punct de consultație are o valoare de 4 lei. Astfel, un medic care are 24 de consultații pe zi obține un venit de 528 de lei.

Consultațiilor li se adaugă și maximum două vizite la domiciliu, zilnic, care sunt cotate cu 15 puncte, astfel că medici mai pot obține zilnic câte 60 de lei, conform viata-medicala.ro.

Dacă înmulţim cei 528 de lei/zi cu 20 de zile lucrătoare/lună, obţinem un venit lunar din servicii de 10.360 lei/lună. Din cele 30 de zile ale lunii se scad zilele de weekend și sărbătorile legale.

De asemenea, un medic de familie poate obține câteva puncte suplimentare prin diverse activități desfășurate în cabinetul său. Dacă efectuează tratamente injectabile sau îngrijește plăgi ale pacienților, chiar și pe parcursul mai multor zile, acestea vor fi remunerate cu un singur supliment de 10 puncte.