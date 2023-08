Cât timp se vor mai acorda ajutoarele și subvențiile pentru energie. Precizări oficiale

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a făcut o serie de precizări privind acordarea subvențiilor și ajutoarelor pentru energie.

Atât Comisia Europeană, cât şi Banca Mondială au recomandat României renunţarea la plafoanele la preţul energiei, care normal ar trebui să dureze până în 2025. Întrebat ce va face în acest sens, ministrul a declarat într-un interviu acordat Agerpres că „analizează foarte serios situația”. „Analizăm foarte bine problema, pentru că atunci când a apărut criza energetică, Guvernul a reacţionat şi a trebuit să se adapteze foarte rapid condiţiilor de piaţă. Pe de o parte, să protejeze consumatorii vulnerabili, în special consumatorii casnici, să susţină mediul economic, pentru că în perioada post-pandemică erai dator să-ţi stimulezi economia, s-o relansezi, şi costurile cu energia electrică şi cu gazele sunt costuri importante în totalitate a costurilor unei companii private. Pe de altă parte, să prevenim anumite abuzuri şi practici cel puţin imorale, prin care anumite companii, de exemplu, aveau contracte la un preţ foarte bun, exportau acea energie electrică o reimportau la un preţ foarte mare şi veneau cu ea la compensare şi primeau bani de la statul român. Genul acesta de operaţiuni speculative au trebuit descurajate şi au fost, cred, şapte ordonanţe de urgenţă şi legile aferente de aprobare a acestor acte normative în Parlament, o serie de schimbări. Furnizorii au fost bulversaţi, consumatorii finali au fost şi ei afectaţi, pentru că este inevitabil să nu existe erori umane în procesarea tuturor acestor schimbări şi ne-am trezit şi cu facturi foarte mari, cu titluri de presă şi cu o nelinişte în piaţă pe care vrem cu orice preţ o evităm”, a spus ministrul.

„Deci, în acest moment, până în martie 2024, schema este valabilă din perspectiva Comisiei Europene. Pe legislaţia noastră, chiar până în primăvara anului 2025. Orice schimbare vom face, o vom face foarte transparent, aşezat, pentru că spre deosebire de anii anteriori, acum avem timp să gândim aceste lucruri. Şi am avut deja câteva întâlniri tehnice cu ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei n.r.), autoritatea este cea care gestionează piaţa şi acest subiect al schemei de compensare, plafonare. Şi în acelaşi timp, sigur, că avem şi o presiune pe bugetul de stat, care, dacă vreţi aşa, în mod egoist, sigur că e problema Ministerului de Finanţe, dar totuşi trebuie să ne gândim şi la aceste greutăţi şi la faptul că în continuare există restanţe pe care Ministerul de Finanţe, Statul român, Guvernul României le au către furnizorii de energie electrică şi de gaze. E vorba de miliarde de lei, aici, probabil minimum 4 miliarde de lei doar la Ministerul Energiei, plus o sumă similară la Ministerul Muncii, pentru că ei se ocupă de consumatorii casnici, noi ne ocupăm de consumatorii non-casnici. Şi atunci, având în vedere că preţurile în piaţă au scăzut, dacă este să ajustăm această schemă, o vom face într-un mod etapizat, transparent şi în consultare cu toate componentele lanţului”, a adăugat el.

„Cardurile acelea pentru energie, finanţate de MIPE pe cadrul financiar multianual 2014-2020. Sigur că acest cadru se închide la finalul acestui an. Regula 'n plus trei' este foarte strictă. Deci, până în decembrie, la finalul lunii, putem să mai tragem acei bani. Pe schema de plafonare-compensare ţintirea a fost aproximativă, pe baza consumului. S-a spus că, în cazul în care consumi sub 100 de kWh, atunci probabil eşti o gospodărie cu venituri mai mici şi ai acel plafon de 0,68 lei pe kWh. E adevărat, este o ţintire aproximativă şi noi căutăm soluţii cu Ministerul de Finanţe, cu Institutul Naţional de Statistică, cu ANAF, să identificăm mai bine consumatorii vulnerabili şi să direcţionăm mai mult sprijin către ei”, a spus ministrul.