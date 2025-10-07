Cât de scump este iluminatul public în România. Înlocuirea sistemelor învechite ar reduce consumul de energie cu până la 50%

Iluminatul public devine o povară tot mai mare pentru bugetele locale. În unele localități, costurile cu energia electrică pentru iluminatul stradal au crescut față de acum doi ani după scumpirile și cu 80%, însă cele mai multe primării nu dispun de fonduri pentru modernizarea rețelelor.

Deși sistemele vechi consumă masiv și necesită mentenanță frecventă, investițiile sunt amânate, în lipsa bugetelor sau a accesului la credite.

Modernizarea iluminatului public cu tehnologie LED eficientă energetic poate reduce consumul și cheltuielile lunare cu până la 50%, atrag atenția specialiștii SolarArt – Overall Company, companie specializată în soluții de eficiență energetică și iluminat public inteligent, activă pe piață de peste 15 ani. În plus, noile sisteme inteligente asigură un nivel superior de siguranță pe străzi și la trecerile de pietoni, eliminând totodată costurile de întreținere și intervenții.

Iluminatul stradal a devenit mai costisitor

După scumpirile succesive din perioada 2022–2024, prețul energiei electrice pentru iluminatul public (tarif comercial, necasnic) a crescut în medie cu 50–80%. În prezent, majoritatea primăriilor plătesc între 0,90 și 1,30 lei/kWh (cu tot cu taxe și accize), față de 0,55–0,70 lei/kWh în anii anteriori.

Pentru multe localități, iluminatul public a devenit una dintre cele mai mari cheltuieli operaționale.

• Comune mici (2.000–3.000 locuitori, 300–500 stâlpi): 10.000–18.000 lei/lună

• Orașe mici (5.000–10.000 locuitori, 700–1.200 stâlpi): 20.000–35.000 lei/lună

• Orașe medii (10.000–20.000 locuitori, 1.200–2.000 stâlpi): 35.000–60.000 lei/lună

Practic, multe primării plătesc anual între 150.000 și 400.000 de lei doar pentru iluminatul public. Însă prin înlocuirea corpurilor de iluminat învechite și consumatoare cu LED-uri eficiente, cheltuielile cu energia pot scădea considerabil.

„Beneficiile pentru comunitate sunt imediate și ușor de măsurat. Prin tehnologia LED, consumul de energie scade cu până la 30-50%, ceea ce se traduce în economii consistente și facturi lunare mult mai mici. Mentenanța este redusă, cu mai puține intervenții și costuri operaționale, iar instalarea se face rapid, fără întreruperi majore. Din primele săptămâni, impactul este vizibil — străzile devin mai sigure, spațiile publice mai bine iluminate, iar administrațiile locale își pot optimiza bugetele și amprenta energetică. Modernizarea iluminatului public nu este doar o investiție tehnică, ci o investiție în siguranță, confort și în calitatea vieții cetățenilor”, explică Adelin Vaicăr, fondator Solar Art - Overall Company.

Pentru a reduce semnificativ consumul de energie și cheltuielile lunare, orașele și comunele ar putea să modernizeze iluminatul public și trecerile de pietoni la standarde internaționale, prin plata în rate, dar fără credite bancare. Odată înlocuite sistemele vechi cu soluții LED moderne, eficiente energetic și inteligente, consumul poate scădea cu până la 50%, iar economiile realizate pot acoperi integral costurile modernizării.

„Nevoia de a schimba corpurile de iluminat public este o urgență în România, atât pentru siguranța românilor pe stradă și la trecerile de pietoni, cât și pentru economii la bugetul local, mai ales după scumpirile energiei din acest an”, spun experții.

Pentru a ca sistemul de iluminat public să poată fi schimbat rapid, a fost lansat un program de finanțare cu plată în rate, pe 12–24 de luni, care permite primăriilor să implementeze proiectele fără birocrație, fără credite bancare și fără a bloca bugetul local. Prin acest program de finanțare privată primăriile pot acoperi implementarea directă a proiectelor de modernizare a iluminatului public în cazul orașelor mici sau comunelor.

Cum funcționează programul de plată în rate pentru primăriile fără buget

Noul program permite implementarea rapidă a unor proiecte complete de iluminat stradal și arhitectural, care pot include și treceri de pietoni iluminate inteligent, dotate cu senzori de prezență și control automat al intensității luminii – măsuri care sporesc siguranța pietonilor și vizibilitatea în trafic.

„Mulți primari ai orașelor mici își doresc să modernizeze iluminatul public și să facă o schimbare reală pentru cetățeni, dar primăriile nu au bugete generoase, deși nevoia este evidentă. Acest program le permite să facă investiția imediat, fără birocrație și fără să blocheze fondurile locale, fără a fi nevoie ca primăria să acceseze linia de credit. Ratele pot fi acoperite din economiile generate de noile sisteme LED, astfel încât proiectul se susține practic singur.

Programul este adresat în special localităților cu până la 20.000 de locuitori, unde rețeaua de iluminat cuprinde, în medie, între 500 și 1.500 de stâlpi. În aceste cazuri, impactul modernizării este imediat vizibil: costurile lunare scad semnificativ, siguranța rutieră crește, iar spațiile publice devin mai bine iluminate și mai sigure pentru cetățeni. Practic, prin modernizarea iluminatului public va fi ridicat și standardul de viață al cetățenilor din localitatea respectivă”, declară Adelin Vaicăr, fondator Solar Art - Overall Company, una dintre cele mai mari companii de soluții de iluminat cu proiecte în întreaga țară.

Ce acoperă programul de finanțare

Prin acest program, administrațiile locale beneficiază de o soluție completă, la cheie, care include:

• proiectare luminotehnică personalizată, adaptată străzilor, piețelor și clădirilor din localitate

• echipamente LED performante, cu durată de viață extinsă și eficiență ridicată

• sisteme inteligente de iluminat, cu senzori de mișcare, reglaj automat al intensității și monitorizare

• instalare rapidă și curată, fără întreruperi majore sau bătăi de cap administrative

• finanțare flexibilă, pe 12–24 de luni, fără ca primăria să contracteze credite bancare

• asistență tehnică și mentenanță minimă, pentru o funcționare optimă pe termen lung

Totodată, programul poate include și implementarea sistemelor inteligente de iluminat pentru trecerile de pietoni, complet automatizate și concepute pentru siguranța maximă a pietonilor. Lampa pornește automat la înserare, iluminând trecerea la 30% din intensitate, iar la detectarea pietonilor, intensitatea crește instant la 100%, asigurând vizibilitate optimă. Deasupra indicatorului rutier „Trecere de pietoni” este montat un semafor de avertizare care funcționează permanent, 24 de ore din 24, în regim intermitent, semnalând șoferilor prezența pietonilor chiar și în condiții de vizibilitate redusă.

Fiecare sistem este complet și autonom, fiind alcătuit din un stâlp metalic de 5 metri, echipat cu indicator de trecere de pietoni, panou solar cu sistem de prindere dedicat, cutie pentru acumulator cu montaj pe stâlp, lampă LED inteligentă cu controller integrat și cărjă aferentă, precum și semafor galben intermitent cu diametrul de 300 mm, montat pe stâlp și destinat avertizării continue a conducătorilor auto.