Cardul de energie: Plățile vor fi făcute prin cititoare optice. Când intră banii

Ministrul Investițiilor Marcel Boloș a anunțat duminică seară că plățile vor fi făcute prin cititoare optice, cu care vor fi dotați poștașii.

Plățile pentru ajutorul de încălzire al celor cu venituri mici vor fi făcute prin Poșta Română, deoarece aceasta are structuri în mediul rural.

Plăţile vor fi făcute prin cititoare optice cu care vor fi dotaţi poştaşii, iar banii vor intra pe 20 februarie, a declarat ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș, la Digi24.

„Sunt peste 7.200 de cititoare optice pentru care este în curs de încheiere contractul de achiziţie, termenul de livrare este de 20 de zile. Deci practic tot ce înseamnă echipamentele necesare pentru ca această citire a facturilor să aibă loc direct de către poştaşi şi să nu mai avem nevoie ca beneficiarul să meargă la oficiul poştal. E nedrept să creăm cozi la oficiile poştale. Am gândit în detaliu aceste mecanisme pentru ca oamenii să aibă acces la bani”, a afirmat ministrul.

20 februarie, termenul limită pentru virarea banilor

Marcel Boloș spune că 20 februarie este termenul limită pentru virarea banilor.

„Data de 20 februarie este termenul. Aceste cititoare vor fi la dispoziţia oficianţilor poştali. Vineri am fost la Poşta Română, am stat de vorbă personal inclusiv cu directorii teritoriali pentru a înţelege ce probleme mai sunt pentru ca mecanismul să funcţioneze”, a precizat Boloş.

Întrebat de ce a fost aleasă Poşta Română pentru acest serviciu, Boloş a explicat că instituţia are structuri în mediul rural.

„Este singura instituţie, entitate din România care are structuri în mediul rural. Gânditi-vă câţi oameni puteau să rămână fără acest sprijin. Al doilea lucru foarte important, este singura entitate care prin serviciile de mandat poştal are posibilitatea ca orice factură care se emite de furnizorul de energie să fie plătită. De la factura de curent, de gaz, lemne de foc, gazul lichefiat. De aceea am ales la Poşta Română să deruleze acest mecanism”, a adăugat Boloş.

Poșta Română: Putem distribui la timp cardul de energie

Recent, directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat că instituția pe care o conduce este singura care poate distribui cardurile de energie.

"De altfel, e singura companie care ar fi putut să ducă la bun sfârşit acest contract. Ne dorim ca pentru orice contract pe care îl încheiem să oferim o calitate cât mai bună. Atunci ne-am gândit că deşi am putea să oferim servicii bune pentru acest contract în oficiile poştale vrem să mergem în întâmpinarea clientului. Dacă suntem într-o eră a digitalizării, a modernizării, a confortului, am spus că este bine să le oferim clienţilor noştri (avem 8 milioane de clienţi unici în fiecare lună, cei mai mulţi clienţi pe care îi are orice companie) această opţiune în plus şi anume nu să plătească doar în oficiul poştal ci şi acasă la ei", a declarat Ştefan.

Acesta susţine că mecanismul creat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este unul cât se poate de sigur, mai ales că este vorba de bani europeni. Practic, banii nu vor intra în posesia beneficiarilor. Sumele vor sta în conturile Poştei şi vor fi transferate către furnizorii de energie.

"Din punctul nostru de vedere, măsurile sunt cât se poate de sigure. Dacă vor exista excepţii, şi cineva va găsi o modalitate prin care să sustragă în mod ilegal câteva sute de lei, nu zic că nu se poate, doar că nu ne aşteptăm la genul ăsta de lucruri. Până la urmă orice mecanism care este implementat şi care se adresează la aproape 4 milioane de români tot timpul va crea şi o oarecare posibilitate de disfuncţionalitate. Din punctul nostru de vedere, modalităţile prin care se poate frauda acest program sunt prevenite. Pentru orice contract, angajaţii din companie primesc o sesiune de training, un instructaj. Fie că vorbim de contracte cu tribunalele sau cu ANAF sau cu orice instituţie a statului sau cu clienţi privaţi sunt anumite particularităţi în contract şi ori de câte ori le derulăm li se spune cum trebuie să îşi modifice activitatea. Şi pentru acest contract va exista o pregătire", a mai spus directorul general de la Poşta Română.

El a explicat că există tehnologia necesară astfel încât, dacă cineva vrea să meargă să-şi plătească o factură în oficiul poştal sau să scaneze un card de energie, poate să o facă.

"Aplicaţiile există, sistemul există, ne dorim doar să extindem acest sistem în a creşte calitatea şi capacitatea de absorbţie a clienţilor", a afirmat Valentin Ştefan.