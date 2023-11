Capacitatea instalată a prosumatorilor va ajunge până la sfârșitul anului la circa 1.500 megawați

Numărul prosumatorilor a ajuns în prezent la 97.000, cu o capacitate instalată de 1.225 de megawaţi, urmând să ajungă la finalul acestui an la o capacitate de circa 1500 de megawaţi, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

„Avem în momentul de faţă 97.000 de prosumatori care au o capacitate instalată de 1.225 de megawaţi. Am început anul cu 44.000 de prosumatori şi, la momentul respectiv, aveau o capacitate de 478 de de megawaţi. Ne aşteptăm ca până la finalul anului să ajungem la circa 1.500 de megawaţi, iar la finalul primului trimestru din 2024 să ne apropiem de 2.000 de megawaţi, cu speranţa că se va debloca proiectul Casa Verde fotovoltaice şi vor începe implementarea noilor capacităţi”, a menţionat Gabriel Andronache, la o conferinţă de specialitate organizată de Ziarul Financiar.

Potrivit acestuia, la nivelul ANRE s-au dat autorizaţii de înfiinţare pentru 1.779 de megawaţi şi "sunt în lucru în momentul de faţă, pentru zona de fotovoltaic, încă 1.957 de megawaţi".

„Am văzut că în ultima perioadă s-au implementat foarte puţine proiecte în zona de fotovoltaic, adică şi în zona de eolian, de asemenea. Dacă finalul anului 2021 ne găsea cu 1.357 de megawaţi instalaţi în fotovoltaic, în momentul de faţă avem 1.553 de megawaţi. Pot să spun că în acest an s-au realizat proiecte de circa 100 de megawaţi. (...) Dacă ne uităm la ce înseamnă eolian, evoluţia în ultimii doi ani a fost mult mai redusă, de la 3.014 megawaţi la finalul anului 2021, în momentul de faţă avem 3.033 de megawaţi. De asemenea, am reuşit să acordăm autorizaţie de înfiinţare pentru 411 megawaţi şi sunt în lucru în momentul de faţă 551 de megawaţi”, a explicat sursa citată.

Referitor la fotovoltaic, vicepreşedintele ANRE a menţionat că nu a fost luat în calcul parcul de la Răteşti, care a fost finalizat şi urmează să intre în producţie şi să furnizeze energie în SEN (sistemul electroenergetic naţional, n.r).

„Este vorba de cel mai mare parc din sud-estul Europei, de 1.555 de megawaţi, iar din discuţiile pe care le-am avut cu firmele care au realizat această investiţie urmează să continue cu noi investiţii de peste 200 de megawaţi în fotovoltaic”, a adăugat vicepreşedintele ANRE.

Potrivit acestuia, în prezent se încearcă găsirea unor soluţii pentru a facilita realizarea investiţiilor, fiind luate în calcul fie bonificaţiile, fie sancţiunile.

„Din discuţiile pe care le-am avut în momentul de faţă cu toţi jucătorii, transportatori, distribuitori, există o temere de a se duce către zona de fonduri europene, pentru că acestea nu erau recunoscute. Încercăm să găsim o formulă, să existe o bonificaţie, dacă se duc către această zonă. De asemenea, dacă nu se duc către această zonă să facă investiţii, în primul rând cu fonduri europene, dacă există posibilitatea, să existe şi sancţiune. De asemenea, o luăm în calcul pentru perioada următoare de reglementare”, a adăugat Gabriel Andronache.