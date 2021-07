Statele membre UE, reticente la ideea taxării carburanţilor. Timmermans: Vrem ca propunerea să fie măcar analizată

Potrivit sursei citate, miniştrii europeni ai Mediului, reuniţi în Slovenia, urmează să prezinte miercuri „primele observaţii” cu privire la pachetul climatic prezentat în data de 14 iulie de Executivul comunitar, în ideea de a reduce cu 55% emisiile de carbon ale UE până în 2030.

Printre măsurile propuse de Bruxelles se numără în special extinderea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) la transportul rutier şi sistemele de încălzire ale clădirilor, o idee primită cu răceală de unele state membre care sunt îngrijorate de repercusiunile asupra facturilor suportate de consumatori.

„Cerem o evaluare obiectivă. Unii au reacţionat încă înaintea anunţului nostru, vorbind de o „sinucidere politică”. Răspunsul meu este simplu: ascultaţi proiectul nostru”, a răspunsul vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, înaintea reuniuni miniştrilor Mediului care va avea loc la castelul Brdo (centrul Sloveniei).

„Se poate întâmpla ca statele membre şi Parlamentul să arunce la gunoi propunerea noastră fără măcar a o analiza. Singurul lucru pe care îl cerem este să o analizeze. Aveţi cel puţin acest minim respect”, a spus Timmermans, potrivit Agerpres, preluat de G4media

Proiectul unui nou sistem separat de comercializare a certificatelor de emisii pentru distribuţia combustibililor destinaţi transportului rutier şi pentru clădiri, care ar urma să devină operaţional în 2025, are nevoie să primească aprobarea eurodeputaţilor şi a majorităţii calificate a statelor membre.

În condiţiile în care o eventuală scumpire a carburanţilor creşte riscul unor proteste sociale, de tip „vestele galbene” din Franţa, Comisia propune un fond alimentat de veniturile de pe piaţa carbonului pentru a ajuta gospodăriile cele mai vulnerabile.

Pentru a limita creşterea puternică a emisiilor poluante ale transporturilor „dacă aveţi o alternativă, vă rugăm să ne-o comunicaţi…În orice tranziţie există un preţ, întrebarea este dacă acest preţ este plătit de cei care pot să îl plătească”, a declarat Frans Timmermans, principalul promotor al noii politici verzi a Comisiei Europene.

„Ceea ce am propus noi permite susţinerea persoanelor ameninţate de precaritatea energetică..Nu văd cum am putea face acest lucru cu o taxă sau o reglementare”, a adăugat vicepreşedintele Comisiei Europene. „Toată lumea vorbeşte de „vestele galbene”. Există întotdeauna un risc ca populaţia să respingă propunerile, însă uneori argumentul „vestelor galbene” este folosit tocmai de cei care au un interes foarte precis de apărat. Dacă vom putea dovedi că propunerea noastră este justă şi solidară, ea are o şansă”, a concluzionat Timmermans.