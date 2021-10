Probleme în aprovizionarea cu alimente în Marea Britanie. Mai multe magazine au pus fotografi cu diferite produse în rafturile rămase goale

Potrivit sursei citate, Tesco a început să folosească imagini cu sparanghel, morcovi, portocale şi struguri în zonele cu produse proaspete, iar ridicolul situaţiei a provocat un val de reacţii pe reţelele sociale.

Cumpărătorii au văzut morcovi falşi în Fakenham, sparanghel din carton în Londra, imagini cu portocale şi struguri în Milton Keynes şi unele cu produse de igienă în Cambridge.

Ideea vine ca o consecinţă a crizei de şoferi de TIR, de muncitori în ferme şi fabrici de procesare a alimentelor care împreună au dus la o disponibilitate scăzută a unor articole în supermarketuri. Probleme sunt şi în porturi, unde manipulanţii au rămas prea puţini şi nu mai fac faţă la volumurile mari de marfă care trebuie descărcată şi transportată.

Bryan Roberts, analist în domeniul vânzărilor cu amănuntul, a spus că a început să vadă fotografii ale produselor proaspete în ultimul an, dar a precizat că au mai fost utilizate tehnici similare şi înainte de această perioadă. „Nu este doar din cauza penuriei, ci şi pentru că multe magazine sunt pur şi simplu prea mari.”

El a spus că decupările din carton au fost una dintre multitudinea de tactici folosite pentru a umple spaţiul, inclusiv umplerea frigiderelor cu carne cu sticle de sos de roşii sau maioneză, împrăştierea pachetelor de bere pe coridoare întregi şi ridicarea de postere mari sau alt material de marketing.

Potrivit sursei citate, s-a ajuns în aceste situaţii inedite pentru Marea Britanie din cauza Brexit şi a pandemiei, care au dus la crize de personal în mai multe domenii şi la mari dificultăţi al transportului de mărfuri. Supermarketurile şi producătorii au redus gama la diferite tipuri de produse, cum ar fi pastele, cafeaua sau ceaiurile pentru a reuşi să menţină totuşi un flux al mărfurilor.

Anumite produse voluminoase şi nu foarte profitabile, cum ar fi băuturile carbogazoase, au fost, de asemenea, împinse în jos pe lista de priorităţi în ceea ce priveşte aprovizionarea, din cauza lipsei de şoferi, ceea ce înseamnă că aceste produse lipsesc din multe magazine.

Mai multe lanţuri, inclusiv Sainsbury’s, Asda şi Tesco au închis, de asemenea, zonele de servicii alimentare pentru a reduce costurile şi astfel a rămas mai mult spaţiu de umplut în magazine.

Creşterea cumpărăturilor online a determinat mai multe supermarketuri să nu se mai aprovizioneze cu articole nealimentare, cum ar fi televizoare sau tigăi, aşa cum făceau în trecut, lăsând libere suprafeţe vaste pe care mulţi comercianţi nu au reuşit să le umple cu produse alternative. Unii au adus în interioare servicii, cum ar fi optica medicală sau curăţătorii chimice pentru a ocupa spaţiu.

În ceea ce priveşte produsele proaspete, magazinele precum Tesco au, de asemenea, obiective privind reducerea risipei de alimente, astfel că menţin stocurile mai reduse decât cele din trecut.

Fotografii ale articolelor scumpe, cum ar fi parfumurile sau băuturile spirtoase, sunt uneori folosite în magazine pentru a preveni furtul. Imaginile articolelor sunt puse pe rafturi pentru a indica disponibilitatea, iar cumpărătorii ridică produsul real de la casă.

