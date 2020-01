Planeta arde între incendii şi furia războaielor politice. Criza alimentară e iminentă

Ediţia din acest an a Global Risks Report anticipează un an în care disensiunile interne şi cele internaţionale se vor acutiza, context completat de încetinirea economiei. Tulburările geopolitice conduc către un context global instabil marcat de rivalităţile dintre marile puteri. Totuşi, în prezent, prioritatea este considerată a fi cooperarea organizaţiilor şi a decidenţilor pentru a combate riscurile globale comune.

Peste 750 de experţi au ierarhizat cele mai mari riscuri în funcţie de probabilitatea acestora de a se produce şi de impactul lor. Pentru 2020, 78% dintre respondenţi anticipează creşterea în intensitate a confruntărilor economice dintre ţări şi accentuarea polarizării politice în interiorul statelor. Efectele ar fi catastrofale, mai ales, întrucât încetinesc găsirea soluţiilor de rezolvare a provocărilor urgente la nivel global precum: criza climatică, afectarea bio-diversităţii şi declinul speciilor ameninţate.

Global Risks Report, publicaţie realizată cu sprijinul Marsh & McLennan Companies şi Zurich Insurance Group, indică necesitatea ca decidenţii să armonizeze obiectivele de a proteja planeta cu cele care vizează creşterea economică. Potrivit raportului, pentru a evita riscurile unor pierderi potenţial dezastroase, companiile trebuie să se orienteze către obiective de dezvoltare bazate pe ştiinţă.

Pentru prima oară, perspectivele pentru următorii 10 ani concluzionate în Global Risks Report, TOP 5 riscuri în funcţie de probabilitate au toate legătură cu mediul. Raportul atrage atenţia asupra:

1. Fenomenelor meteo extreme care pot provoca daune majore proprietăţilor, infrastructurii şi pierderi de vieţi.

2. Eşecul măsurilor de reducere a efectelor schimbărilor climatice

3. Dezastrele de mediu şi degradarea provocate de om, inclusiv prin infracţiuni împotriva mediului precum deversările de petrol sau contaminarea radioactivă.

4. Pierderile mari în ceea ce priveşte biodiversitatea şi colapsul ecosistemelor (terestru sau marin) cu consecinţe ireversibile pentru mediu, având ca rezultat epuizarea resurselor naturale.

5. Dezastre naturale majore precum: cutremur, tsunami, erupţie vulcanică sau furtună geomagnetică.

Aşadar, în condiţiile în care părţile implicate nu se vor adapta schimbărilor din prezent şi tulburărilor geopolitice, pregătindu-se pentru viitor, nu va rămâne timp pentru rezolvarea celor mai presante provocări economice, de mediu sau tehnologice.

“Peisajul politic este puternic polarizat, nivelul mării este în creştere iar incendiile produse de schimbările climatice cresc în intensitate. Acesta este anul în care liderii globali trebuie să lucreze cu toate sectoarele societăţii pentru a repara şi revigora sistemele de cooperare pe termen lung pentru a face faţă riscurilor” afirmă Børge Brende, Preşedinte, World Economic Forum.

Global Risks Report este parte a Global Risks Initiative, demers care aduce la aceeşi masă toate părţile implicate în dezvoltarea de soluţii durabile integrate pentru cele mai importante provocări globale.

Abordarea Systems-Level Thinking este necesară pentru a adresa riscurile geopolitice şi de mediu precum şi a altor ameninţări care, cu o altă abordare, ar putea scăpa din vedere. Raportul din acest an se concentrează în mod explicit pe impactul generat de creşterea inechităţii, decalajelor din guvernanţa tehnologiei şi presiunea sub care se află sistemele de sănătate.

John Drzik, Chairman Marsh & McLennan Insights, afirmă: “Investitorii, autorităţile de reglementare, clienţii şi angajaţii exercită o presiune în creştere asupra companiilor pentru ca acestea să dmonstreze capacitatea lor de a face faţă volatilităţii climatice.

Progresele ştiinţei ne oferă soluţii pentru modelarea cu o acurateţe mai mare a riscurilor climatice care pot fi incluse în planurile de afaceri şi cele de management al riscurilor.

Evenimente cu impact mare, precum incendiile recente din Australia şi California, adaugă presiune asupra companiior pentru a acţiona asupra riscurilor climatice într-un context în care se confruntau deja cu provocări geopolitice şi cibernetice mai mari.”

Generaţiile tinere percep starea planetei ca fiind mult mai îngrijorătoare. Global Risks Report evidenţiază modul în care sunt percepute riscurile de către cei născuţi după anul 1980. Aceştia au încadrat riscurile legate de mediu ca având un impact mult mai mare decât ceilalţi respondenţi.

Aproape 90% din categoria respondenţilor amintiţi consideră că „valurile de căldură extremă”, „distrugerea ecosistemelor” şi „sănătatea afectată de poluare” vor fi agravate în 2020; comparativ cu 77%, 76% şi 67% pentru alte generaţii. De asemenea, tânăra generaţie este de părere că impactul provenit din riscurile de mediu va avea o probabilitate ridicată cu accentuarea efectelor catastrofale până în 2030.

Activitatea oamenilor a provocat deja pierderea a 83% dintre toate speciile de mamifere sălbatice şi jumătate dintre cele de plante care stau la baza sistemelor noastre de nutriţie şi de sănătate. Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group, avertizează cu privire la necesitatea urgentă de a accelera procesul de adaptare pentru a evita impactul ireversibil produs de schimbările climatice şi pentru a grăbi eforturile de salvare a biodiversităţii planetei:

„Ecosistemele diverse din punct de vedere biologic captează cantităţi mari de carbon şi oferă beneficii economice masive, care sunt estimate la 33 de miliarde de dolari pe an - echivalentul PIB al SUA şi al Chinei. Este esenţial ca organizaţiile şi factorii de decizie să accelereze tranziţia către o economie bazată pe emisii reduse de carbon şi pe modele durabile de business.

Vedem deja companii distruse pentru că nu au aliniat strategiile la schimbările în politică şi preferinţele clienţilor. Riscurile tranziţiei sunt reale şi fiecare trebuie să se implice pentru a le atenua. Nu este doar un imperativ economic, ci este pur şi simplu abordarea potrivită”, a precizat Giger.

Global Risks Report 2020 este realizat cu sprijinul Global Risks Advisory Board al World Economic Forum în colaborare cu Marsh&McLennan Companies şi Zurich Insurance Group. La realizarea publicaţiei, au contribuit şi consilierii din mediul academic, reprezentanţi ai: Oxford Martin School (University of Oxford), National University of Singapore şi Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania).

Participanţii au fost rugaţi să evalueze (1) probabilitatea apariţiei unui risc global pe parcursul următorilor 10 ani şi (2) severitatea impactului global în situaţia producerii riscului.

TOP 5 Riscuri în funcţie de probabilitate în următorii 10 ani :

1. Fenomene meteo extreme (ex.: inundaţii, uragane, etc.)

2. Eşecul diminuării efectelor schimbărilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbări.

3. Dezastre naturale majore (ex.: cutremur, tsunami, erupţie vulcanică, furtună geomagnetică)

4. Reducerea majoră a biodiversităţii şi colapsul ecosistemului

5. Dezastre şi degradarea mediului provocate de omenire/ acţiunile umane

TOP 5 Riscuri în funcţie de impact în următorii 10 ani

1. Eşecul diminuării efectelor schimbărilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbări.

2. Arme de distrugere în masă

3. Reducerea majoră a biodiversităţii şi colapsul ecosistemului

4. Fenomene meteo extreme (ex.: inundaţii, uragane, etc.)

5. Criză de apă





Riscurile globale nu sunt izolate, aşadar participanţii au fost rugaţi să stabilească conexiunile dintre grupele de riscuri globale.

TOP 5 riscuri în funcţie de conexiunile dintre ele:

1. Fenomene meteo extreme + Eşecul în diminuarea efectelor schimbărilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbări.

2. Atacuri cibernetice la scară largă + Prăbuşirea infrastructurilor critice şi reţelelor

3. Şomaj structural ridicat sau sub-ocuparea forţei de muncă + Efecte negative ale progresului tehnologic

4. Reducerea majoră a biodiversităţii şi colapsul ecosistemului + Eşecul în diminuarea efectelor schimbărilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbări.

5. Criză alimentară + Fenomene meteo extreme

Riscuri pe termen scurt: procentajul respondenţilor care consideră că unul dintre riscuri va creşte in 2020:

1. Confruntări economice = 78,5 %

2. Polarizarea politicii interne = 78,4%

3. Valuri de căldură extremă = 77,1%

4. Distrugerea ecosistemelor resurselor naturale = 76,2%

5. Atacuri cibernetice : infrastructură = 76,1%