O companie le dă nefumătorilor patru zile de concediu în plus pe an

Agenţia de recrutare KCJ Training and Employment Solutions din Swindon, Marea Britanie, a introdus această politică în data de 2 ianuarie. Directorul general, Don Bryden, care este el însuşi fumător, a declarat că a decis acest lucru în speranţa că îi va inspira pe angajaţi să renunţe la fumat şi pentru a încuraja şi alte companii să facă acelaşi lucru cu angajaţii lor. Compania susţine că a fost inspirată să introducă această practică şi după ce a citit despre afaceri din Japonia care fac acelaşi lucru.

Compania a calculat că, dacă angajaţii fumători iau trei pauze de câte zece minute în fiecare zi a săptămânii, pauzele însumează peste 16 zile pe an. Astfel, compania a decis să îi recompenseze pe angajaţii nefumători, în loc să îi sancţioneze pe cei fumători. Drept urmare, angajaţii nefumători vor primi patru zile de concediu în plus pe an. Măsura stipulează de asemenea că, dacă angajaţii renunţă la fumat pentru un an, atunci ei vor primi patru zile de concediu în plus.

Bryden susţine că politica a fost deja bine-primită atât de fumători, cât şi de nefumătorii din companie. Dintre cei 11 angajaţi, aproape jumătate fumează în prezent. De când măsura a fost introdusă, un angajat a renunţat în mod definitiv la fumat, iar alţi doi încearcă acest lucru.

Un studiu din 2014 arată că pauzele de ţigară costă afacerile britanice 8,4 miliarde de lire sterline pe an în materie de productivitate pierdută dacă fumătorii dispar pentru patru pauze de 10 minute pe zi.

Compania susţine că vede acest lucru ca pe „evoluţia legii fumatului” şi că este următorul lucru logic pe care patronii trebuie să îl facă. „Pe timpuri, oamenii puteau fuma la birouri, dar acum ei trebuie să iasă afară. Aşadar, acesta este următorul pas”, spune compania.