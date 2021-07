G20: Redresarea economiei mondiale, pusă în pericol de răspândirea variantelor de COVID-19 şi de accesul redus la vaccinuri al ţărilor în dezvoltare

Reuniţi la Veneţia, în prima întâlnire faţă în faţă de la începutul pandemiei, miniştrii de Finanţe au susţinut o măsură de a opri companiile multinaţionale să îşi transfere profiturile în paradisuri fiscale, scrie news.ro.

Acest lucru creează condiţiile pentru ca liderii G20 să finalizeze adoptarea unei taxe minime pentru corporaţii de 15%, la un summit programat să aibă loc la Roma în octombrie. Prin această iniţiativă ar putea fi recuperate sute de miliarde de dolari pentru finanţele publice tensionate de criza Covid-19.

Un comunicat final al reuniunii afirmă că perspectivele economice globale s-au îmbunătăţit de la discuţiile G20 din aprilie, datorită lansării vaccinurilor şi pachetelor de sprijin economic, dar recunoaşte vulnerabilitatea acesteia faţă de variante precum Delta, care se răspândesc rapid.

„Recuperarea este caracterizată prin mari divergenţe între ţări şi în interiorul acestora şi rămâne expusă riscurilor negative, în special la răspândirea de noi variante ale Covid-19 şi etapele diferite de vaccinare. Ne reafirmăm hotărârea de a utiliza toate instrumentele de politică disponibile atât timp cât este necesar pentru a aborda consecinţele negative ale Covid-19”, arată comunicatul, menţionând că acestea ar trebui să fie în concordanţă cu menţinerea stabilităţii preţurilor şi a finanţelor publice.

Comunicatul, deşi subliniază sprijinul pentru ”împărţirea globală echitabilă” a vaccinurilor, nu propune măsuri concrete, doar recunoscând o recomandare pentru finanţarea cu alte miliarde de dolari a vaccinurilor de către Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Comerţului.

„Trebuie să ne îmbunătăţim cu toţii performanţa de vaccinare peste tot în lume. Avem prognoze economice foarte bune pentru economiile G20, iar singurul obstacol pe calea unei reveniri economice rapide şi solide reprezintă riscul de a avea un nou val”, a declarat reporterilor ministrul francez de Finanţe Bruno Le Marie.

Diferenţele dintre nivelurile de vaccinare dintre cele mai bogate state ale lumii şi cele mai sărace rămân vaste.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a numit divergenţa drept ”o ruşine morală” care subminează, de asemenea, eforturile mai largi de reducere a răspândirii virusului.

În timp ce unele dintre cele mai bogate ţări au vaccinat cu o primă doză de vaccin la peste două treimi dintre cetăţenii lor, această cifră scade cu mult sub 5% pentru multe naţiuni africane.

Brandon Locke, din grupul non-profit de sănătate publică The ONE Campaign, a denunţat ceea ce el a descris drept inacţiunea G20, numindu-o ”o situaţie pierzătoare toată lumea.”