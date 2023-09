Bergenbier S.A. lansează Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022

Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, lansează Raportul de Sustenabilitate, ce urmărește acțiunile din anul 2022. Este al patrulea raport consecutiv al companiei și evidențiază direcția de responsabilitate a producătorului de bere, ce se axează pe trei piloni importanți: oamenii, mediul și consumul responsabil de alcool – evidențiați în cadrul platformei lansate anul trecut, prieteniresponsabili.ro.

„Bergenbier S.A. transmite de mulți ani un mesaj de unitate și solidaritate, iar prietenia se află la fundația companiei noastre. În această notă a prieteniei abordăm nu doar oamenii, ci și resursele și mediul. Suntem pe zi ce trece mai atenți la impactul pe care-l avem asupra mediului și încercăm în mod constant să reducem amprenta pe care o lăsăm în urmă. Sustenabilitatea este, așadar, unul dintre pilonii principali ai strategiei noastre și mă bucur că, iată, suntem deja în al patrulea an consecutiv în care lansăm Raportul de Sustenabilitate Bergenbier S.A”, a punctat Mihai Voicu, Director General Bergenbier S.A.

În 2022, Bergenbier S.A. a devenit primul producător de băuturi din țară care a introdus dopul atașat sticlei de PET pentru toate brand-urile din portofoliul companiei care utilizează acest tip de ambalaj. Prin această acțiune, Bergenbier S.A. s-a aliniat Directivei Europeane privind Plasticul de Unică Folosință. În plus, compania a redus greutatea sticlei de PET, iar estimările arată că datorită acestei ajustări, cantitatea de plastic introdusă anual pentru acest tip de împachetare va fi în medie cu 100 de tone mai mică.

„În fabrica din Ploiești am implementat strategia World Class Supply Chain 2.0 pentru a diminua amprenta de carbon asociată producției de bere. Avem rezultate conform așteptărilor, cu scăderi semnificative în utilizarea resurselor, cum ar fi apa sau energia. De asemenea, nu mai trimitem niciun deșeu menajer la groapa de gunoi, valorificându-le conform legislației în vigoare. Toate acestea sunt rezultatul măsurilor concrete aplicate ca parte a unei strategii coerente și a eforturilor constante ale tuturor colegilor implicați”, a adăugat Iulius Chiriac, Supply Chain Director Bergenbier S.A.

Procentul de valorificare a deșeurilor este de aproape 100%, producătorul de bere axându-se pe valorificare energetică sau prin reciclare. Mai mult, consumul de apă a scăzut cu 8,6% față de anul precedent, consumul de energie electrică cu 6,8%, iar emisiile de CO2 au fost cu 4% mai mici, versus anul anterior. De asemenea, Bergenbier S.A. achiziționează în totalitate energie verde atât în fabrica din Ploiești, cât și în sediul central din București.

Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022 poate fi consultat aici, iar rapoartele aferente anilor anteriori sunt disponibile pe platforma prieteniresponsabili.ro

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitatea pragheză Staropramen Dark, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are din 2023 în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel's Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.