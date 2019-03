Statul a îndatorat fiecare român cu 3.600 de euro

Datoria publică a României a crescut considerabil an de an. Guvernul se laudă că ţara noastră are una din cele mai mici datorii la nivelul Uniunii Europene, raportat la produsul intern brut. Cu toate acestea, datele publicate de ministerul Finanţelor arată că datoria statului, care va trebui plătită de fiecare român, creşte în mod continuu şi destul de puternic.

La sfârşitul anului 2018, Finanţele estimau că datoria publică a României se ridică la 330,14 miliarde lei, reprezentând 35,1% din PIB. Numai anul trecut datoria publică a crescut cu circa 29 miliarde de lei, în ultimii doi ani s-a adâncit cu 44,6 miliarde lei, iar faţă de anul 2010 este mai mult decât dublă.

Astfel, fiecare român este îndatorat de către stat cu aproape 17.000 de lei, respectiv 3.600 de euro. Spre comparaţie, în anul 2010 datoria în contul unui român era de numai 7.758 lei, dar trebuie să ţinem cont că şi populaţia ţării era mai numeroasă atunci.

De asemenea, anul trecut ritmul de creştere al datoriei publice faţă de anul anterior a fost mai accelerat. Dacă în 2017 faţă de 2016, datoria per cetăţean s-a majorat cu 884 lei, în 2018 faţă de 2017 creşterea a fost dublă, de 1.574 lei.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Datorie (miliarde lei) 157,41 191,03 219,76 238,88 262,19 269,15 285,55 301,15 330,14 Populaţie (milioane locuitori) 20,29 20,20 20,10 20,02 19,94 19,87 19,76 19,63 19,52 Datorie/ cetăţean (lei) 7.758 9.458 10.933 11.932 13.147 13.545 14.451 15.335 16.909

Autorităţile se laudă cu procentul datoriei în PIB

Unul din laitmotivele discursului public al guvernanţilor este că România nu are de ce să se îngrijoreze cu privire la nivelul datoriei publice, deoarece procentul ei în produsul intern brut este mic comparativ cu al altor state. Autorităţile spun, aşadar, doar o parte a poveştii, omiţând faptul că datoria creşte continuu, chiar dacă procentul în PIB se modifică.

Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, care citează datele publicate de Eurostat, România a înregistrat în anul 2017 unul dintre cele mai reduse grade de îndatorare (pondere a datoriei publice guvernamentale în PIB) din Europa, înregistrând un nivel al acestui indicator de 35% din PIB, faţă de 81,6% media UE.

În cadrul Uniunii Europene, cele mai ridicate niveluri ale ponderii datoriei publice guvernamentale în PIB le înregistrează Grecia (178,6%), Italia (131,8%), Portugalia (125,7%), Belgia (103,1%), Spania (98,3%), Franţa (97%) şi Marea Britanie (87,7%). Un nivel mai scăzut al datoriei publice guvernamentale, comparativ cu cel al ţării noastre, îl înregistrează doar Cehia (34,6%), Bulgaria (25,4%), Luxemburg (23%) şi Estonia (9%).

„Prin comparaţie, se constată că în perioada 2000-2017 datoria publică guvernamentală a României a urmat un traseu similar de creştere/descreştere anuală cu media Uniunii Europene, iar aspectul pozitiv constă în faptul că atât nivelul, cât şi ritmul de creştere a acestui indicator au fost mult inferioare mediei europene. Datoria publică guvernamentală a României a crescut în perioada 2000-2017 de la 22,4% din PIB (în anul 2000) la 35% din PIB (în anul 2017), în timp ce media UE a ajuns de la 60,1% în anul 2000 la 81,6% în anul 2017”, arată Curtea de Conturi.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: