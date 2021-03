O bancă, acuzată de furt după ce bancomatul a reţinut mai multe carduri emise de o altă bancă. Cum a reacţionat poliţia

Din categoria: experienţă bancară! Să scoţi bani de la un bancomat BCR cu un card BRD-mare greşeală!

Din cauza faptului că în zilele următoare am mai multe deplasări prin ţara şi în minunatul plai mioritic nu poţi să plăteşti la o vulcanizare cu cardul, nu poţi să laşi bacşiş la un ospătar cu cardul sau nu poţi să cumperi mare lucru de la piaţă cu cardul, am rugat o colegă de cabinet să îmi scoată nişte bani pe cash de pe cardul personal.

O sumă relativ mică 2.000 lei cât să ajungă de cheltuieli neprevăzute şi de plăţile uzuale-curieri, întreţinere, etc

Cum sistemul bancar te arde pe unde te prinde, a limitat valoarea unei retrageri în numerar la 900 lei, adică pentru uriaşa mea sumă se fac trei extrageri, adică trei comisioane. Asta e!

La prima retragere nu a fost nici o problemă. La a două bancomatul BCR reţine cardul...”, povesteşte consultantul fiscal Adrian Benţa.

„Colega mea o persoană foarte responsabilă, înţelege că nu poate să se întoarcă la cabinet şi fără bani şi fără card aşa că solicită BCR informaţii suplimentare, iar pe şoptite, de la alţii ce au mai păţit, am aflăm că dacă faci două retrageri cu un alt card decât cel de la BCR, cardul se blochează în bancomat. Nu cred că este chiar aşa dar ulterior am mai văzut încă vreo 4 carduri blocate.

Colega mea a mai aflat că titularul cardului trebuie să obţină de la emitentul cardului, adică de la BRD o adresă, că e cardul meu şi că e ok funcţionare acestuia. Drept pentru care am sunat la BRD să-i întreb de hârtie. Răspunsul lor a fost logic: mergeţi cu cartea de identitate la BCR să vi se restituie cazul. Nu am eliberat până acum la nimeni o astfel de adresă şi nici nu avem procedura. Foarte logic mi-am zis şi eu.

De aici a început circul!

1.) Cu buletinul în mână şi cu colega mea ne prezentăm la unitatea BCR unde este reţinul cardul. Ghinion. Pauză de masă. Asta e. Ne asumăm.

2.) Pe lângă noi mai apăr încă două persoane cu ceeasi problemă-cârd de la altă bancă reţinută de BCR. Nici ei nu au succes, nu există o persoană care să deservească pe cineva, indiferent de urgenţă şi neprevăzutul situaţiei, dacă BCR este în pauză de masă.

3.) În sfârşit se încheie pauza de masă. Intrăm la persoana ce a furnizat informaţia că ne trebuie hârtia de la BRD.

4.) Destul de politicos îmi explică că ,,el nu are ce face,, cardul nu se eliberează decât cu adresă de la BRD. Aşa e ,„procedura la BCR”.

5.) Degeaba îi explic că procedura de la cealaltă bancă este să nu elibereze această hârtie. Că sunt titularul cardului, că mă poate identifica cu buletinul. Fără hârtia de la BRD nu merge. BRD poate să o trimită pe email.

6.) El o ţine pe a lui, eu pe a mea. Încep să apară nervii. Deja am pierdut fiecare câte o oră.

7.) Spun respectivei persoane că are de ales:

- îmi dau cardul pe loc şi scăpa de mine,

- chem poliţia şi îi acuz de furt,

- chem o televiziune.

8.) De chematul poliţiei a fost puţin impresionat, de chematul unei televiziuni a fost mai receptiv însă m-au ameninţat că o să cheme şi ei badigarzii. De prima opţiune cu restituitul cardului pe loc nu a fost vorba.

9.) Nervii se îndârjesc. Aşa că pun eu mâna pe telefon şi sun la 112, reclam furtul unui card bancar chiar de către o bancă.

10) Discuţia cu poliţia este deja o picanterie. După multe explicaţii a priceput şi poliţistul că împotriva voinţei mele un card proprietate privată emis de BRD, este reţinut de o altă bancă BCR. Poliţistul de la capătul firului îmi explică că nu este furt şi că trebuie să mă descurc cu banca....

11.) Cât mă conversăm cu poliţistul apare badigardul băncii şi ne spune să părăsim incinta. S-a liniştit repede când i-am zis că sunt cu poliţia la telefon. Şi poliţistul a devenit foarte receptiv când i-am zis că totuşi chem o televiziune. Că e cardul meu şi este reţinut de BCR şi au venit badigarzii. Trimite un echipaj.