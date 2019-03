Ministrul Muncii, precizări în privinţa plăţii pensiilor în perioada Paştelui şi a alocaţiilor majorate. Ce spune despre recalcularea pensiilor

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat că toţi pensionarii îşi vor primi veniturile înainte de Paşte, iar unii dintre ei voi primi şi pensiile recalculate. Mai mult, Budăi a declarat că alocaţiile copiilor vor creşte de la 1 aprilie.

Întrebat cum se va face plata pensiilor cu ocazia sărbătoriilor pascale ministrul Muncii a subliniat că vor respecta calendarul de 1-15 aprilie. "Până cel târziu pe 15 vor avea toate pensiile primite. Nu se dau în avans banii pentru mai. Se decalau cu o săptămână sau două şi primeau pensionarii plăţile în avans pentru a sărbători Paştele sau Crăciunul", a spus ministrul, la România TV

Marius Budăi a mai spus că începând cu 1 aprilie alocaţiile copiilor vor fi majorate. "Exact cum am scris in seara aprobarii bugetului, am redactat OUG si nu puteam pune altfel decat cu data de 1 a lunii urmatoare promulgarii bugetului".

Prima alocaţie mărită va fi primită de fapt în luna mai

Toţi părinţii trebuie să ştie că alocaţiile se primesc pe data de 8, nu pe data de 1, astfel alocaţia mărită de pe aprilie va fi primită pe 8 mai.

Copiii cu vârsta curpinsă între 2 ani şi 18 ani vor primi 150 de lei, la fel şi tinerii care au împlinit 18 ani, dar care mai urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional

Copiii până la doi ani vor pimi 300 de lei, iar cei cu handicap vor primi până la 3 ani.

Copiii cu handicap între trei ani şi 18 ani vor primi 300 de lei.

Actele pentru acordarea alocaţiei pentru copil în 2019 se depun la primăria localităţii sau sectorului de care aparţin părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor.

Recalcularea pensiilor

"Facem toate simulările pentru a fi siguri că nu gresim. Am terminat simulările, începem să eliberăm deciziile de calcul începând cu cele mai vechi. Sunt deja decizii emise şi până la Paşte o parte din ei vor primi din bani. După decizie vor fi în plată cu noul cuantum, iar din septembrie conform cu noul punctaj.

