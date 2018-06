Domeniul în care salariul ajunge la 9.500 de lei pe lună

Adecco a lansat în România divizia de cercetare de piaţă Adecco Research, prin intermediul căreia angajatorii vor avea acces la cei mai importanţi indicatori despre piaţa muncii. Nivelul salarial din fiecare industrie, ofertele salariale pentru cele mai frecvent întâlnite ocupaţii, topul celor mai mari angajatori din domeniu sau motivele care stau la baza fluctuaţiei de personal, sunt doar o parte dintre informaţiile care vor veni în întâmpinarea companiilor din România.

„Interacţionăm zilnic cu foarte multe informaţii legate de piaţa forţei de muncă, de la dinamica cererii şi a ofertei de candidaţi, până la dinamica nivelului salarial şi al beneficiilor oferite de angajatori. În acest context, Adecco Research, divizia de cercetare a Adecco va reprezenta un barometru al pieţei forţei de muncă şi va veni în întâmpinarea nevoilor companiilor de a-şi calcula cât mai corect cheltuielile viitoarei. Vom lansa un set de studii periodice, care să răspundă nevoilor angajatorilor legate de cunoaşterea pieţei forţei de muncă, cu informaţii esenţiale pentru directorii de resurse umane şi pentru directorii generali din companii. Prin noua divizie de cercetare de piaţă, Adecco Research îşi propune să devină un reper pentru piaţa forţei de muncă din România”, declară Florin Godean, Country Manager Adecco România.

Ce salarii oferă angajatorii

Potrivit rezultatelor centralizate de consultanţii Adecco, un Analist servicii clienţi dintr-un call center, are în medie un salariu lunar de circa 1.600 de lei net pe lună. Un alt exemplu, din industria automotive, arată că un Inginer de producţie are un salariu mediu de bază lunar de circa 3.200 de lei net pe lună, însă poate ajunge şi la 4.500 lei/lunar, în funcţie de experienţa pe care o deţine. În sectorul IT, caracterizat de salarii mari şi deficit de candidaţi, un Manager de proiect are un salariu net mediu de maxim 9.500 de lei pe lună, arată rezultatele studiilor Adecco Research.

O particularitate a acestui sector, care a rezultat în urma studiului Adecco, este legată de îngheţarea salariilor din 2018 la nivelul celor din 2017, pe fondul modificărilor legislative de la începutul anului. Astfel, dacă până în 2017 angajaţii din IT&C aveau o creştere salarială medie de 500 de lei / an, în ianuarie 2018 salariile brute au fost mărite pentru a acoperi diferenţa salarială ca urmare a transferului de contribuţii, iar angajaţii au primit salarii nete la nivelul din 2017.

„Primim tot mai multe cereri din partea investitorilor care vor să cunoască mediul economic din România şi care vor să vadă prognozele legate de piaţa muncii. Prin analizele şi prognozele pe care le facem, îi ajutăm pe investitori să facă o estimare cât mai corectă a bugetelor de cheltuieli şi, totodată, să ia măsuri pentru a preîntâmpina problemele create de fluctuaţia de personal, de exemplu. Datele din studiile noastre de până acum, realizate pentru domeniile de call center, IT şi auto - indică foarte clar o tendinţă de creştere a salariilor, care va continua şi în urmatoarea perioadă, ca urmare a presiunii atât de mari de pe piaţa muncii”, mai declară Florin Godean.