Dăianu, Consiliul Fiscal: Salariile şi pensiile nu vor putea creşte cum a decis PSD

„Nu suntem în situaţia să tăiem salarii şi pensii. Acest lucru trebuie spus în mod emfatic. Tot se spune că vor tăia salarii şi pensii. Nu este vorba de aşa ceva. Nu pot să fie crescute potrivit calendarului care este în vigoare în momentul de faţă. 40% de la 1 septembrie 2020 nu poate fi amortizat, nu poate fi absorbit de buget. A crede că poţi să ai o colectare mai bună a veniturilor fiscale înseamnă că intrăm în teritoriul metafizicii. Aşa ceva nu este posibil. Avem nevoie de o reformă a ANAF. Poate în trei, patru ani vom mări colectarea cu două procente din PIB, dar nu se poate pe termen foarte scurt”, a declarat Dăianu, pentru RFI.

Preşedintele Consiliului Fiscal mai susţine că s-au scăzut prea mult taxe şi impozite. „Eu nu sunt un oponent înverşunat ale unor măsuri de reducere de taxe şi impozite, măsuri de simplificare, dar totul trebuie să aibă o măsură. Aici găsim explicaţia pentru care după 2015 veniturile fiscale au scăzut cu aproape două procente din PIB. Puţinătatea resurselor ar fi o cauză structurală”, a mai spus el.

Dăianu precizează că deficitul bugetar nu se va putea încadra în 3%, din cauza unei „sarabande a creşterii veniturilor salariale şi de pensii, care, în momentul de faţă, pun o presiune teribilă pe un buget care şi aşa are o încordare lăuntrică structurală foarte mare”.

„Ce va vedea ministrul Cîţu? Va vedea această încordare structurală extraordinară, pe care nu o întâlneşti la alte bugete din ţările învecinate. Cred că nu se poate sub 3%. Nu văd cum. Noi la Consiliul Fiscal am estimat o plajă de 3,4 – 3.7%. Execuţia bugetară la 9 luni , iar după unele cifre la 10 luni, arată că practic este aproape imposibil să fie sub 3%. Dar haideţi să spunem că trecem peste acest an şi că avem o depăşire cu 0,3 – 0,4% sau chiar mai mult, cu 0,5 – 0,6% a pragului de 3%. Marea provocare este bugetul pentru 2020”, a explicat Dăianu.

Preşedintele Consiliului Fiscal este de părere că creşterea de 40% la pensii este creşterea cea mai mare, care reprezintă un şoc.