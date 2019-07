Câţi bani îţi trebuie ca s-o iei de la capăt în altă ţară

Diaspora românească este a cincea cea mai mare din lume, iar un sfert din românii rămaşi în ţară spun că vor să emigreze, la rândul lor. Cu toate acestea, mutatul în altă ţară nu este o treabă uşoară. În timp ce mulţi pot fi tentaţi de oferte de muncă avantajoase în străinătate, adevăratul cost al relocării poate fi trecut cu vederea.

În acest sens, Movinga, o companie germană specializată în relocare, a realizat un studiu în care a calculat care sunt principalele costuri asociate cu mutatul în unele din cele mai căutate oraşe din lume de către emigranţi. Studiul îşi propune să ofere o perspectivă asupra provocărilor pieţei imobiliare din fiecare oraş, precum şi asupra costului general al vieţii, în anul 2019. Movinga a analizat costurile cu relocarea atât pentru un individ, cât şi pentru o familie (doi adulţi şi doi copii, de 5 şi 9 ani). Mai precis, raportul prezintă ce economii trebuie să facă o persoană sau o familie pentru a-şi asigura financiar primele trei luni în noul oraş.

Au fost selectate 85 de oraşe din întreaga lume care sunt cunoscute pentru că atrag expaţi datorită oportunităţilor de lucru şi de educaţie, precum şi altele care atrag noi talente prin cultura lor de afaceri şi stilul de viaţă atrăgător.

„În ciuda faptului că sentimentul anti-globalizare este mai intens, în ultimii ani, nu există niciun semn de încetinire a migraţiei înalt calificate, în următoarea perioadă”, a declarat Finn Age Hänsel, directorul general al Movinga.

Cele mai scumpe şi cele mai ieftine oraşe

Cele mai scumpe oraş din lume din punct de vedere al relocării sunt San Francisco şi New York, din Statele Unite ale Americii. O persoană care vrea să se mute în San Francisco trebuie să economisească în total peste 12.000 de euro, pentru a supravieţui financiar în primele trei luni, în timp ce o familie trebuie să aibă „la saltea” circa 21.300 de euro. Pentru New York, o persoană care vrea să se mute trebuie să aibă economisiţi peste 10.700 de euro, în timp ce o familie va avea nevoie de 17.840 de euro.

În schimb, cele mai ieftine oraşe analizate sunt New Delhi, din India, şi Istanbul, din Turcia. O persoană care vrea să se mute în India are nevoie de numai 1.540 de euro pentru a supravieţui trei luni, în timp ce costurile unei familii se vor ridica la 3.670 euro. Cei care vor să se mute pe cont propriu în fostul Constantinopol au nevoie de economii de 1.826 euro, în timp ce o familie care vrea să emigreze în capitala Turciei are nevoie de 3.596 euro.

Cât costă relocarea într-o ţară iubită de români

Un studiu lansat recent de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) arăta că ţările preferate de români pentru a se muta definitiv sunt Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Statele Unite, Franţa şi Canada. Am analizat astfel, pe baza datelor Movinga, cât costă ca un român să se mute în oraşe din aceste ţări.

Italia. Roma este cel mai ieftin oraş din Italia în care se poate muta un român. O persoană care vrea să se relocheze în capitala peninsulei Iberice va avea nevoie de economii de 4.756 euro pentru a supravieţui trei luni. O familie care vrea să se mute aici are nevoie de 9.428 euro pentru primele trei luni. Milano este al doilea oraş din Italia cuprins în studiu, iar costurile pentru relocare în primele trei luni sunt de 5.414 euro pentru o persoană şi de 10.850 euro pentru o familie.

Germania. Studiul cuprinde patru oraşe din Germania atractive pentru migranţi. Dintre acestea, Berlin este cel mai avantajos, o persoană având nevoie de 4.206 euro pentru relocare, în primele trei luni, în timp ce o familie are nevoie de 9.684 euro. Koln este al doilea oraş din punct de vedere al celor mai mici costuri, cu doar 4.511 pentru o persoană şi 9.643 euro pentru o familie.

Oraşe mai scumpe din punct de vedere al relocării pentru o singură persoană sunt Stuttgard şi Hamburg, unde un individ are nevoie de 5.160, respectiv 5.138 euro în primele trei luni de relocare. Pentru o familie, costurile se ridică la 11.423, respectiv 11.680 euro.

Spania. Madrid şi Barcelona sunt oraşe preferate de expaţi, iar cheltuielile pentru o persoană se ridică la 4.916 euro în Capitală, în timp ce Barcelona necesită cheltuieli mai mari, de 6.092 euro. Pentru o familie, în schimb, Barcelona este mai ieftină, costurile pentru trei luni ridicându-se la 8.764 euro, în timp ce în Madrid ele sunt de 9.073 euro.

Marea Britanie. Londra este de departe cel mai scump oraş căutat de expaţi, în Regat, costurile pentru o persoană ridicându-se la 7.463 euro, în timp ce o familie are nevoie de 16.277 euro. În Manchester, costă 5.203 euro relocarea, în primele trei luni, pentru o persoană, în timp ce pentru o familie costă numai 8.483 euro, la jumătate faţă de Capitală.

Statele Unite. Zece oraşe din State sunt foarte căutate de expaţi. În afară de San Francisco şi New York, în top 10 intră şi Boston, unde o persoană care se mută are nevoie pentru trei luni de 9.871 euro, iar o familie de 18.433 euro. Şi Los Angeles prinde top 10, cu 8.557 euro necesari pentru o persoană şi 14.899 euro pentru o familie.

Ungaria. Budapesta este un loc atractiv pentru expaţi şi este şi ieftin. Un expat are nevoie de 2.775 euro, în primele trei luni, în timp ce o familie are nevoie de 5.860 euro.

Franţa. Parisul este, precum era de aşteptat, un oraş scump, unde cheltuielile unui expat se vor ridica la 7.066 euro, în primele trei luni, iar cele ale unei familii la 13.214 euro. Nisa şi Lyon urmează, în clasament, o persoană având nevoie de 4.967, respectiv 4.901 euro pentru a supravieţui aici trei luni, în timp ce costurile pentru o familie se ridică la 9.808 şi 8.876 euro. În Marsilia, cheltuielile se ridică la 3.928 euro pentru o persoană, în timp ce pentru o familie sunt de 8.259 euro.

Canada. Vecinul de la nord al Statelor Unite are în clasament trei oraşe atractive, respectiv Toronto, Vancouver şi Montreal. Aici costurile se ridică, pentru o persoană la: 7.065, 7.000 şi 4.774 euro. Pentru o familie, cheltuielile pe trei luni sunt de: 14.261, 14.728 şi 8.952 euro.

România este prezentă cu un singur oraş în clasament, cu Bucureşti, unde relocarea costă pentru o persoană 2.483 euro, iar pentru o familie 4.556 euro.

Ce costuri sunt incluse

Indicele costului relocării 2019 ilustrează costurile cu relocarea pentru primele trei luni într-un oraş nou, pentru o persoană sau o familie (doi adulţi şi doi copii, de 5 şi 9 ani). Aceste costuri includ lucrurile esenţiale, precum transport, mâncare şi băutură şi un abonament de telefonie pentru trei luni, dar şi locuinţa temporară pentru o lună (chirie şi alte taxe de stocare a bunurilor) şi rezidenţa permanentă pentru următoarele două luni (depozit, chirie şi conexiune la internet).

Realizatorii studiului susţin că acest indice ilustrează cheltuielile aproximative de care o persoană sau o familie se pot lovi atunci când se mută într-un oraş nou. Cu toate acestea, ei precizează că trebuie luat în considerare faptul că există diferenţe de circumstanţă care pot influenţa costurile, de exemplu atunci când noul angajator plăteşte cheltuielile temporare cu locuinţa pentru expat.

Cheltuielile de transport constau în costul folosirii transportului în comun pentru o persoană sau pentru o familie, incluzând toate mijloacele de transport.

Cheltuielile cu mâncarea constau în costurile totale cu cumpărăturile, precum băuturi, alimente proaspete, lactate şi brânzeturi, carne, cereale, precum şi mâncare fast-food de patru ori pe săptămână şi mersul la un restaurant cu preţuri medii de trei ori pe săptămână.

Cheltuielile cu facturile includ preţul unei cartele de telefonie mobilă, cu apeluri şi SMS-uri neliminate, dar şi cel puţin 0,1 GB de date.

Cheltuielile cu cazarea includ închirierea temporară, pentru o lună, prin Airbnb, a unei locuinţe confortabile şi avantajoase, aproape de centrul oraşului, dotată cu internet WIFI, încălzire, televizor, bucătărie, maşină de spălat. Al doilea cel mai ieftin rezultat obţinut în căutări a fost luat în considerare de realizatorii studiului.

Cheltuielile cu depozitarea unor bunuri au fost de asemenea luate în considerare, autorii studiului considerând că expaţii au nevoie de un spaţiu unde să lase bunurile pe care le transportă în noua ţară, pentru o lună.

Ulterior primei luni, au fost luate în considerare costurile cu rezidenţa permanentă, pentru următoarele două luni. În primul rând, a fost luat în calcul costul unui depozit pe care trebuie să îl depună noul locatar într-o locuinţă închiriată pe termen lung, reprezentând chiria pe o lună.

Cheltuielile privind chiria pentru primele două luni de rezidenţă permanentă au fost calculate pentru o garsonieră de 40 – 60 metri pătraţi, pentru o persoană singură, sau pentru un apartament de 90 – 110 metri pătraţi pentru o familie.

Au fost incluse, de asemenea, cheltuielile cu conexiunea la internet pe o lună.

