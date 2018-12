„Băieţii deştepţi“ care vor primi 500.000 de euro pentru grădiniţe sportive particulare. Vâlcov a recunoscut că s-a consultat cu Ţiriac

„V-aţi consultat cu Ion Ţiriac pentru programul Growth?“, a fost întrebat Darius Vâlcov, vineri seară, de către jurnalişti, în timp ce prezenta o serie de măsuri controversate în fiscalitate, întrebare la care a răspuns afirmativ.

Dialogul dintre Darius Vâlcov şi un jurnalist:

Jurnalişti: Despre programul gROwth. Care este implicarea omului de afaceri Ion Ţiriac? Aţi mai discutat şi cu alte părţi? Este un program cu nişte sume consistente, ţinând cont că Ministerul Dezvoltării construieşte o grădiniţă cam cu un milion de lei. Aici doar ajutorul statului este 2,3 milioane de lei. Aţi discutat cu omul de afaceri Ion Ţiriac despre acest program?

Darius Vâlcov: Unele idei le-am discutat.

Jurnalişti: Mai există şi altcineva interesat, alţi sportivi, alţi oameni de afaceri să construiască?

Darius Vâlcov: Nu este vorba de cineva interesat să construiască, noi am vorbit despre program. Acum vom vedea cine e interesant, în momentul în care se lansează.

Jurnalişti: Oportunitatea trebuia studiată ca să îl puneţi la punct. Care a fost oportunitate?

Darius Vâlcov: Trebuie să luăm necesitatea şi nu oportunitatea. Pentru că avem nevoie de alte grădiniţe.

Jurnalişti: Avem nevoie şi de alte lucruri.

Darius Vâlcov: De fapt părinţii din România au nevoie ca aceste grădiniţe să apară. Şi orice companie va putea să construiască aceste grădiniţe.

Jurnalişti: Dar sunt grădiniţe private în care statul impune, pentru 500 de mii de euro, pentru fiecare obiectiv construit de la zero, doar 8% elevi fără taxă. Asta înseamnă, concret, că la o grupă de 25 de copii, doar doi pot intra fără taxă, restul cu taxă, care probabil va fi foarte mare, având în vedere dotările.

Darius Vâlcov – Nu, dacă vă uitaţi, şi taxa care trebuie să fie percepută trebuie să fie socială, la un anumit nivel. Şi mai mult decât atât, statul mai impune două lucruri: să fie o grădiniţă cu program sportiv, în sensul în care va avea antrenor şi ne gândim deci la sănătatea copiilor care vor fi în aceste grădiniţe. Şi dacă ne referim la 1.000 de grădiniţe, înmulţim cu 100 cât va avea fiecare grădiniţă, înseamnă 100 de mii de copii. La 160 de mii – 180 de mii de naşteri, înseamnă că asigurăm din start, dacă acest program va avea succes, jumătate din copiii care se vor naşte în viitor în România vor putea să vină în aceste grădiniţe.

Jurnalişti: Grădiniţe private…

Darius Vâlcov – Grădiniţe private susţinute de către stat.

Jurnalişti: Cu o taxă limitată la cât?

Darius Vâlcov – De trei ori valoarea care este astăzi impusă.”

Jurnalişti: De ce nu faceţi grădiniţe de stat?

Darius Vâlcov: În paralel, se fac şi grădiniţe de stat.

Dialogul integral, de la minutul 1:03:43.

Darius Vâlcov este cel de-al doilea oficial de rang înalt care recunoaşte că a discutat cu omul de afaceri Ion Ţiriac despre acest program. Anterior, ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu declarat pentru Edupedu.ro că la începutul lunii s-a întâlnit la minister cu Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci şi pe lista discuţiilor a fost şi proiectul „gROwth – investim în copii, investim în viitor”. Andronescu spunea că nu ştie dacă iniţiativa proiectului gROwth a venit de la Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: „Eu, când am venit la Minister şi am ajuns la întâlnirea cu ei, sigur că m-am interesat ce subiecte se discută şi am aflat că acest subiect era şi în programul de guvernare prins şi atunci sigur că am încercat să dezvolt în dialogul cu ei tot sprijinul nostru”.

Într-un interviu din aprilie 2018 omul de afaceri Ion Ţiriac a declarat că ar fi cerut Guvernului să „îi dea 500“ din grădiniţe, cu o condiţie: să le facă cum vrea el. „Actualul guvern o să facă 2000 de grădiniţe. Eu am spus daţi-mi şi mie 500 din ele. Eu le fac fundaţie olimpică sau sportive. Şi atunci le fac cu fundaţia Ţiriac sportive. Dar cu o singură condiţie, să le fac cum vreau eu. Vreau ca aceste grădiniţe să fie normale, copilul să stea o oră în clasă şi două afară. Tăbliţa asta (tabletă) mi-a nenorocit generaţia care vine acum, aproape din toate punctele de vedere. Asta e din nou o treabă socială pe care aş face-o. Unde vezi în România pe cineva să îţi dea voie să faci 500 de grădiniţe diferite faţă de ce este acum. Şi atunci dacă nimeni nu are curaj să facă asta sau să vorbească despre ele”, spunea atunci Ţiriac.

Grădiniţe private, susţinute de către stat

Programul „gROwth - investim în copii, investim în viitor” este un program prin care statul va susţine financiar investiţiile private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe olimpice cu profil sportiv.

Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţie.

Este vorba despre un ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Este vorba, de asemenea, despre o garanţie în nume şi cont stat de maxim 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare.

Mai mult, vorbim şi despre o o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanţarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare;

Cine poate beneficia de finanţare

Beneficiarii de programul gROwth pot fi atât companii, adică persoane juridice de drept privat, dar şi organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale.

De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi şi Comitetul Olimpic Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe olimpice cu profil sportiv.

Activitatea în grădiniţele olimpice cu profil sportiv realizate în acest program va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare. În caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului de stat. În caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

Doar 8% locuri gratuite

Cei care construiesc aceste grădiniţe şi beneficiază de susţinere financiară pentru construcţia grădiniţelor olimpice cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite. Cu toate acestea, procentul este foarte mic: cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

De asemenea, beneficiarii de susţinere financiară pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

Dacă nu respectă această prevede, sancţiunea este foarte mică. Ei vor plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul constatării încălcării obligaţiei, înmulţit cu numărul de locuri pentru care nu au acordat gratuitatea.